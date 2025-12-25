Trump karácsonyi köszöntésében a „radikális baloldali söpredéknek” is üzent

Donald Trump a Truth Social felületén osztotta meg karácsonyi üzenetét, amelyben részletesen sorra vette saját kormányzásának eredményeit is. Az elnök élesen nekiment politikai ellenfeleinek, hangsúlyozva: a radikális baloldal folyamatos akadályozása ellenére az Egyesült Államok megerősödve került ki ebből az időszakból – számolt be róla a Breitbart forrásaira hivatkozva az Origo.

Donald Trump amerikai elnök szenteste sem fogta vissza magát (Fotó: AFP)

Trump boldog karácsonyt kívánt

Donald Trump karácsonyi bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok látványos fordulatot vett. Mint írta: megszűntek a nyitott határok, nem engedélyezik, hogy férfiak női sportágakban induljanak, és szerinte véget ért az a gyakorlat, amelyet „transzneműség mindenkinek” néven emlegetett.

Az elnök egyúttal sorra vette az általa elért gazdasági és közbiztonsági eredményeket is.

Úgy fogalmazott, rekordokat dönt a tőzsde, történelmi mélypontra süllyedt a bűnözés, megszűnt az infláció, miközben a gazdaság a legfrissebb adatok szerint 4,3 százalékos növekedést produkált, ami két százalékponttal haladta meg az előzetes várakozásokat.