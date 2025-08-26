Több újonccal készül a vb-selejtezőkre a magyar válogatott
Kihirdette a szeptemberi vb-selejtezőkre szóló keretét Marco Rossi. A magyar válogatott szövetségi kapitánya újoncként számít az FTC középpályására, Ötvös Bencére, az NB I góllövőlistáját vezető MTK-játékosra, Molnár Rajmundra, a Paksi FC-t erősítő, Tóth Barnára, valamint a Puskás Akadémiából Lukács Dánielre. Utóbbi három futballista támadó.
A kerethirdető sajtótájékoztatót megelőzően a Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos X oldalán közölte, hogy Rossi keretében négy újonc lesz. Ötvös Bence a Ferencvárosból érkezik, rajta kívül az MTK Budapest Molnár Rajmund, a Paksi FC Tóth Barna, és Lukács Dániel révén a Puskás Akadémia is ad új játékost a keretbe. Molnár, Tóth és Lukács is támadóként bevethető. Később a teljes névsort is elárulta az olasz szakember.
