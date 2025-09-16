Barcelonala ligaCamp NouValencia

Panellakók miatt áll a bál a Barcelona futballcsapatánál, óriási a feszültség

A Barcelona futballcsapata vasárnap 6-0-ra legyőzte a Valenciát, a helyszínen ugyanakkor csak hatezer néző lehetett, miután a bajnokit a tartalékcsapat otthonának számító Johan Cruyff Stadionban rendezték. A Barcelona edzőközpontjában található létesítmény mellett egy panelház is volt, a lakosok így ingyen megnézhették a mérkőzést, miközben a kilátogató nézők több száz eurót fizettek egy belépőért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 7:25
A Barcelona vasárnap hat gólt rúgva nyert
A Barcelona vasárnap hat gólt rúgva nyert Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
Vasárnap este a Barcelona a La Ligában nagyon simán, 6-0-ra legyőzte a Valenciát, ugyanakkor a mérkőzés pikantériája nem az volt, hogy a katalán gárda mostanság az egyik kedvenc ellenfelét ismét kiütötte – az elmúlt három egymás elleni mérkőzésen 17 gólt rúgott Hansi Flick együttese a Denevéreknek –, hanem a találkozó helyszíne. A Barcelona–Valencia bajnokit a mindössze hatezer férőhelyes Johan Cruyff stadionban rendezték, amely a Barca edzőközpontjában található. Ebben a létesítményben általában a női csapat, a katalánok második együttese és az U19-esek játszanak.

Raphinha duplázott a Barcelona Valencia elleni meccsén
Raphinha duplázott a Barcelona Valencia elleni meccsén  Fotó: AFP

A Barcelonának a Camp Nou felújításának lassú befejezése – a legfrissebb sajtóhírek szerint szeptember 28-án, a Real Sociedad ellen már a legendás stadionban játszhat – és a csapat másik otthonában, az Olimpiai Stadionban rendezett Post Malone-koncert miatt kellett új otthont keresnie, ami végül az edzőközpont lett. 

A Barcelona meccsét ingyen is lehetett nézni

Az már önmagában nehézséget okozott a jegyvásárlásnál, hogy a több tízezer bérletesnek meg kellett harcolnia a 4000 helyért. De aki lemaradt, az VIP-jegyet is vehetett volna több száz euróért és pazar kilátásért cserébe, noha ebből is csak 475 darab volt, ami egy Barcelona színtű csapatnál borzasztóan kevésnek számít. 

A Barcelona-szurkolókat az pedig különösen bosszantja, hogy vannak, akik ingyen nézték meg a hétvégi mérkőzést.

A spanyol Sport.es írta meg, hogy volt olyan belépő, amiért akár 800 eurót is elkértek, a VIP-ért pedig 1000 eurót is. Mindeközben a stadionnal szemben lévő panelház teraszairól tökéletes kilátás nyílt a pályára. Az egyik lakó egy képet is készített a negyedik emeletről. 

A negyedik emeletről már tökéletesen lehetett látni a Barcelona mérkőzését
A negyedik emeletről már tökéletesen lehetett látni a Barcelona mérkőzését  Fotó: Sport.es

Más is ki akarta használni ezt a kiskaput 

Ennek viszont nem mindenki örült. Az egyik ott lakó ideges volt, amiért sokan be akartak jönni a házába meccset nézni.

– Őrület volt. A szurkolók egész délután csengettek, hogy bejuthassanak az épületbe, majd a tetőtérre. A rendőrség figyelmeztetett minket előre, így senkit nem engedtünk be. 

A szomszédja azt mondta, hogy volt olyan drukker, aki 500 eurót is ajánlott neki, csak hagy lássa a Barcelona meccsét.

Az őrület pedig a héten folytatódik. A Barcelona csütörtökön a Newcastle otthonában játszik a Bajnokok Ligájában, majd vasárnap 21 órakor a Getafét fogadja, a helyszín pedig ismét a Johan Cruyff Stadion lesz.

 

