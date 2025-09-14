Saját szurkolói sem viselték el azt, ahogyan a Fradi első El-ellenfele győzött

A hatszoros bajnok Viktoria Plzen a cseh bajnokság tavalyi ezüstérmeseként a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott, ám ott kiesett, így az Európa-liga alapszakaszába került. A csapat első El-ellenfele szeptember 25-én a hasonló sorsra jutott Ferencváros lesz, a magyar bajnokot az előző évadban éppen Miroslav Koubek vezetőedző együttese búcsúztatta a sorozat egyenes kieséses szakaszában. Az FTC elleni mérkőzés előtti egyik utolsó bajnokiját játszotta a plzeni klub szombaton, ám a győzelem ellenére nem voltak elégedettek a szurkolók.

Az FTC két héten belül ismét fogadja a cseh Viktoria Plzen együttesét az Európa-liga főtábláján (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az első hét fordulóban tizenkét pontot gyűjtő Viktoria Plzen szombati ellenfele az előző idényben kupagyőztes és idén Konferencialiga-főtáblás Sigma Olomouc volt, és hazai pályán Rafiu Durosinmi góljával a 32. percben meg is szerezte a vezetést a csapat.

A vendégek az első félidőben még egyenrangú ellenfélnek bizonyultak, ám a második játékrész elején két piros lapot is kaptak durvaságért, kettős emberhátrányban pedig már szinte esélyük sem volt egyenlíteni.

A plzenieknek ellenben a hajrában rengeteg helyzetük volt, de ezek közül egyikből sem lett gól, így hiába nyert 1-0-ra a hazai együttes, a szurkolók hangos füttyszóval fogadták a kedvenceiket a hármas sípszó után.

A Viktoria Plzen edzője szerint az emberelőny nem jött jól

– A 60. percig jól tettük a dolgunkat, aztán lehetőségünk volt kipróbálni, milyen kettős emberelőnyben futballozni. Az ottani játék elégedetlenségre ad okot, hihetetlenül nagy ziccereket hagytunk ki, ezért nem tudtuk nyugodtan eldönteni a mérkőzést.

A végén ki is fütyült minket a közönség, ezt sajnálom leginkább a mérkőzéssel kapcsolatban

– mondta a mérkőzést követően a plzenieket irányító Miroslav Koubek, aki megjegyezte, így is a három pont begyűjtése a legfontosabb.

A Plzen kedden a Cseh Kupában lép pályára, majd szombaton a Sparta Praha vendége lesz, mielőtt szeptember 25-én a Groupama Arénába látogat. A szombaton 15-0-s sikert arató FTC addig egyszer – a pénteki, Diósgyőr elleni hazai bajnokin – szerepel.