Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

Marcus RashfordBarcelonaBajnokok LigájaNewcastle United FChansi flick

A Barcelona hőse előbb kilőtte az ellenfelet, majd rá is játszott a sérültre

A Barcelona nyerőembere csütörtök este egyértelműen Marcus Rashford volt. Az angol szélső két góljával a katalánok a Newcastle United otthonában 2-1-re nyertek a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor Rashford az első találata előtt csúnyán kilőtte a hazaiak svájci védőjét. Angliában már gyártják az összeesküvés-elméleteket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 5:46
Marcus Rashford előbb fejjel, majd lábbal talált a Newcastle kapujába
Marcus Rashford előbb fejjel, majd lábbal talált a Newcastle kapujába Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem várt hőse lett a Barcelonának a Bajnokok Ligájában csütörtök este. Hansi Flick együttese Lamine Yamalra sérülés miatt nem számíthatott a Newcastle United otthonában, így a helyén a Manchester Unitedtől kölcsönben érkező Marcus Rashford kezdett. A Barcelona vezetőedzője ezt a döntést aligha bánta meg, miután Rashford duplázott, ezzel pedig csapata 2-1-re nyert a Szarkák ellen.

Marcus Rashford kilőtte a Newcastle védőjét, akit percekig ápoltak
Marcus Rashford kilőtte a Newcastle védőjét, akit percekig ápoltak (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Marcus Rashford aljas dolgot tett a góljai előtt?

A 27 éves szélső azonban a második félidőben a gólgyártás előtt az ellenfél védelmét is gyengítette – minden bizonnyal nem szándékosan. Az 50. percben Rashford hatalmas lövést eresztett el, amellyel fejbe lőtte a svájci hátvédet, Fabian Schärt. A játékos a földön terült el, több perces ápolás után a fejére kötést kapott. Az agyrázkódás gyanúja miatt az orvosok pár vizsgálatot is elvégeztek a svájcin, ezeken viszont jelesre vizsgázott, így Schär visszajött a pályára. A The Athletic azonban felveti a kérdést: tényleg a pályán kellett maradnia?

Eddie Howe vezetőedző utólag bánhatja, hogy nem hozta le a védőt, miután a Barca látványosan rájátszott a sérült játékosra. Rashford az 58. percben éppen Schär mellől fejelt a kapuba.

Howe is érezte a bajt, ezért a 63. percben Schärt lecserélte. A gól viszont Rashford önbizalmának nagyon jól jött, nem sokkal később újra eredményes volt, a tizenhatoson kívülről hatalmas lövést eresztett el. A Barca pedig ezzel a két góllal nyert Angliában 2-1-re.

Rashford volt a Barcelona hőse csütörtök este
Rashford volt a Barcelona hőse csütörtök este (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

Rashford üzent Flicknek, aki máris imádja

A német vezetőedző a lefújás után érthető módon külön kiemelte Rashfordot.

– Fantasztikus volt a hangulat, ilyenre is számítottunk. Egy éve Monacóban kikaptunk az első fordulóban, tudtuk, hogy milyen fontos győzelemmel kezdeni a sorozatot. 

Ami Rashfordot illeti, az edzéseken lőtt már hasonló gólokat, nagyon örülök neki. Ez a két gól nagyon fontos volt neki, nagyon fontos neki és a csapatnak is, hogy magabiztos legyen

– nyilatkozta Flick. Rashford a második gólról elmondta, nagyon rövid idő alatt kellett döntést hoznia.

– Egy pillanatra láttam, hogy a védelemben egy kis rés van, így úgy voltam vele, lőnöm kell. Azt mondtam magamban, hogy minél magasabbra célozzak. Nagyon motivált és eltökélt vagyok az este után. Hihetetlenül erős a keretünk és egy világklasszis edzőnk is van – nyilatkozta az angol, aki nem meglepő módon a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. Jó pár évet kell visszamennünk az időbe, hogy angol gólszerzőt találjunk a Barcelonában nemzetközi kupameccsen. Legutóbb még Gary Lineker talált be a katalán csapat játékosaként 1989-ben.

Rashfordnak nagy löketet adhat ez a két gól, ami egyúttal jelzés is volt Flicknek: a Manchester Unitednél eltöltött borzalmas évek után rendkívül motivált, és a kezdőcsapatban szeretne futballozni az egész idényben. 

A Barcelona a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Paris Saint-Germaint fogadja október elsején.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu