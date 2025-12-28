Sok tízmilliárdos állami támogatás jutott Budapestnek

„Az év vége jellemzően a számvetés ideje: sokan tesszük meg a magánéletben, de a politikában is érdemes néha. Ha egy városról gondolkodunk, akkor mindenképpen érdemes számba venni, mi mindennel bővült” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kormánypárti politikus emlékeztetett: Budapesten négy olyan nagy terület is van, ahová sok tízmilliárdos összeg került a kormány jóvoltából. Ezek az egészségügy, a köznevelés, a közlekedés és a sportfejlesztés.

Teljesen megújult például a zuglói Mazsihisz Szeretetkórház, kibővítették a budai Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium épületét és 51 új, alacsonypadlós, akadálymentesített villamos is érkezett

– sorolta Szentkirályi Alexandra.

Mint arról beszámoltunk, a budapesti közlekedés terén is jelentős állami beruházások történtek. Az elmúlt tizenöt év fejlesztései közül az egyik legfontosabb a 3-as metróvonal teljes felújítása volt.

A pálya, az alagút és az állomások rekonstrukciójának összköltsége nagyjából 217 milliárd forintot tett ki.

Ennek háromnegyedét uniós támogatás fedezte, a magyar rész pedig 50 milliárd forint volt. Utóbbi összeg túlnyomó része, 44,7 milliárd forint állami forrásból származott, a főváros 5,5 milliárdot tett hozzá a projekthez. Megújult a részben Gustave Eiffel által tervezett Nyugati pályaudvar is, ahol komfortosabb környezet és korszerű szolgáltatások várják az utasokat. A patinás épület korhűbb homlokzatot is kapott.

Nemzetközi összehasonlításban is jelentősek a Városliget elmúlt másfél évtizedben történt fejlesztései. Az új Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint a Millennium Háza csak néhány eleme a több mint 250 milliárd forintos költségvetésű Liget Budapest projektnek, amely az ikonikus új épületek mellett megújult zöldfelületekkel és közösségi terekkel rajzolja újra Budapest egyik legismertebb közparkját.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)