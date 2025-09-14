Csak hatezer néző előtt játszott otthon a Barcelona, ilyen legutóbb 103 éve esett meg!

A La Ligában az eddig három fordulóban hét pontot gyűjtő Barcelona a négypontos Valenciát a kicsi, mindössze 6000 férőhelyes Johan Cruyff Stadionban fogadta, ahol a Barcelona második csapata és a női együttese szokott pályára lépni. Leszámítva a zárt kapus meccseket, beleértve a Covid időszakát, a Barcelona hazai pályán legutóbb 103 éve játszott ilyen kevés néző előtt: 1922 áprilisában, amikor a Barca 7-2-re legyőzte a Sporting Gijont a klub első stadionjában, az ugyancsak 6000 fős befogadóképességű La Escopidorában.

A Barcelona otthon legutóbb 1922-ben játszott 6000 néző előtt Forrás: X/Barca Buzz

A felújított Camp Nou továbbra sem kapta meg a használatbavételi engedélyt, a Montjuicon található Olimpiai Stadion pedig koncert miatt foglalt volt. Hansi Flick együttese ezért lépett pályára a Johan Cruyff Stadionban.

Estadi Johan Cruyff is READY to host its first ever La Liga match 🔵🔴 pic.twitter.com/EpZZ5jydo4 — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 14, 2025

A sérült Lamine Yamal nem állt Flick rendelkezésére, erről a tréner a meccs előtt így beszélt:

– A válogatottnál fájdalomcsillapítókat kapott, és még akkor is, amikor a győzelmük biztos volt, kényszerítették, hogy játsszon. Nagyon szomorú vagyok emiatt. A szövetségi kapitánynak csak SMS-sel üzentem, de nekem a spanyolom nem elég jó, neki meg az angolja, így nehéz a kommunikáció... – jegyezte meg Flick, aki így odaszúrt Luis de la Fuente szövetségi kapitánynak, és arra utalt, hogy bolgárok és a törökök ellen megnyert vb-selejtezőn is sokáig a pályán volt Yamal, 79 és 73 percet játszott.

Fermín, Raphinha és Lewandowski is duplázott a Barcelona csapatában

A Valencia ellen Raphinha sem volt a kezdőcsapatban, Flick így büntette meg azért, mert elkésett a legutóbbi edzésről. A Marca cikkében azt írja, Flick nagyon kényes arra, hogy a játékosai betartsák a szabályokat, és a sztárokkal sem tesz kivételt. A meccset aztán a Barca 6-0-ra nyerte meg, Fermín López (29., 56.) mellett Raphinha (53., 66.) is duplázott, miután a második félidődre beállt, majd Lewandowski is csatalakozott hozzájuk (76., 86.).