Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

magyar válogatottvb-selejtezőkerethirdetésMarco Rossi

Több újonccal készül a vb-selejtezőkre a magyar válogatott

Kihirdette a szeptemberi vb-selejtezőkre szóló keretét Marco Rossi. A magyar válogatott szövetségi kapitánya újoncként számít az FTC középpályására, Ötvös Bencére, az NB I góllövőlistáját vezető MTK-játékosra, Molnár Rajmundra, a Paksi FC-t erősítő, Tóth Barnára, valamint a Puskás Akadémiából Lukács Dánielre. Utóbbi három futballista támadó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 12:55
Marco Rossi megnevezte azokat a játékosokat, akik a magyar válogatott tagjai lehetnek a szeptemberi selejtezők idején. Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember 6-án Írország vendégeként, majd 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a nemzeti tizenegy. A közelgő tétmérkőzések előtt kedden, Telkiben ismertette a kerettagok névsorát a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi.

Szoboszlai Dominik (balról a harmadik) és a magyar válogatott szeptemberben kezdi meg a világbajnokság selejtezősorozatát
Szoboszlai Dominik (balról a harmadik) és a magyar válogatott szeptemberben kezdi meg a világbajnokság selejtezősorozatát (Fotó: Mirkó István)

 

Négy újonc a magyar válogatott keretében

A kerethirdető sajtótájékoztatót megelőzően a Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos X oldalán közölte, hogy Rossi keretében négy újonc lesz. Ötvös Bence a Ferencvárosból érkezik, rajta kívül az MTK Budapest Molnár Rajmund, a Paksi FC Tóth Barna, és Lukács Dániel révén a Puskás Akadémia is ad új játékost a keretbe. Molnár, Tóth és Lukács is támadóként bevethető. Később a teljes névsort is elárulta az olasz szakember.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete

Kapusok
Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások
Csongvai Áron (AIK Stockholm), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók
Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.