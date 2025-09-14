Kerkez füttykoncertet kapott, Slot is kíméletlen volt vele

Csak a 4. forduló zajlik éppen a Premier League-idényből, de már csak két csapat veretlen, a Chelsea és a Liverpool, utóbbi az egyetlen, amely eddig százszázalékos mérleggel áll, így a válogatottszünet alatt az első helyről várta a folytatást. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy Arne Slot gárdája címvédőként hengerelt volna, eddig minden bajnokin nagy nehézségek árán, és olykor egy adag szerencsével szerezte meg a három pontot, legutóbb például csak Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgóljának köszönhetően dőlt a Liverpool felé a mérleg az Arsenallal szembeni rangadón.

Andy Robertson állt be a lecserélt Kerkez Milos helyére Fotó: APS/ZUMA Press Wire/David Blunsden

A 4. fordulóban a középmezőnyben tanyázó Burnley otthonába látogattak a Vörösök, akik az előző idényben oda-vissza legyőzték vasárnapi ellenfelüket, 2-0-ra, illetve, 3-1-re. Érdekesség, hogy a Liverpool öt gólját olyan játékosok szerezték az említett két meccsen, akik már nem állnak Slot rendelkezésére: Diogo Jota júliusban autóbalesetben életét vesztette, Luis Díaz a Bayern Münchenhez, Darwin Núnez pedig az al-Hilalhoz igazolt. A Liverpool részben emiatt is nagyon átalakult a nyáron, de az nem változott, hogy a holland menedzser ritkán rotálja a játékosait. Most is ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára, mint az Arsenal ellen, tehát Kerkez Milos és Szoboszlai is kifutott a gyepre. Utóbbi ismét jobbhátvédként kapott szerepet annak ellenére is, hogy már Conor Bradley és Jeremie Frimpong is felépült, és a kispadon várt a bevetésre. A rekordigazolás, Alexander Isak még a keretbe sem került be.

A Liverpool szenvedett a Burnley ellen

Nem mondhatjuk, hogy bekezdett volna a Liverpool, a Burnley szervezett védelmét nehezen tudta feltörni. Ráadásul gyorsan megtapasztalhatták a vendégek, hogy egy-egy hibáért kemény árat fizethetnek. A hatalmas mezőnyfölényük ellenére a házigazda eresztette meg az első viszonylag veszélyes lövést, Virgil van Dijk labdaeladása után Jaidon Anthony kevéssel a kapu fölé célzott.

A folytatásban is az történt a pályán, amit a házigazda akart, és ehhez még a labdára sem volt szüksége. Harminc percnyi játék után mindössze 47 passznál tartott a Burnley, a passzpontossága pedig elképesztően alacsony, 45 százalék. Az állás viszont 0-0, a Liverpool lényegében csak szögletek után volt veszélyes.