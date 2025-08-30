Véglegessé vált az FTC Európa-liga programja, hazai mérkőzéssel kezdődik az újabb kupakaland

Zsinórban hetedszerre jutottak el valamelyik európai kupasorozat főtáblájáig a zöld-fehérek. Az FTC pénteken nyolc ellenfelet kapott az Európa-liga alapszakaszára, szombaton pedig az is kiderült, hogy a riválisok milyen sorrendben érkeznek.

Szeptembertől újra európai kupamérkőzéseket láthat az FTC szurkolótábora a Groupama Arénában (Fotó: Ladóczki Balázs)

Íme, az FTC teljes menetrendje

A csapat egyik erősségével, Tóth Alexszel szintén szombaton szerződést hosszabbító Ferencváros szeptember 25-én játszik először az Európa-ligában, akkor a tavalyi sorozat egyenes kieséses szakaszából már jól ismert Viktoria Plzen érkezik a Groupama Arénába. A második fordulóban Genkbe, a harmadikban Salzburgba látogat a Ferencváros, amely később Budapesten fogadja a Ludogorecet, a Rangerst és a Panathinaikoszt is, míg a Fenerbahce és a Nottingham Forest ellen idegenben szerepel. A Panathinaikosz és a Nottingham ellen már csak jövő januárban játszik az NB I címvédője.