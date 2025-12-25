Trumpradikális baloldalbaloldalDonald Trumpkarácsonyi üzenet

Trump karácsonyi köszöntésében a „radikális baloldali söpredéknek” is üzent

Donald Trump karácsonyi üzenetében nemcsak híveihez intézett jókívánságokat, hanem kemény szavakkal üzent azoknak is, akiket „radikális baloldali söpredékként” emlegetett. Az elnök szerint politikai ellenfelei folyamatosan az Egyesült Államok meggyengítésén dolgoznak, ám minden próbálkozásuk ellenére sorra kudarcot vallanak.

Sebők Barbara
2025. 12. 25. 11:30
Donald Trump amerikai elnök Szenteste sem fogta vissza magát Forrás: AFP
Donald Trump a Truth Social felületén osztotta meg karácsonyi üzenetét, amelyben részletesen sorra vette saját kormányzásának eredményeit is. Az elnök élesen nekiment politikai ellenfeleinek, hangsúlyozva: a radikális baloldal folyamatos akadályozása ellenére az Egyesült Államok megerősödve került ki ebből az időszakból – számolt be róla a Breitbart forrásaira hivatkozva az Origo.

Donald Trump amerikai elnök szenteste sem fogta vissza magát (Fotó: AFP)

Trump boldog karácsonyt kívánt

Donald Trump karácsonyi bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok látványos fordulatot vett. Mint írta: megszűntek a nyitott határok, nem engedélyezik, hogy férfiak női sportágakban induljanak, és szerinte véget ért az a gyakorlat, amelyet „transzneműség mindenkinek” néven emlegetett.

Az elnök egyúttal sorra vette az általa elért gazdasági és közbiztonsági eredményeket is. 

Úgy fogalmazott, rekordokat dönt a tőzsde, történelmi mélypontra süllyedt a bűnözés, megszűnt az infláció, miközben a gazdaság a legfrissebb adatok szerint 4,3 százalékos növekedést produkált, ami két százalékponttal haladta meg az előzetes várakozásokat.

Trump külön kitért a vámintézkedésekre is, amelyek több milliárd dolláros gazdasági növekedést és jólétet eredményeztek. Állítása szerint mindezzel párhuzamosan az Egyesült Államok nemzetbiztonsága minden korábbinál erősebbé vált, és az ország nemzetközi tekintélye is helyreállt. 

Megfogalmazása szerint Amerikát újra tisztelik a világban, talán soha nem látott mértékben.

Üzenetét az „Isten áldja Amerikát!” felkiáltással zárta. 

Trump optimizmusát tovább erősítette a kedden nyilvánosságra hozott gazdasági adat – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.

A karácsonyi bejegyzést megelőzően Trump egy hagyományos eseményen is részt vett: a NORAD programján keresztül gyerekek és családok hívásait fogadta, akik a Mikulás útját követték. A beszélgetések során felszabadult hangulatban viccelődött, és láthatóan élvezte a szereplést. 

Miután gyerekek és családtagjaik hívásait fogadták, Trump és Melania Trump first lady a katonákkal és családtagjaikkal beszélgettek.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Vizi E. Szilveszter
idezojelekkarácsony

Karácsony a család ünnepe

Vizi E. Szilveszter avatarja

A Gyermek születése azt üzeni, hogy Isten a legnagyobb erőt a legkisebben mutatja meg.

