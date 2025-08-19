FTCFerencvárosBL-selejtezőQarabag

Irány a BL-főtábla: kezdődik a Fradi Qarabag elleni csatája – élő

21 órától a Ferencváros az azeri Qarabagot fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körében a Groupama Arénában. Robbie Keane vezetőedző ugyanazt a kezdőt nevezte, mint egy hete a Ludogorec ellen 3-0-ra megnyert meccsen. Az azeriek kezdőjében pedig ott van a korábbi Fradi-játékos, Kady. Kövesse velünk élőben az FTC–Qarabag BL-mérkőzés legfontosabb pillanatait.

Perlai Bálint
2025. 08. 19. 20:38
A Fradi-szurkolók így hangoltak a Qarabag elleni meccsre
A Fradi-szurkolók így hangoltak a Qarabag elleni meccsre Fotó: Ladóczki Balázs
Már csak egy lépésre van a Ferencváros a Bajnokok Ligája alapszakaszától. 1995 és 2020 után 2025-ben is a megvan az esély, hogy Európa legjobb csapatai látogassanak majd ősszel a Groupama Arénában. Az FTC-nek ehhez az azeri Qarabagot kell legyőzni, az első mérkőzést kedd este rendezik Budapesten. Az FTC–Qarabag mérkőzés előtt bő egy órával a vendégszurkolók is megérkeztek a stadionhoz, a Noah és a Ludogorec-drukkerekhez képest sokkal többen látogattak ki, a vonulásuk során pirotechnikai eszközök is előkerültek a stadion környékén. De a hazaiakat sem kell félteni, a keddi hírek szeirnt minden jegy elkelt a találkozóra. 

A magyar bajnok kezdőcsapata az FTC–Qarabag Bajnokok Ligája-selejtezőn
A magyar bajnok kezdőcsapata az FTC–Qarabag Bajnokok Ligája-selejtezőn  Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

FTC–Qarabag BL-selejtező kezdőcsapatai

Robbie Keane a Puskás Akadémia elleni hétvégi NB I-es mérkőzésen tíz helyen változtatott a csapaton a Ludogorec elleni győztes BL-kezdőn, így abban nincs is meglepő, hogy a Qarabag ellen ugyanaz az FTC kezdője, mint egy hete a bolgárok ellen. Ennek értelmében a remek formában futballozó Gruber Zsombor ismét a kispadon kapott helyett. A Qarabagnál az első perctől a pályára küldte Gurban Gurbanov vezetőedző Kadyt, aki korábban egy idény erejéig a zöld-fehéreket erősítette, illetve a csapat legértékesebb játékosa, a zöld-foki-szigeteki Leandro Andrade szélső is az elejétől veszélyeztethette a hazaiak kapuját. A másik korábbi Fradi-játékos, Samy Mmaee a kispadon foglalt helyet. 

 

Cikkünk folyamatosan frissül...

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–QARABAG (azeri) - élő
Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Joao Pinheiro (Bruno Jesus, Luciano Maia) – portugálok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Kanikovszki, Ötvös, O'Dowda – Joseph, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispad: Radnóti, Gróf – N. Keita, Arzani, Pesics, Levi, Zachariassen, Botka, I. Cissé, Gruber, Cadu, Nagy B.
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mutafazade, Medina, Jafarguliyev – Bicalho, Jakovics – Leandro Andrade, Kady, Zoubir – Akhundzade. Vezetőedző: Gurban Gurbanov
A kispad: Magomedaliyev, Buntic – S. Mmaee, Kouakou, Addai, Bolt, Kascsuk, Gurbanli, Bayramov, A. Hüseynov, Jabrayilzade, B. Hüseynov

