Messivel és Mbappéval játszott, bántóan fiatalon visszavonult a világbajnok

Az életkora alapján évekig játszhatott volna, ám a teste jó ideje jelezte, hogy közeleg a vég. Samuel Umtiti 31 esztendősen hagy fel az aktív játékkal, de már az elmúlt két esztendőben is alig lehetett a futballpályán.

A világbajnok Samuel Umtiti (álló sor balról a második) nyomot hagyott a futballtörténelemben Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI/EPA

Samuel Umtiti búcsúzik

Eljött a búcsú ideje. Ha az apropó és az állandó fájdalmak komorra is festik az utolsó időszakról készült lapokat, a karrierjét összegző könyv színes és sikerekkel teli. A 31 esztendős védőnek gyakorlatilag egy évtizedbe sűrűsödött az aktív időszaka.

Intenzív, hullámvölgyekkel teli karrier után eljött a búcsú ideje... Mindent odaadtam, szenvedéllyel játszottam, és SEMMIT nem bántam meg. Szeretném megköszönni az összes klubnak, elnöknek, edzőnek és játékosnak, akik mellett kiállhattam

– vett érzékeny búcsút Samuel Umtiti, aki kényszerűségből hagy fel a labdarúgással. A még csak 31 éves hátvéd a 2022/2023-as idényben még 25 meccsen lépett pályára az olasz Leccében, a francia Lille színeiben 2023/2024-ben 13 fellépése jutott neki, az előző kiírásban viszont egyetlen egy sem!

Előbb 364 napot hagyott ki térdsérülés miatt, majd mire visszatérhetett volna idén tavasszal lábfej-gondok akadályozták meg abban, hogy újra felépítse magát.

Sikerek, gólok Messi és Mbappé oldalán

Samuel Umtiti az Olympique Lyonban nevelkedett, 18 évesen debütált az akkor állandó Bajnokok Ligája szereplő együttesben. a francia klub színeiben játszotta a legtöbb tétmérkőzését (170), legnagyobb sikereit klubszinten az FC Barcelonával érte el. A katalán sztárklub 2016 nyarán 25 millió eurót fizetett a játékjogáért, hat évet töltött a Camp Nouban. Összesen 133 találkozón viselte a gránitvörös-kék mezt, kétszeres spanyol bajnok, háromszoros kupagyőztes lett.

Együtt játszott Lionell Messivel, Neymarral, Luis Suarezzel, Iniestával, a védelemben sokáig Gerard Piquével alkotott belső védő párost.

Két komolyabb sérülés (térd-, majd lábujj miatt) 200 napig volt összesen harcképtelen, térdproblémái időről időre megnehezítették az életét. A csúcsra a francia válogatott oszlopos tagjaként jutott fel: 2018-ban világbajnok lett, az elődöntőben ő fejelte az egyetlen, a meccset eldöntő gólt Belgium ellen.