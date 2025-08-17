FerencvárosQarabagportugálBL

Robbie Keane berezelt a Qarabag csapatától az azeriek szerint, akiknek lebuktak a kémjeik

A Ferencváros labdarúgócsapata a BL-selejtező rájátszásában kedden 21 órakor hazai pályán játssza az azeri Qarabag elleni párharcának – amelynek tétje a főtábla – első meccsét. Eldőlt, hogy portugál játékvezetői stáb működik közre a Groupama Arénában. A Qarabag rápihent a találkozóra.

2025. 08. 17. 16:17
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője Forrás: Fradi.hu
A Qarabagnak az azeri bajnokságban a menetrend szerint vasárnap kellett volna pályára lépnie az első fordulóban, de ezt a meccset értelemszerűen elhalasztották, hiszen a gárda kedden a Ferencváros otthonában szerepel. S ugyan megtehette volna, hogy már vasárnap útra kel Magyarországra, csak hétfőn, helyi idő szerint 11 órakor indul egy Baku–Budapest charterjárattal.

A Qarabag rápihent a Ferencváros elleni méérkőzésre
Portugál játékvezetői stáb működik közre az FTC és a Qarabag keddi meccsén

Az UEFA kijelölte a találkozó játékvezetői stábját, s portugál stáb működik közre a Groupama Arénában. A vezetőbíró Juan Pedro da Silva Pineiro lesz, a segítői Bruno Miguel Alves Jesus és Luciano Antonio Gomes Maya lesznek. A hármas augusztus 13-án, szerdán fújta a PSG–Tottenham UEFA Szuperkupa-mérkőzést is. Claudio Filipe Ruivo Pereira lesz a negyedik játékvezető, a VAR-szobában pedig Thiago Bruno Lopez Martins és Fabio Oliveira Melo dolgozik.

A Qarabag honlapja megjegyzi, hogy a budapesti találkozó 21 órakor kezdődik, amikor Bakuban már  23 óra lesz.

Az azeri bajnoknak nem kedvez, hogy akklimatizáció nélkül éjfél után kezdi majd a második félidőt.

Robbie Keane az azeri sajtóban

Amint arról beszámoltunk, az NB I 4. fordulójában a Ferencváros szombaton erősen tartalékosan hazai pályán 2-1-re kikapott a Puskás Akadémiától.

– Most le kell szegnünk a fejünket és mennünk kell tovább. Holnaptól késznek kell lennünk keddre. A szurkolók ismét nagyon jók voltak, mint mindig. Lehetőséget adtunk új játékosoknak, sokan pihentek a keddi mérkőzésre, mindenki készen fog állni arra a meccsre – nyilatkozta többek között Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője.

Az azeri Sportinfo portál azt a tényt, hogy Keane a Ludogorec ellene kezdőcsapatához képest jószerivel egy B csapatot küldött pályára a Puskás Akadémia ellen, azzal magyarázza, hogy a tréner nagyon tart a Qarabagtól, és félelmében lépett így – ez az írás címe. A portál egy másik cikkében azzal is indokolta Keane döntését, hogy szombat este a Groupama Arénában az azeriektől „kémek" is a helyszínen voltak, és előlük el akarta rejteni az első csapatát.

 

Fontos híreink

