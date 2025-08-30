FerencvárosTóth AlexFTC

Magyar sztárjával hosszabbított a Ferencváros

Továbbra is a magyar bajnokcsapat kötelékében maradt Tóth Alex. Az Európa-liga főtáblájára jutott Ferencváros saját nevelésű, 19 éves középpályása remek teljesítményével hívja fel magára az érdeklődők figyelmét, klubja azonban szerződéshosszabbításról számolt be szombaton.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 18:12
Tóth Alex (középen) 19 évesen a Ferencváros egyik legnagyobb értékének számít. Fotó: Mirkó István
Jó hírt kaptak az FTC szurkolói: Tóth Alex marad! A fiatal középpályás Robbie Keane vezetőedző érkezése után, 2025 tavaszán vált alapemberré a Ferencváros csapatában, játékának köszönhetően pedig bekerült a magyar válogatottba is. Berobbanása után komoly érdeklődőről is lehetett hallani, ám a Fradi szombaton eloszlatta a kételyeket, és szerződéshosszabbításról számolt be.

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, Tóth Alex és Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a hosszabbítás bejelentésekor.
Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, Tóth Alex és Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a hosszabbítás bejelentésekor (Forrás: Fradi.hu)

 

A Ferencváros neveltje ott van a világ legjobb tinédzserkorú játékosai között

Tóth Alex egy rövid kitérőt leszámítva a Fradi utánpótlásában nevelkedett, majd klubja tartalékcsapatában, az FTC II-ben és a fiókcsapatnak számító másodosztályú Soroksárban cseperedett. A magyar bajnokságban 2023 májusában mutatkozott be, azóta összesen 43 tétmérkőzésen kapott szerepet az FTC-ben, a bajnoki és kupamérkőzések mellett játszott az Európa-liga előző kiírásában, és a 2025/2026-os BL-selejtezőkben is. A kvalifikáció rájátszásának szerdai, Qarabag elleni – 3-2-re megnyert – visszavágóján látványos gólt szerezve segítette csapatát, amely az ősszel az Európa-liga főtábláján szerepelhet majd. Tóth Alex több elismerésben részesült már, augusztus végén jelentették be például, hogy a 32. helyen szerepel a világ 200 legjobb tinédzser labdarúgóját felvonultató listán. A futballista ott van Marco Rossi szeptemberi vb-selejtezőkre kijelölt keretében is.

A FradiMédia videója a szerződéshosszabbítás után:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

