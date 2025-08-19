Irány a BL-főtábla: kezdődik a Fradi Qarabag elleni csatája – élő

Már csak egy lépésre van a Ferencváros a Bajnokok Ligája alapszakaszától. 1995 és 2020 után 2025-ben is a megvan az esély, hogy Európa legjobb csapatai látogassanak majd ősszel a Groupama Arénában. Az FTC-nek ehhez az azeri Qarabagot kell legyőzni, az első mérkőzést kedd este rendezik Budapesten. Az FTC–Qarabag mérkőzés előtt bő egy órával a vendégszurkolók is megérkeztek a stadionhoz, a Noah és a Ludogorec-drukkerekhez képest sokkal többen látogattak ki, a vonulásuk során pirotechnikai eszközök is előkerültek a stadion környékén. De a hazaiakat sem kell félteni, a keddi hírek szeirnt minden jegy elkelt a találkozóra.

A magyar bajnok kezdőcsapata az FTC–Qarabag Bajnokok Ligája-selejtezőn Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

FTC–Qarabag BL-selejtező kezdőcsapatai

Robbie Keane a Puskás Akadémia elleni hétvégi NB I-es mérkőzésen tíz helyen változtatott a csapaton a Ludogorec elleni győztes BL-kezdőn, így abban nincs is meglepő, hogy a Qarabag ellen ugyanaz az FTC kezdője, mint egy hete a bolgárok ellen. Ennek értelmében a remek formában futballozó Gruber Zsombor ismét a kispadon kapott helyett. A Qarabagnál az első perctől a pályára küldte Gurban Gurbanov vezetőedző Kadyt, aki korábban egy idény erejéig a zöld-fehéreket erősítette, illetve a csapat legértékesebb játékosa, a zöld-foki-szigeteki Leandro Andrade szélső is az elejétől veszélyeztethette a hazaiak kapuját. A másik korábbi Fradi-játékos, Samy Mmaee a kispadon foglalt helyet.

Cikkünk folyamatosan frissül...