A Barcelona hőse előbb kilőtte az ellenfelet, majd rá is játszott a sérültre

Nem várt hőse lett a Barcelonának a Bajnokok Ligájában csütörtök este. Hansi Flick együttese Lamine Yamalra sérülés miatt nem számíthatott a Newcastle United otthonában, így a helyén a Manchester Unitedtől kölcsönben érkező Marcus Rashford kezdett. A Barcelona vezetőedzője ezt a döntést aligha bánta meg, miután Rashford duplázott, ezzel pedig csapata 2-1-re nyert a Szarkák ellen.

Marcus Rashford kilőtte a Newcastle védőjét, akit percekig ápoltak (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Marcus Rashford aljas dolgot tett a góljai előtt?

A 27 éves szélső azonban a második félidőben a gólgyártás előtt az ellenfél védelmét is gyengítette – minden bizonnyal nem szándékosan. Az 50. percben Rashford hatalmas lövést eresztett el, amellyel fejbe lőtte a svájci hátvédet, Fabian Schärt. A játékos a földön terült el, több perces ápolás után a fejére kötést kapott. Az agyrázkódás gyanúja miatt az orvosok pár vizsgálatot is elvégeztek a svájcin, ezeken viszont jelesre vizsgázott, így Schär visszajött a pályára. A The Athletic azonban felveti a kérdést: tényleg a pályán kellett maradnia?

Eddie Howe vezetőedző utólag bánhatja, hogy nem hozta le a védőt, miután a Barca látványosan rájátszott a sérült játékosra. Rashford az 58. percben éppen Schär mellől fejelt a kapuba.

Howe is érezte a bajt, ezért a 63. percben Schärt lecserélte. A gól viszont Rashford önbizalmának nagyon jól jött, nem sokkal később újra eredményes volt, a tizenhatoson kívülről hatalmas lövést eresztett el. A Barca pedig ezzel a két góllal nyert Angliában 2-1-re.

Rashford volt a Barcelona hőse csütörtök este (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

Rashford üzent Flicknek, aki máris imádja

A német vezetőedző a lefújás után érthető módon külön kiemelte Rashfordot.

– Fantasztikus volt a hangulat, ilyenre is számítottunk. Egy éve Monacóban kikaptunk az első fordulóban, tudtuk, hogy milyen fontos győzelemmel kezdeni a sorozatot.

Ami Rashfordot illeti, az edzéseken lőtt már hasonló gólokat, nagyon örülök neki. Ez a két gól nagyon fontos volt neki, nagyon fontos neki és a csapatnak is, hogy magabiztos legyen

– nyilatkozta Flick. Rashford a második gólról elmondta, nagyon rövid idő alatt kellett döntést hoznia.

– Egy pillanatra láttam, hogy a védelemben egy kis rés van, így úgy voltam vele, lőnöm kell. Azt mondtam magamban, hogy minél magasabbra célozzak. Nagyon motivált és eltökélt vagyok az este után. Hihetetlenül erős a keretünk és egy világklasszis edzőnk is van – nyilatkozta az angol, aki nem meglepő módon a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. Jó pár évet kell visszamennünk az időbe, hogy angol gólszerzőt találjunk a Barcelonában nemzetközi kupameccsen. Legutóbb még Gary Lineker talált be a katalán csapat játékosaként 1989-ben.