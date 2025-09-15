Samuel UmtitiFranciaországvisszavonulásvilágbajnok

Messivel és Mbappéval játszott, bántóan fiatalon visszavonult a világbajnok

Bejelentette a visszavonulását a profi labdarúgástól a világbajnok francia védő. Samuel Umtiti mindössze 31 évesen akasztotta szögre a stoplist. A Kylian Mbapéékkal 2018-ban világbajnoki címet szerzett hátvéd akkor játszott a Barcelonában, amikor még Lionel Messi is ott futballozott. A kameruni származású játékost évek óta térdsérülések hátráltatták, az előző szezonban nem is lépett pályára. Samuel Umtitit korábbi játékostársai és sok szurkoló búcsúztatja.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 15. 21:34
Samuel Umtiti Marseille, 2016. július 7. A francia Antoine Griezmann (b) csapattársával, Samuel Umtitivel, miután 11-esből gólt rúgott a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Németország - Franciaország mérkőzésen a marseille-i
Samuel Umtiti (jobbra) már csak civilben találkozhat Antoine Griezmannal Fotó: Tolga Bozoglu Forrás: MTI/EPA
Az életkora alapján évekig játszhatott volna, ám a teste jó ideje jelezte, hogy közeleg a vég. Samuel Umtiti 31 esztendősen hagy fel az aktív játékkal, de már az elmúlt két esztendőben is alig lehetett a futballpályán. 

Samuel Umtiti
A világbajnok Samuel Umtiti (álló sor balról a második) nyomot hagyott a futballtörténelemben Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI/EPA

Samuel Umtiti búcsúzik

Eljött a búcsú ideje. Ha az apropó és az állandó fájdalmak komorra is festik az utolsó időszakról készült lapokat, a karrierjét összegző könyv színes és sikerekkel teli. A 31 esztendős védőnek gyakorlatilag egy évtizedbe sűrűsödött az aktív időszaka.

Intenzív, hullámvölgyekkel teli karrier után eljött a búcsú ideje... Mindent odaadtam, szenvedéllyel játszottam, és SEMMIT nem bántam meg. Szeretném megköszönni az összes klubnak, elnöknek, edzőnek és játékosnak, akik mellett kiállhattam 

– vett érzékeny búcsút Samuel Umtiti, aki kényszerűségből hagy fel a labdarúgással. A még csak 31 éves hátvéd a 2022/2023-as idényben még 25 meccsen lépett pályára az olasz Leccében, a francia Lille színeiben 2023/2024-ben 13 fellépése jutott neki, az előző kiírásban viszont egyetlen egy sem! 

Előbb 364 napot hagyott ki térdsérülés miatt, majd mire visszatérhetett volna idén tavasszal lábfej-gondok akadályozták meg abban, hogy újra felépítse magát. 

Sikerek, gólok Messi és Mbappé oldalán

Samuel Umtiti az Olympique Lyonban nevelkedett, 18 évesen debütált az akkor állandó Bajnokok Ligája szereplő együttesben. a francia klub színeiben játszotta a legtöbb tétmérkőzését (170), legnagyobb sikereit klubszinten az FC Barcelonával érte el. A katalán sztárklub 2016 nyarán 25 millió eurót fizetett a játékjogáért, hat évet töltött a Camp Nouban. Összesen 133 találkozón viselte a gránitvörös-kék mezt, kétszeres spanyol bajnok, háromszoros kupagyőztes lett.

 Együtt játszott Lionell Messivel, Neymarral, Luis Suarezzel, Iniestával, a védelemben sokáig Gerard Piquével alkotott belső védő párost. 

Két komolyabb sérülés (térd-, majd lábujj miatt) 200 napig volt összesen harcképtelen, térdproblémái időről időre megnehezítették az életét. A csúcsra a francia válogatott oszlopos tagjaként jutott fel: 2018-ban világbajnok lett, az elődöntőben ő fejelte az egyetlen, a meccset eldöntő gólt Belgium ellen. 

Sokan megszerették

A Transfermarkt statisztikái szerint mindössze 7 mérkőzést kellett eltiltás miatt kihagynia. A pályán kőkemény, de alapvetően sportszerű Samuel Umtititől néhány óra alatt több mint százezren köszöntek el közösségi oldalán. 

Többek között Ansu Fati, Sergi Roberto, Emerick Laporte, Paul Pogba, de az FC Barcelona, és még a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) is búcsúzik.

 A vb-győztes védőtárs, Raphael Varane például így méltatta:

– Gratulálok ehhez a csodálatos karrierhez! És a hozzáállásodhoz! – fogalmazott a szintén fiatalon visszavonult Varane.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

