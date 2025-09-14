LiverpoolJamie CarragherThe SunKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Kerkez nem teszi ki az ablakba, amit Carragher mondott róla a műesése után

Amint arról beszámoltunk, a Premier League 4. fordulóban a címvédő és éllovas Liverpool vasárnap csak Mohamed Szalah 95. percben értékesített büntetőjével tudott győzni 1-0-ra a Burnley otthonában. Kerkez Milos már a 38. percben elhagyta a pályát, Arne Slot lecserélte, mert már volt egy sárga lapja, és félő volt, hogy a folytatásban kiállítják. Kerkez a sárgát műesésért kapta, és a Liverpool legendája, a nagy kritikus Jamie Carragher ostobának nevezte a magyar válogatott balhátvédjét.

2025. 09. 14. 18:56
Kerkez Milos most nem lehet boldog...
Kerkez Milos most nem lehet boldog... Forrás: NurPhoto
A televíziós kommentátorként dolgozó Jamie Carragher a Liverpool csapatából már nagyon sokszor kritizálta Szoboszlai Dominikot, gyakran indokolatlanul, és most Kerkez Milos is megkapta tőle a magáét. A Burnley és a Liverpool összecsapásán a 22. percben Kerkez a tizenhatoson belül az alapvonal közelében elesett Laurent mellett, de mivel nem történt szabálytalanság, és feldobta magát, sárga lapot kapott Michael Oliver játékvezetőtől. A folytatásban pedig benne volt a nagy küzdő, harcos Kerkez játékában, hogy kap még egy sárgát, ami már a kiállítását jelentette volna. Az Anthonyval szemben elkövetett szabálytalanságáért bizony kaphatott volna még egy sárgát...

Kerkez Milos látványosan esett el
Kerkez Milos látványosan esett el Forrás: X/The Touchline

Kerkez Milos könnyen piros lapot is kaphatott volna

A The Sun cikkében olyan kommentelőket idéz, akik szerint a sokat szabálytalankodó Kerkez szinte „könyörgött” a piros lapért, úgy nézett ki, mintha egy  „sétáló piros lap” lett volna a pályán... Arne Slot ezért cserélte le még az első félidőben, a 38. percben nagy posztriválisa, a skót Andy Robertson váltotta.

Jamie Carragher pedig nem kegyelmezett:

– Műesés volt, kétség sem férhet hozzá. Nem hiszem, hogy a stadionban bárki másképp gondolta volna. Ráadásul Kerkeztől ez egy teátrális műesés volt. Nagyon ostoba volt, hiszen meg tudta volna játszani a labdát, beadhatta volna. Amikor elfutott a bal szélen, biztosra vettem, hogy nagy helyzet lesz belőle – mondta Carragher a Sky Sportson.

 

 

 

