Kerkez nem teszi ki az ablakba, amit Carragher mondott róla a műesése után

A televíziós kommentátorként dolgozó Jamie Carragher a Liverpool csapatából már nagyon sokszor kritizálta Szoboszlai Dominikot, gyakran indokolatlanul, és most Kerkez Milos is megkapta tőle a magáét. A Burnley és a Liverpool összecsapásán a 22. percben Kerkez a tizenhatoson belül az alapvonal közelében elesett Laurent mellett, de mivel nem történt szabálytalanság, és feldobta magát, sárga lapot kapott Michael Oliver játékvezetőtől. A folytatásban pedig benne volt a nagy küzdő, harcos Kerkez játékában, hogy kap még egy sárgát, ami már a kiállítását jelentette volna. Az Anthonyval szemben elkövetett szabálytalanságáért bizony kaphatott volna még egy sárgát...

Kerkez Milos látványosan esett el Forrás: X/The Touchline

Kerkez Milos könnyen piros lapot is kaphatott volna

A The Sun cikkében olyan kommentelőket idéz, akik szerint a sokat szabálytalankodó Kerkez szinte „könyörgött” a piros lapért, úgy nézett ki, mintha egy „sétáló piros lap” lett volna a pályán... Arne Slot ezért cserélte le még az első félidőben, a 38. percben nagy posztriválisa, a skót Andy Robertson váltotta.

Jamie Carragher pedig nem kegyelmezett:

– Műesés volt, kétség sem férhet hozzá. Nem hiszem, hogy a stadionban bárki másképp gondolta volna. Ráadásul Kerkeztől ez egy teátrális műesés volt. Nagyon ostoba volt, hiszen meg tudta volna játszani a labdát, beadhatta volna. Amikor elfutott a bal szélen, biztosra vettem, hogy nagy helyzet lesz belőle – mondta Carragher a Sky Sportson.