Véglegessé vált az FTC Európa-liga programja, hazai mérkőzéssel kezdődik az újabb kupakaland

Pénteken vált ismertté a sorsolás, szombat este pedig elkészült a pontos menetrend is. Az FTC hazai pályán, a cseh Viktoria Plzen ellen kezd az Európa-liga alapszakaszában, utoljára pedig a Nottingham vendégeként lép pályára jövő januárban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 20:46
Varga Barnabás és az FTC négy mérkőzést Budapesten, négyet pedig vendégségben játszik majd az El alapszakaszában. Fotó: Mirkó István
Zsinórban hetedszerre jutottak el valamelyik európai kupasorozat főtáblájáig a zöld-fehérek. Az FTC pénteken nyolc ellenfelet kapott az Európa-liga alapszakaszára, szombaton pedig az is kiderült, hogy a riválisok milyen sorrendben érkeznek.

Szeptembertől újra európai kupamérkőzéseket láthat az FTC szurkolótábora a Groupama Arénában
Szeptembertől újra európai kupamérkőzéseket láthat az FTC szurkolótábora a Groupama Arénában (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Íme, az FTC teljes menetrendje

A csapat egyik erősségével, Tóth Alexszel szintén szombaton szerződést hosszabbító Ferencváros szeptember 25-én játszik először az Európa-ligában, akkor a tavalyi sorozat egyenes kieséses szakaszából már jól ismert Viktoria Plzen érkezik a Groupama Arénába. A második fordulóban Genkbe, a harmadikban Salzburgba látogat a Ferencváros, amely később Budapesten fogadja a Ludogorecet, a Rangerst és a Panathinaikoszt is, míg a Fenerbahce és a Nottingham Forest ellen idegenben szerepel. A Panathinaikosz és a Nottingham ellen már csak jövő januárban játszik az NB I címvédője.

A csapat programja az Európa-liga alapszakaszában
Szeptember 25.:     Ferencváros–Viktoria Plzen     21.00
Október 2.:     Genk–Ferencváros         21.00
Október 23.:     Salzburg–Ferencváros        18.45
November 6.:    Ferencváros–Ludogorec    21.00
November 27.:    Fenerbahce–Ferencváros    18.45
December 11.:    Ferencváros–Rangers        18.45
Január 22.:        Ferencváros–Panathinaikosz    21.00
Január 29.:        Nottingham–Ferencváros    21.00

 

