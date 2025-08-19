Robbie Keane dilemmája: vajon a Fradi-szurkolók legújabb kedvence kezd-e a Qarabag ellen?

Kedd este 21 órától a Ferencváros története egyik legfontosabb mérkőzését vívja az azeri bajnok, Qarabag ellen, melynek tétje nem más, mint a Bajnokok Ligája főtáblája. Ráadásul a Fradi nemcsak a dicsőségért, a lehető legjobb ellenfelekkel való összecsapásokért játszik majd, hanem nagyon komoly összegért is, hiszen ha bejut a BL alapszakaszába, nem kevesebb mint 18,2 millió euró – jelenlegi árfolyamon 7,36 milliárd forint – érkezne a zöld-fehérek számlájára. Ha az FTC alulmaradna a párharcban, akkor is egy raklapnyi euró ütné a markát az Európa-liga főtáblájáért – 4,31 millió euró, amihez az eddigi BL-selejtezőkért 4,29 millió euró érkezne, ami összesen 3,4 milliárd forint –, ami a hazai viszonylatban hatalmas összeg, ám a lehetőség most adott a régóta vágyott Bajnokok Ligájára.

Robbie Keane nincs könnyű helyzetben, ha a Fradi legjobb kezdőcsapatát kell összeállítania Fotó: Ladóczki Balázs

Kik kerülhetnek be a Fradi kezdőjébe?

Az tökéletesen látható volt a Ferencváros eddigi meccsein – legyen az hazai bajnoki vagy nemzetközi kupaszereplés –, hogy Robbie Keane szinte két különböző csapatot küldött fel a pályára. A cél egyértelmű: a rotációnak köszönhetően a csapat legjobbjai pihenten lépjenek pályára a BL-ben. Az ír szakembernek nem könnyű a helyzete, hiszen a nagy lehetőség annyira feltüzelte a csapatát, a játékosok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ott lehessenek a csapatban.

Nézzük például, miként állt fel a Fradi kezdőcsapata a két legutóbbi meccsén.

Ferencváros–Ludogorec 3-0 (BL-selejtező, 3. kör): Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanichowsky, O’Dowda – Joseph, Varga B.

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanichowsky, O’Dowda – Joseph, Varga B. Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (NB I, 4. forduló): Gróf - Botka, Cissé, Szalai, Cadu - Levi, Keita, Nagy B. - Zachariassen, Pesics, Gruber.

A zöld-fehérek ír vezetőedzője a kedden, a Ludogorec ellen a BL-selejtező 4. fordulójába jutott FTC kezdőjéből a szombat esti rangadóra egyedül Szalai Gábor maradt hírmondónak. Ugyanakkor csereként többen is szóhoz jutottak mindkét találkozón, hiszen a BL-selejtezőn Levi, Gruber és Zachariassen, míg a Puskás elleni bajnokin Varga, Joseph, Tóth és Ötvös is pályára lépett.