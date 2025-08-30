Véglegessé vált az FTC Európa-liga programja, hazai mérkőzéssel kezdődik az újabb kupakaland

Zsinórban hetedszerre jutottak el valamelyik európai kupasorozat főtáblájáig a zöld-fehérek. Az FTC pénteken nyolc ellenfelet kapott az Európa-liga alapszakaszára, szombaton pedig az is kiderült, hogy a riválisok milyen sorrendben érkeznek.
Íme, az FTC teljes menetrendje
A csapat egyik erősségével, Tóth Alexszel szintén szombaton szerződést hosszabbító Ferencváros szeptember 25-én játszik először az Európa-ligában, akkor a tavalyi sorozat egyenes kieséses szakaszából már jól ismert Viktoria Plzen érkezik a Groupama Arénába. A második fordulóban Genkbe, a harmadikban Salzburgba látogat a Ferencváros, amely később Budapesten fogadja a Ludogorecet, a Rangerst és a Panathinaikoszt is, míg a Fenerbahce és a Nottingham Forest ellen idegenben szerepel. A Panathinaikosz és a Nottingham ellen már csak jövő januárban játszik az NB I címvédője.
|A csapat programja az Európa-liga alapszakaszában
Szeptember 25.: Ferencváros–Viktoria Plzen 21.00
Október 2.: Genk–Ferencváros 21.00
Október 23.: Salzburg–Ferencváros 18.45
November 6.: Ferencváros–Ludogorec 21.00
November 27.: Fenerbahce–Ferencváros 18.45
December 11.: Ferencváros–Rangers 18.45
Január 22.: Ferencváros–Panathinaikosz 21.00
Január 29.: Nottingham–Ferencváros 21.00