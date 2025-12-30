Vlagyimir Putyin levelet küldött Donald Trumpnak

A Kreml hivatalos oldalán megjelent közlemény szerint Vlagyimir Putyin karácsonyi és a 2026-os új évre szóló köszöntőt juttatott el több külföldi állam- és kormányfőnek, köztük az Egyesült Államok elnökének is. A tájékoztatás nem tért ki az üzenetek tartalmára, mindössze azt sorolta fel, kik kaptak ünnepi jókívánságot az orosz államfőtől – írja a Life forrásaira hivatkozva az Origo.

Putyin orosz elnök az év végéhez közeledve ünnepi üzenetet intézett Donald Trump amerikai elnökhöz (Fotó: AFP)

Az ünnepi üdvözletek címzettjei között Donald Trump mellett számos más ország vezetője is szerepel. Putyin elsősorban a volt szovjet térség államainak irányítóit kereste meg: Azerbajdzsán, Örményország, Belarusszia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán állam- és kormányfői egyaránt megkapták az orosz elnök üzenetét.