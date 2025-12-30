PutyinKreml (Moszkva)Donald TrumpMagyarországorosz elnökTrumpkarácsonyi üzenet

Vlagyimir Putyin levelet küldött Donald Trumpnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök az év végéhez közeledve ünnepi üzenetet küldött Donald Trump amerikai elnöknek – erről a Kreml hivatalos tájékoztatásban számolt be. Az újévi köszöntés nem egyedi lépés, hanem része annak a bevett diplomáciai gyakorlatnak, amelynek során Moszkva az ünnepek alkalmából több külföldi állam- és kormányfőt is megszólít.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 15:53
Putyin levelet írt Trumpnak Forrás: AFP
A Kreml hivatalos oldalán megjelent közlemény szerint Vlagyimir Putyin karácsonyi és a 2026-os új évre szóló köszöntőt juttatott el több külföldi állam- és kormányfőnek, köztük az Egyesült Államok elnökének is. A tájékoztatás nem tért ki az üzenetek tartalmára, mindössze azt sorolta fel, kik kaptak ünnepi jókívánságot az orosz államfőtől – írja a Life forrásaira hivatkozva az Origo.

Putyin orosz elnök az év végéhez közeledve ünnepi üzenetet intézett Donald Trump amerikai elnökhöz
Putyin orosz elnök az év végéhez közeledve ünnepi üzenetet intézett Donald Trump amerikai elnökhöz (Fotó: AFP)

Az ünnepi üdvözletek címzettjei között Donald Trump mellett számos más ország vezetője is szerepel. Putyin elsősorban a volt szovjet térség államainak irányítóit kereste meg: Azerbajdzsán, Örményország, Belarusszia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán állam- és kormányfői egyaránt megkapták az orosz elnök üzenetét.

A köszöntések sora azonban itt nem ért véget. 

Az orosz elnök Abházia és Dél-Oszétia vezetésének is gratulált, emellett több olyan ország irányítóit is megszólította, amelyekkel Moszkva szoros politikai vagy gazdasági kapcsolatokat ápol. A felsorolásban helyet kapott Kína, India, Magyarország, Szerbia, Törökország, Brazília és Kuba is, valamint számos további állam.

A Kreml részéről az év végi jókívánságok kiküldése bevett diplomáciai gyakorlatnak számít – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök ingerülten reagált arra az értesülésre, miszerint Ukrajna megpróbálta megtámadni Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját. Trump állítása szerint az információ közvetlenül az orosz elnöktől származik, Kijev viszont határozottan cáfolta a vádakat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

