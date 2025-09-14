LiverpoolBurnleyKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Kerkez füttykoncertet kapott, Slot is kíméletlen volt vele

Megszenvedett a Burnley otthonában a Liverpool a Premier League 4. fordulójának vasárnapi mérkőzésen. Szoboszlai Dominik újabb veszélyes lövéssel jelentkezett, de most nem ő, hanem Mohamed Szalah volt a megmentő, aki a 95. percben vitte be a győztes találatot. Kerkez Milosnak nem volt jó napja, Arne Slot még a szünet előtt lecserélte a magyar válogatott balhátvédet.

2025. 09. 14. 16:07
Kerkez Milost még az első félidőben lecserélték a Burnley ellen Fotó: PA Wire/PA Images/Peter Byrne
Csak a 4. forduló zajlik éppen a Premier League-idényből, de már csak két csapat veretlen, a Chelsea és a Liverpool, utóbbi az egyetlen, amely eddig százszázalékos mérleggel áll, így a válogatottszünet alatt az első helyről várta a folytatást. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy Arne Slot gárdája címvédőként hengerelt volna, eddig minden bajnokin nagy nehézségek árán, és olykor egy adag szerencsével szerezte meg a három pontot, legutóbb például csak Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgóljának köszönhetően dőlt a Liverpool felé a mérleg az Arsenallal szembeni rangadón.

Andy Robertson állt be a lecserélt Kerkez Milos helyére
Andy Robertson állt be a lecserélt Kerkez Milos helyére Fotó: APS/ZUMA Press Wire/David Blunsden

A 4. fordulóban a középmezőnyben tanyázó Burnley otthonába látogattak a Vörösök, akik az előző idényben oda-vissza legyőzték vasárnapi ellenfelüket, 2-0-ra, illetve, 3-1-re. Érdekesség, hogy a Liverpool öt gólját olyan játékosok szerezték az említett két meccsen, akik már nem állnak Slot rendelkezésére: Diogo Jota júliusban autóbalesetben életét vesztette, Luis Díaz a Bayern Münchenhez, Darwin Núnez pedig az al-Hilalhoz igazolt. A Liverpool részben emiatt is nagyon átalakult a nyáron, de az nem változott, hogy a holland menedzser ritkán rotálja a játékosait. Most is ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára, mint az Arsenal ellen, tehát Kerkez Milos és Szoboszlai is kifutott a gyepre. Utóbbi ismét jobbhátvédként kapott szerepet annak ellenére is, hogy már Conor Bradley és Jeremie Frimpong is felépült, és a kispadon várt a bevetésre. A rekordigazolás, Alexander Isak még a keretbe sem került be.

A Liverpool szenvedett a Burnley ellen

Nem mondhatjuk, hogy bekezdett volna a Liverpool, a Burnley szervezett védelmét nehezen tudta feltörni. Ráadásul gyorsan megtapasztalhatták a vendégek, hogy egy-egy hibáért kemény árat fizethetnek. A hatalmas mezőnyfölényük ellenére a házigazda eresztette meg az első viszonylag veszélyes lövést, Virgil van Dijk labdaeladása után Jaidon Anthony kevéssel a kapu fölé célzott.

A folytatásban is az történt a pályán, amit a házigazda akart, és ehhez még a labdára sem volt szüksége. Harminc percnyi játék után mindössze 47 passznál tartott a Burnley, a passzpontossága pedig elképesztően alacsony, 45 százalék. Az állás viszont 0-0, a Liverpool lényegében csak szögletek után volt veszélyes.

Kerkez Milost gyorsan lecserélte Slot

A szünetig nem született gól, Kerkez meglepetésre a félidő hajráját már a kispadon élte meg, Slot ugyanis már a 38. percben lecserélte a balhátvédet. A 21 éves játékos nem sérülést szedett össze, hanem sárga lapot, méghozzá műesésért. A Turf Moor stadion közönsége ezt nem nézte jó szemmel, az eset után Kerkez minden megmozdulását füttykoncerttel jutalmazta. Slot vélhetően attól tartott, egyszer begőzöl a játékos, és kiállítás lesz a vége, ezért cserével „büntette”.

A Kerkez helyére becserélt Andy Robertson azonnal lövéssel jelentkezett, egyedül ő találta el a kaput az első félidőben.

Tíz emberrel majdnem kihúzta a Burnley

A második félidőben nem változott sokat a játék képe, bár az elejét megnyomta a Liverpool, többek között a meccset végigjátszó Szoboszlai is megvillant, de távoli lövésével nem sikerült meglepnie Martin Dúbravkát.

A 84. percig nagyjából csendben csordogált a találkozó, amikor is Lesley Ugochukwu szabálytalankodott Florian Wirtzcel szemben. A francia futballistát már az első félidőben kiállíthatták volna az Alexis Mac Allister elleni megmozdulásáért, de akkor még megúszta sárga lappal. Ehhez jött aztán a második, emiatt tíz emberrel kellett kihúznia az utolsó perceket a hazaiaknak.

Így is majdnem megoldotta a feladatot a Burnley, vélhetően 0-0-val végződött volna a mérkőzés, ám Frimpong beadásánál Hannibal Mejbri nagyon szerencsétlenül, a könyökével ért a labdába, járt a tizenegyes a vendégeknek. Mohamed Szalah az utóbbi időben többször is megingott a büntetőpontnál, de most Dúbravka kapujába bombázta a labdát a 95. percben.

Így nem lett oda a Liverpool tökéletes mérlege, tizenkét ponttal őrzi az első helyet a 9-9 ponttal álló Arsenal, Tottenham és Bournemouth trió előtt. A Burnley idénybeli harmadik vereségével a 17. helyre csúszott vissza.

Premier League, 4. forduló

szombat:

  • Arsenal–Nottingham Forest 3-0 (1-0)
  • Bournemouth–Brighton 2-1 (1-0)
  • Crystal Palace–Sunderland 0-0
  • Everton–Aston Villa 0-0
  • Fulham–Leeds United 1-0 (0-0)
  • Newcastle United–Wolverhampton Wanderers 1-0 (1-0)
  • West Ham United–Tottenham Hotspur 0-3 (0-0)
  • Brentford–Chelsea 2-2 (1-0)

vasárnap:

  • Burnley–Liverpool 0-1 (0-0)
  • Manchester City–Manchester United 17.30 (tv: Spíler1)

 

 

