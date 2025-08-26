Több újonccal készül a vb-selejtezőkre a magyar válogatott

Szeptember 6-án Írország vendégeként, majd 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a nemzeti tizenegy. A közelgő tétmérkőzések előtt kedden, Telkiben ismertette a kerettagok névsorát a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi.

Szoboszlai Dominik (balról a harmadik) és a magyar válogatott szeptemberben kezdi meg a világbajnokság selejtezősorozatát (Fotó: Mirkó István)

Négy újonc a magyar válogatott keretében

A kerethirdető sajtótájékoztatót megelőzően a Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos X oldalán közölte, hogy Rossi keretében négy újonc lesz. Ötvös Bence a Ferencvárosból érkezik, rajta kívül az MTK Budapest Molnár Rajmund, a Paksi FC Tóth Barna, és Lukács Dániel révén a Puskás Akadémia is ad új játékost a keretbe. Molnár, Tóth és Lukács is támadóként bevethető. Később a teljes névsort is elárulta az olasz szakember.