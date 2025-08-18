FTCRobbie KeaneBL-selejtezőQarabag

Robbie Keane üzent a Fradi-szurkolóknak a Puskás Akadémia elleni vereség után

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője az azeri Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtti sajótájékoztatón a szurkolóknak is üzent, illetve elmondta, hogy a kedd 21 órakor kezdődő meccsen mi lesz a legfontosabb.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 14:21
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen Forrás: Fradi.hu
Az utolsó lépésre készült a Ferencváros a Bajnokok Ligájában. Az örmény Noah és bolgár Ludogorec kiejtése után az azeri bajnok, a Qarabag kökvetkezik az FTC-nek a legrangosabb európai kupasorozat selejtezőjében. Ha a zöld-fehérek túljutnak a Qarabagon, akkor 2020 után újra ott vannak a BL-főtáblán, kiesés esetén pedig ismét jön az Európa-liga-alapszakasz. Robbie Keane együttese a hétvégén vereséggel hangolt a keddi párharcra (21.00, tv: RTL) a Puskás Akadémia ellen, míg a Qarabag elhalasztotta az első bajnokiját az azeri bajnokságban.

A Robbie Keane vezette FTC szombaton először kapott ki az idei bajnokságban
A Robbie Keane vezette FTC szombaton először kapott ki az idei bajnokságban (Fotó: Ladóczki Balázs)

Robbie Keane szerint ez a legfontosabb a keddi BL-meccsen

Az ír vezetőedző hétfőn a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy mi lehet a kulcs a Qarabag ellen.

– A két csapat egy szinten van. Ha úgy játsszunk, ahogy szeretnénk, akkor megvan a lehetőségünk őket legyőzni, sok problémát tudunk majd nekik okozni. Két meccses párharcról beszélünk, kedden a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül hozzuk le az odavágót. A srácok és a klub jó pár év után áll ekkora siker kapujában, ez edzőként és játékosként is hatalmas motiváció.

Ezután Keane arról beszélt, hogy a Ludogorec ellen mutatott játékkal elégedett lenne kedden is.

– Az első félidő első tíz percében kicsit idegesek voltunk. Megnyugodtunk utána, a középpályát uraltuk, gyorsabbak voltunk. Persze, elégedett lennék 90 percig a Ludogorec elleni teljesítménnyel, de a fociban ez nagyon nehéz, egy nagyon jó csapat ellen fogunk játszani. Mindig van mit javítanunk, csak ismételni tudom magamat: legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt. 

Az ír vezetőedző üzent a szurkolóknak is a Puskás Akadémia elleni vereség után.

– Szögezzük le az elején: teljesen más kupasorozat a BL és az NB I. Mindenki erről beszél, hogy milyen fontos meccs lesz a keddi, ezért is pihentettem tíz játékost. Szombaton így is mi voltunk a jobbak, ha a helyzeteinket belőjük, hagyjuk is ezt... 

A szurkolóknak üzenem, hogy ismét hozzák magukkal a hangjukat, a játékosoktól pedig intenzitást várok el. Illetve olyan teljesítményt is kell letenniük az asztalra, ami lázba hozza a játékosokat.

Keane a kérdésünkre azt mondta, hogy nem nézte vissza a 2022-es párharcot a Qarabag ellen, szerinte az már ma nem releváns. A mostani Fradi-keretből csak Dibusz Dénes kezdett akkor, az azerieknél pedig négyen. 

Mindkét csapatnak új edzője és új játékosai vannak. Egy korábbi James Bond-film sem ugyanolyan, mint az előző. De az azeri bajnok mostani, releváns meccseit természetesen megnéztem.

Gavriel Kanikovszki a Ferencváros színeiben idáig három meccsen lépett pályára
Gavriel Kanikovszki a Ferencváros színeiben idáig három meccsen lépett pályára (Fotó: fradi.hu)

Tökéletesen beilleszkedett a nyári igazolás

A sajtótájékoztatón a nyáron érkező izraeli, Gavriel Kanikovszki is részt vett, aki korábban már dolgozott együtt Robbie Keane-nel, aki elmondta, hogy játékosként sosem egyszerű a beilleszkedés, de Keane mellett a csapattársak is nagyon segítőkészek voltak. 

– Úgy gondolom, hogy nagyon hamar kaptam lehetőséget. A bajnokságban sem szerepeltünk idáig rosszul, de a nemzetközi kupában természetesen ennél is jobb teljesítményt nyújtottunk. Nem könnyű új játékosként beilleszkedni, de Robbie és a stáb is sokat segített. Már az elején lehetőséget kaptam, és a társaim sokat segítettek nekem. Örülök, hogy itt vagyok.

 Épp nemrég mondtam Robbie-nak, hogy mennyire jó itt lenni. A gyerekeim is imádják a várost, a foci is jól megy, szóval minden tökéletes.

 Az előző szezonban kicsit hátrébb játszottam a Maccabi Tel Aviv rendszerében, most itt a Fradinál más a feladatom, minél több gólt lőni és a csapat teljesítményét segíteni – tette hozzá Kanikovszki.

A két csapat legutóbbi, 2022-es összecsapása a BL-selejtezőn:

