Robbie Keane üzent a Fradi-szurkolóknak a Puskás Akadémia elleni vereség után

Az utolsó lépésre készült a Ferencváros a Bajnokok Ligájában. Az örmény Noah és bolgár Ludogorec kiejtése után az azeri bajnok, a Qarabag kökvetkezik az FTC-nek a legrangosabb európai kupasorozat selejtezőjében. Ha a zöld-fehérek túljutnak a Qarabagon, akkor 2020 után újra ott vannak a BL-főtáblán, kiesés esetén pedig ismét jön az Európa-liga-alapszakasz. Robbie Keane együttese a hétvégén vereséggel hangolt a keddi párharcra (21.00, tv: RTL) a Puskás Akadémia ellen, míg a Qarabag elhalasztotta az első bajnokiját az azeri bajnokságban.

A Robbie Keane vezette FTC szombaton először kapott ki az idei bajnokságban (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane szerint ez a legfontosabb a keddi BL-meccsen

Az ír vezetőedző hétfőn a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy mi lehet a kulcs a Qarabag ellen.

– A két csapat egy szinten van. Ha úgy játsszunk, ahogy szeretnénk, akkor megvan a lehetőségünk őket legyőzni, sok problémát tudunk majd nekik okozni. Két meccses párharcról beszélünk, kedden a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül hozzuk le az odavágót. A srácok és a klub jó pár év után áll ekkora siker kapujában, ez edzőként és játékosként is hatalmas motiváció.

Ezután Keane arról beszélt, hogy a Ludogorec ellen mutatott játékkal elégedett lenne kedden is.

– Az első félidő első tíz percében kicsit idegesek voltunk. Megnyugodtunk utána, a középpályát uraltuk, gyorsabbak voltunk. Persze, elégedett lennék 90 percig a Ludogorec elleni teljesítménnyel, de a fociban ez nagyon nehéz, egy nagyon jó csapat ellen fogunk játszani. Mindig van mit javítanunk, csak ismételni tudom magamat: legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt.

Az ír vezetőedző üzent a szurkolóknak is a Puskás Akadémia elleni vereség után.

– Szögezzük le az elején: teljesen más kupasorozat a BL és az NB I. Mindenki erről beszél, hogy milyen fontos meccs lesz a keddi, ezért is pihentettem tíz játékost. Szombaton így is mi voltunk a jobbak, ha a helyzeteinket belőjük, hagyjuk is ezt...

A szurkolóknak üzenem, hogy ismét hozzák magukkal a hangjukat, a játékosoktól pedig intenzitást várok el. Illetve olyan teljesítményt is kell letenniük az asztalra, ami lázba hozza a játékosokat.

Keane a kérdésünkre azt mondta, hogy nem nézte vissza a 2022-es párharcot a Qarabag ellen, szerinte az már ma nem releváns. A mostani Fradi-keretből csak Dibusz Dénes kezdett akkor, az azerieknél pedig négyen.