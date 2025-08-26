Ferencvárosi társakat kaphat Szoboszlai Dominik

Írország, Portugália, Örményország – sorrendben ez a három csapat lesz a nemzeti tizenegy ellenfele a vb-selejtező F csoportjában . A szeptember 6-tól november 16-ig lezajló kvalifikációs sorozat első, szeptemberi szakaszában a Marco Rossi által felkészített gárda előbb Írországba utazik, majd három nappal később, szeptember 9-én Portugáliát fogadja telt ház előtt a Puskás Arénában.

Marco Rossi csapata júniusban két felkészülési mérkőzést vívott, szeptemberben viszont már vb-selejtezőkön lesz érdekelt (Fotó: Mirkó István)

Ezekre az újoncokra számíthat Marco Rossi

A válogatott legutóbb június 10-én, Azerbajdzsán otthonában lépett pályára felkészülési mérkőzésen (akkor 2-1-re nyert). Az Európa legmagasabban jegyzett bajnokságaiban edződő labdarúgók azóta alig néhány tétmérkőzésen vannak túl, a magyar NB I-ben futballozók viszont már öt bajnokit, és néhányan európai kupaselejtezőket is vívtak. Rossi a Magyarországon játszókkal kapcsolatban lehet a leginkább képben, a szezonstart óta ugyanis folyamatosan járta a mérkőzéseket.

Nagy kérdés, van-e olyan játékos, aki olyan mély benyomást tett Rossira, hogy az olasz szakember kimondja a nevét a kedden 13.00-kor kezdődő kerethirdetés alkalmával is. A góllövőlistát vezető Molnár Rajmundnak lehet esélye erre – az MTK Budapest 22 esztendős szélsője az eddigi öt bajnokija közül hármon is gólt szerzett, összesen pedig öt találatnál jár. Ebből kettőt ugyan büntetőből lőtt, ám posztján a liga egyik legjobbjának számít. Az persze önmagában még nem jelent semmit, hogy vezeti a góllövőlistát – más helyzet, de az előző kiírás gólkirálya, a 38 éves Böde Dániel már gólkirályjelöltként sem kellett Rossinak.

Molnár Rajmund (labdával) remekül kezdte az NB I-es szezont, kérdés, ez ér-e válogatott meghívót számára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Böde paksi klubtársa, Tóth Barna neve nem először kerül szóba egy-egy kerethirdetést megelőzően. A harmincéves csatár az eddigiekben lejátszott tíz meccsén három gólt szerzett, emellett három gólpasszt is kiosztott. Már az előző, paksi szempontból MK-címvédéssel és bronzéremmel zárt idényben is fontos szerepet játszott a helyzetek kialakításában, de támadásépítésben is. Tóth Barna Varga Barnabás cseréje lehetne, és mivel csatárposzton nincs túl sok lehetősége Rossinak, nem jelentene meglepetést, ha most megkapná az áhított meghívót.