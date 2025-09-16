Panellakók miatt áll a bál a Barcelona futballcsapatánál, óriási a feszültség

Vasárnap este a Barcelona a La Ligában nagyon simán, 6-0-ra legyőzte a Valenciát, ugyanakkor a mérkőzés pikantériája nem az volt, hogy a katalán gárda mostanság az egyik kedvenc ellenfelét ismét kiütötte – az elmúlt három egymás elleni mérkőzésen 17 gólt rúgott Hansi Flick együttese a Denevéreknek –, hanem a találkozó helyszíne. A Barcelona–Valencia bajnokit a mindössze hatezer férőhelyes Johan Cruyff stadionban rendezték, amely a Barca edzőközpontjában található. Ebben a létesítményben általában a női csapat, a katalánok második együttese és az U19-esek játszanak.

Raphinha duplázott a Barcelona Valencia elleni meccsén Fotó: AFP

A Barcelonának a Camp Nou felújításának lassú befejezése – a legfrissebb sajtóhírek szerint szeptember 28-án, a Real Sociedad ellen már a legendás stadionban játszhat – és a csapat másik otthonában, az Olimpiai Stadionban rendezett Post Malone-koncert miatt kellett új otthont keresnie, ami végül az edzőközpont lett.

A Barcelona meccsét ingyen is lehetett nézni

Az már önmagában nehézséget okozott a jegyvásárlásnál, hogy a több tízezer bérletesnek meg kellett harcolnia a 4000 helyért. De aki lemaradt, az VIP-jegyet is vehetett volna több száz euróért és pazar kilátásért cserébe, noha ebből is csak 475 darab volt, ami egy Barcelona színtű csapatnál borzasztóan kevésnek számít.

A Barcelona-szurkolókat az pedig különösen bosszantja, hogy vannak, akik ingyen nézték meg a hétvégi mérkőzést.

A spanyol Sport.es írta meg, hogy volt olyan belépő, amiért akár 800 eurót is elkértek, a VIP-ért pedig 1000 eurót is. Mindeközben a stadionnal szemben lévő panelház teraszairól tökéletes kilátás nyílt a pályára. Az egyik lakó egy képet is készített a negyedik emeletről.

A negyedik emeletről már tökéletesen lehetett látni a Barcelona mérkőzését Fotó: Sport.es

Más is ki akarta használni ezt a kiskaput

Ennek viszont nem mindenki örült. Az egyik ott lakó ideges volt, amiért sokan be akartak jönni a házába meccset nézni.

– Őrület volt. A szurkolók egész délután csengettek, hogy bejuthassanak az épületbe, majd a tetőtérre. A rendőrség figyelmeztetett minket előre, így senkit nem engedtünk be.

A szomszédja azt mondta, hogy volt olyan drukker, aki 500 eurót is ajánlott neki, csak hagy lássa a Barcelona meccsét.