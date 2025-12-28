budapestkormányszentkirályi alexandra

Sok tízmilliárdos állami támogatás jutott Budapestnek

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője áttekintette, mi mindennel bővült a főváros a kormány segítségével.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 21:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az év vége jellemzően a számvetés ideje: sokan tesszük meg a magánéletben, de a politikában is érdemes néha. Ha egy városról gondolkodunk, akkor mindenképpen érdemes számba venni, mi mindennel bővült” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. december 17. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kormánypárti politikus emlékeztetett: Budapesten négy olyan nagy terület is van, ahová sok tízmilliárdos összeg került a kormány jóvoltából. Ezek az egészségügy, a köznevelés, a közlekedés és a sportfejlesztés.

Teljesen megújult például a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház, kibővítették a budai Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium épületét és 51 új, alacsonypadlós, akadálymentesített villamos is érkezett

– sorolta Szentkirályi Alexandra.

Mint arról beszámoltunk, a budapesti közlekedés terén is jelentős állami beruházások történtek. Az elmúlt tizenöt év fejlesztései közül az egyik legfontosabb a 3-as metróvonal teljes felújítása volt.

A pálya, az alagút és az állomások rekonstrukciójának összköltsége nagyjából 217 milliárd forintot tett ki.

Ennek háromnegyedét uniós támogatás fedezte, a magyar rész pedig 50 milliárd forint volt. Utóbbi összeg túlnyomó része, 44,7 milliárd forint állami forrásból származott, a főváros 5,5 milliárdot tett hozzá a projekthez. Megújult a részben Gustave Eiffel által tervezett Nyugati pályaudvar is, ahol komfortosabb környezet és korszerű szolgáltatások várják az utasokat. A patinás épület korhűbb homlokzatot is kapott.

Nemzetközi összehasonlításban is jelentősek a Városliget elmúlt másfél évtizedben történt fejlesztései. Az új Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint a Millennium Háza csak néhány eleme a több mint 250 milliárd forintos költségvetésű Liget Budapest projektnek, amely az ikonikus új épületek mellett megújult zöldfelületekkel és közösségi terekkel rajzolja újra Budapest egyik legismertebb közparkját.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmodern

Modern idők

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu