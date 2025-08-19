FradiblRobbie KeaneQarabagösszeállítás

Robbie Keane dilemmája: vajon a Fradi-szurkolók legújabb kedvence kezd-e a Qarabag ellen?

A jelenleg futó hazai bajnoki és nemzetközi kupaszezonban még nem játszott kétszer ugyanabban az összeállításban Robbie Keane csapata. Az év egyik legfontosabb meccsére készülő Fradi kezdőcsapatát nagyon nehéz megtippelni, hiszen az előző körben a Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőjén a zöld-fehérek magyar játékosai játszották a főszerepet. A Qarabag elleni playoff első meccsén az is nagy kérdés, vajon milyen szerepet szán az ír szakember a ragyogó formában lévő Gruber Zsombornak.

Molnár László
2025. 08. 19. 10:15
A Fradi hasonló ünnepre készül a Qarabag ellen, mint amit átélt a Ludogorec kiejtését követően
A Fradi hasonló ünnepre készül a Qarabag ellen, mint amit átélt a Ludogorec kiejtését követően Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedd este 21 órától a Ferencváros története egyik legfontosabb mérkőzését vívja az azeri bajnok, Qarabag ellen, melynek tétje nem más, mint a Bajnokok Ligája főtáblája. Ráadásul a Fradi nemcsak a dicsőségért, a lehető legjobb ellenfelekkel való összecsapásokért játszik majd, hanem nagyon komoly összegért is, hiszen ha bejut a BL alapszakaszába, nem kevesebb mint 18,2 millió euró – jelenlegi árfolyamon 7,36 milliárd forint – érkezne a zöld-fehérek számlájára. Ha az FTC alulmaradna a párharcban, akkor is egy raklapnyi euró ütné a markát az Európa-liga főtáblájáért – 4,31 millió euró, amihez az eddigi BL-selejtezőkért 4,29 millió euró érkezne, ami összesen 3,4 milliárd forint –, ami a hazai viszonylatban hatalmas összeg, ám a lehetőség most adott a régóta vágyott Bajnokok Ligájára.

Robbie Keane nincs könnyű helyzetben, ha a Fradi legjobb kezdőcsapatát kell összeállítania
Robbie Keane nincs könnyű helyzetben, ha a Fradi legjobb kezdőcsapatát kell összeállítania     Fotó: Ladóczki Balázs

Kik kerülhetnek be a Fradi kezdőjébe?

Az tökéletesen látható volt a Ferencváros eddigi meccsein – legyen az hazai bajnoki vagy nemzetközi kupaszereplés –, hogy Robbie Keane szinte két különböző csapatot küldött fel a pályára. A cél egyértelmű: a rotációnak köszönhetően a csapat legjobbjai pihenten lépjenek pályára a BL-ben. Az ír szakembernek nem könnyű a helyzete, hiszen a nagy lehetőség annyira feltüzelte a csapatát, a játékosok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ott lehessenek a csapatban.

Nézzük például, miként állt fel a Fradi kezdőcsapata a két legutóbbi meccsén.

  • Ferencváros–Ludogorec 3-0 (BL-selejtező, 3. kör): Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanichowsky, O’Dowda – Joseph, Varga B.
  • Ferencváros–Puskás Akadémia 1-2 (NB I, 4. forduló): Gróf - Botka, Cissé, Szalai, Cadu - Levi, Keita, Nagy B. - Zachariassen, Pesics, Gruber.

A zöld-fehérek ír vezetőedzője a kedden, a Ludogorec ellen a BL-selejtező 4. fordulójába jutott FTC kezdőjéből a szombat esti rangadóra egyedül Szalai Gábor maradt hírmondónak. Ugyanakkor csereként többen is szóhoz jutottak mindkét találkozón, hiszen a BL-selejtezőn Levi, Gruber és Zachariassen, míg a Puskás elleni bajnokin Varga, Joseph, Tóth és Ötvös is pályára lépett.

Négy magyar minimum a pályán lehet a Qarabag ellen

Lépjünk most Robbie Keane szerepkörébe, és próbáljuk meg összeállítani a Fradit, mely reményeink szerint sikerrel juthat túl a kedd esti BL-rájátszás első meccsén. A kapuban Dibusz kap lehetőséget, ebben vélhetően nincs vita. A védelem összeállításában a Ludogorec elleni belső hármasnak – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – szavazhatunk bizalmat, ugyanis Cissé mintha az utóbbi meccseken nem találná tavalyi önmagát, míg Botka és Cadu elsősorban szélsőhátvéd, noha előbbi képes belső védőt is játszani.

A középpálya összeállítása már több kérdést is felvet, ugyanis itt igencsak bőséges a választék. Ha nem jönne közbe semmi, akkor a Makreckis, Tóth A., Ötvös, Kanichowsky, O’Dowda ötössel léphet pályára a Fradi, ám nem kizárt, hogy az egyre jobb formában játszó Keita, vagy a nyáron érkezett Levi kap lehetőséget. Utóbbi a FradiMédiának elmondta, mindenki nagyon készül, a legfontosabbnak azt tartja, hogy előnnyel tudjanak majd a visszavágóra utazni.

A csatársor összeállításánál nincs egyszerű dolga Robbie Keane-nek, ugyanis valamennyi támadója remek formában van.

  • Varga Barnabás: Az eddigi 4 BL-selejtezőn négy gólt lőtt, a szintén négy bajnokin két gól és egy gólpassz áll a neve mellett 
  • Lenny Joseph: A BL-selejtezőkön 4 találkozón 1 gól és 2 gólpassz, míg a 4 bajnokin 1 gól és egy gólpassz fűződik a nevéhez
  • Gruber Zsombor: 2 BL-selejtezőn egy gólpassz fűződik a nevéhez, míg a 4 bajnokin rúgott 3 gólt és adott 2 gólpasszt
  • Alekszandr Pesics (megsérült a Noah elleni BL-selejtezőn, de már felépült): 2 BL-selejtezőn 1 gól fűződik a nevéhez.

Nos, vélhetően a Varga, Joseph kettős kezd majd, de akkor sem lennénk meglepve, ha a július legjobbjának választott Joseph helyett a Fradi-szurkolók legújabb kedvence, Gruber Zsombor kezdene.

Tehát az általunk összeállított kezdőtizenegy így nézne ki a Fradiban: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös (Keita), Kanichowsky, O’Dowda – Varga, Joseph (Gruber).

Az FTC–Qarabag BL-párharc elemzése a Rapid Sporton:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksaria

Te csak saríázzál, boldog Ausztria!

Bayer Zsolt avatarja

Ha a bécsi iskoláskorú gyerekek hetven százaléka nem beszél németül, akkor mi a baj az iszlám törvénykezéssel, ugye?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.