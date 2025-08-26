Marco Rossimagyar labdarúgó–válogatottvb-selejtező

Ferencvárosi társakat kaphat Szoboszlai Dominik

Közelegnek a világbajnoki-selejtezők: a magyar labdarúgó-válogatott tizenegy nap múlva, Írország vendégeként kezdi meg szereplését a kvalifikációs sorozatban. A Marco Rossi kedden hirdeti ki az első meccsekre szóló keretét. Nem kizárt, hogy a szövetségi kapitány Dibusz Dénes, Szalai Gábor, Tóth Alex és Varga Barnabás mellett újabb ferencvárosi játékost válogat be, Ötvös Bencét.

Hatos Szabolcs
2025. 08. 26. 5:15
Marco Rossi és a magyar válogatott már szeptemberben kulcsfontosságú meccseken lesz érdekelt a vb selejtezőjében. Fotó: Ladóczki Balázs
Írország, Portugália, Örményország – sorrendben ez a három csapat lesz a nemzeti tizenegy ellenfele a vb-selejtező F csoportjában . A szeptember 6-tól november 16-ig lezajló kvalifikációs sorozat első, szeptemberi szakaszában a Marco Rossi által felkészített gárda előbb Írországba utazik, majd három nappal később, szeptember 9-én Portugáliát fogadja telt ház előtt a Puskás Arénában.

Marco Rossi csapata júniusban két felkészülési mérkőzést vívott, szeptemberben viszont már vb-selejtezőkön lesz érdekelt
Marco Rossi csapata júniusban két felkészülési mérkőzést vívott, szeptemberben viszont már vb-selejtezőkön lesz érdekelt (Fotó: Mirkó István)

 

Ezekre az újoncokra számíthat Marco Rossi

A válogatott legutóbb június 10-én, Azerbajdzsán otthonában lépett pályára felkészülési mérkőzésen (akkor 2-1-re nyert). Az Európa legmagasabban jegyzett bajnokságaiban edződő labdarúgók azóta alig néhány tétmérkőzésen vannak túl, a magyar NB I-ben futballozók viszont már öt bajnokit, és néhányan európai kupaselejtezőket is vívtak. Rossi a Magyarországon játszókkal kapcsolatban lehet a leginkább képben, a szezonstart óta ugyanis folyamatosan járta a mérkőzéseket.

Nagy kérdés, van-e olyan játékos, aki olyan mély benyomást tett Rossira, hogy az olasz szakember kimondja a nevét a kedden 13.00-kor kezdődő kerethirdetés alkalmával is. A góllövőlistát vezető Molnár Rajmundnak lehet esélye erre – az MTK Budapest 22 esztendős szélsője az eddigi öt bajnokija közül hármon is gólt szerzett, összesen pedig öt találatnál jár. Ebből kettőt ugyan büntetőből lőtt, ám posztján a liga egyik legjobbjának számít. Az persze önmagában még nem jelent semmit, hogy vezeti a góllövőlistát – más helyzet, de az előző kiírás gólkirálya, a 38 éves Böde Dániel már gólkirályjelöltként sem kellett Rossinak.

Molnár Rajmund (labdával) remekül kezdte az NB I-es szezont, kérdés, ez ér-e válogatott meghívót számára
Molnár Rajmund (labdával) remekül kezdte az NB I-es szezont, kérdés, ez ér-e válogatott meghívót számára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Böde paksi klubtársa, Tóth Barna neve nem először kerül szóba egy-egy kerethirdetést megelőzően. A harmincéves csatár az eddigiekben lejátszott tíz meccsén három gólt szerzett, emellett három gólpasszt is kiosztott. Már az előző, paksi szempontból MK-címvédéssel és bronzéremmel zárt idényben is fontos szerepet játszott a helyzetek kialakításában, de támadásépítésben is.  Tóth Barna Varga Barnabás cseréje lehetne, és mivel csatárposzton nincs túl sok lehetősége Rossinak, nem jelentene meglepetést, ha most megkapná az áhított meghívót.

Ferencvárosi középpályássor?

Az olasz tréner keretébe szintén először kerülhet be a Ferencváros nyári szerzeménye, Ötvös Bence is. A 27 esztendős hátvéd azonnal a bajnokcsapat meghatározó embere lett, edzője, Robbie Keane a kezdetektől fogva számít rá a BL-selejtezőkön is. Esélyeit rontja a Fradi múlt heti, Qarabag elleni találkozóján elszenvedett bokasérülés, amely után viszont már újra edzésbe állt.

Ötvös Bence ferencvárosi csapat- és poszttársa, a még mindig csupán 19 éves Tóth Alex már háromszor volt válogatott. Remekül kezdte az új idényt, szinte biztosan lehetünk az újabb meghívóban. Akár Ötvös Bence és Tóth Alex lehet Szoboszlai Dominik társa a középpályán.

 

Kulcsjátékosok jelenthetik a stabil alapot

Akár lesznek újoncok a keretben, akár nem, a rutinos játékosok stabil alapot jelenthetnek Marco Rossinak. Kapusposzton Dibusz Dénes helye biztosnak tűnik – mellette az angol másodosztályú Blackburn kapuját védő Tóth Balázs, valamint a nyáron a Puskás Akadémiához igazolt Szappanos Péter számíthat meghívóra. 

A védelemben az RB Leipzig labdarúgója, Willi Orbán továbbra is vezérszerepet tölthet be. Mellette Rossi megbízható emberei közül többen is eséllyel pályáznak a visszatérésre: a júniusban meghívó nélkül maradt Botka Endre reaktiválása mellett szól, hogy jól ismeri őt Marco Rossi, ráadásul a rutinos bekk a tavaszi kölcsönjátéka után jól teljesít a Ferencváros bajnoki mérkőzésein. A nyáron a nemzeti tizenegybe hosszas kihagyás után visszatért Callum Styles alapember az angol második ligás West Bromwich Albionban, így vélhetően ő ott lehet a csapat felkészülésének kezdetén. Szalai Attila 47 válogatottsággal büszkélkedhet, a 2024-es Európa-bajnokság után azonban klubjában nem kapott lehetőséget, így a címeres mezt sem ölthette magára. Most, hogy a török Kasimpasa csapatában (ahova a nyáron került kölcsönbe) újra játékban van, ismét számíthat rá Rossi.

Willi Orbán (6) meghatározó tagja a magyar labdarúgó-válogatottnak
Willi Orbán (6) meghatározó tagja a magyar labdarúgó-válogatottnak (Fotó: Ladóczki Balázs)

A kulcsjátékosok közül is kiemelkedik Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. Mindketten alapemberei a Liverpoolnak, rengeteg múlik az ő játékukon a világbajnoki selejtezőkben. A 60-szoros válogatott Sallai Rolandnak sem kell aggódnia Rossi döntése miatt, igaz, a török ligában szereplő Galatasarayt erősítő futballista érdekes helyzetben van. Marco Rossi rendre elöl számol Sallaival, aki viszont Törökországban jobbhátvédként szerepel. Ebben a szerepkörben is megállja a helyét, a törökök dicsérik, mégis az a valószínűbb, hogy Rossinál nem a hátvédsorban lesz majd megtalálható. Elöl megkérdőjelezhetetlennek tűnik Varga Barnabás helye, a csatár gólerős játékkal örvendeztette meg a nyáron az FTC drukkereit.

Varga Barnabás eddigi mérlege az aktuális szezonban:

  • Kilenc mérkőzés
  • Hét gól (öt a BL-selejtezőben, kettő az NB I-ben)
  • Egy gólpassz (a magyar élvonalban)

 

Meghatározó meccsekkel kezd a válogatott

Marco Rossi csapata rögtön kulcsmeccsekkel kezd, hiszen a négyes – magyar szempontból – két legerősebb riválisa ellen bizonyíthat. Alapjaiban határozza meg az esélyeket, hogy hány pontot tud szerezni ezeken a meccseken a válogatott. 

Mindenképpen bravúrra lesz szükség, hiszen a szabályok értelmében a kvartett első helyezettje jut csak ki automatikusan a 2026-os, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb-re, a második helyezett pótselejtezőt kell, hogy vívjon a kijutásért.

Előzetesen egyértelműnek tűnik a képlet: Magyarországnak a csoportból kiemelkedő portugálokat vagy a szintén kvalifikációs esélyeket dédelgető íreket minimum meg kell előznie, miközben az örményeket gyakorlatilag mindenkinek kötelező, aki a vb-ről ábrándozik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

