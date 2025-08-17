Robbie Keane berezelt a Qarabag csapatától az azeriek szerint, akiknek lebuktak a kémjeik

A Qarabagnak az azeri bajnokságban a menetrend szerint vasárnap kellett volna pályára lépnie az első fordulóban, de ezt a meccset értelemszerűen elhalasztották, hiszen a gárda kedden a Ferencváros otthonában szerepel. S ugyan megtehette volna, hogy már vasárnap útra kel Magyarországra, csak hétfőn, helyi idő szerint 11 órakor indul egy Baku–Budapest charterjárattal.

A Qarabag rápihent a Ferencváros elleni méérkőzésre Fotó: ANADOLU

Portugál játékvezetői stáb működik közre az FTC és a Qarabag keddi meccsén

Az UEFA kijelölte a találkozó játékvezetői stábját, s portugál stáb működik közre a Groupama Arénában. A vezetőbíró Juan Pedro da Silva Pineiro lesz, a segítői Bruno Miguel Alves Jesus és Luciano Antonio Gomes Maya lesznek. A hármas augusztus 13-án, szerdán fújta a PSG–Tottenham UEFA Szuperkupa-mérkőzést is. Claudio Filipe Ruivo Pereira lesz a negyedik játékvezető, a VAR-szobában pedig Thiago Bruno Lopez Martins és Fabio Oliveira Melo dolgozik.

A Qarabag honlapja megjegyzi, hogy a budapesti találkozó 21 órakor kezdődik, amikor Bakuban már 23 óra lesz.

Az azeri bajnoknak nem kedvez, hogy akklimatizáció nélkül éjfél után kezdi majd a második félidőt.