A Premier League legendája Kerkeznek akart beszólni élő adásban, óriási öngól lett a vége

Péntek este az angol bajnokság címvédője, a Liverpool 4-2-es győzelemmel kezdett a Premier League-ben. A Vörösök hazai pályán nyertek a Bournemouth ellen az utolsó percekben szerzett két góllal. Arne Slot vezetőedző Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a kezdőbe nevezte. A magyar válogatott csapatkapitánya végig a pályán volt, a liverpooli sajtóban is jó osztályzatokat kapott, míg Kerkezt a holland a 60. percben lecserélte, miután a nézőtérről rasszista megjegyzéseket kapó, majd később duplázó Antoine Semenyo ellen sok párharcot vesztett.

Semenyo megnehezítette Kerkez Milos életét a Liverpool Bournemouth elleni mérkőzésén Fotó: PA Wire/Peter Byrne

Kerkez volt a téma, pedig a pályán sem volt

A nyitómérkőzés után a BBC Match of the Day műsorában Alan Shearer, a Premier League legeredményesebb csatára elemezte a találkozót, ugyanakkor nagyot hibázott. A Newcastle United egykori játékosa az első vendéggól kapcsán emelte ki a hanyag liverpooli védekezést nyáron Gary Linekert váltó Mark Chapman műsorvezetőnek és Wayne Rooney-nak a stúdióban.

– Ott van a bal szélen Kerkez, látszik, hogy támadásra készül, pedig a csapata a labdát még nem is szerezte meg. Nagy hiba tőle, miután a gólszerző Semenyóról láthatóan le van maradva öt-hat méterről.

Shearer kritikus megjegyzésébe viszont hiba csúszott: Arne Slot a gól előtt négy perccel lecserélte Kerkezt, a helyére Andy Robertson érkezett. A lentebbi ábrán nem Kerkez, hanem a skót balhátvéd látható.

Alan Shearer szerint Kerkez Milos az első vendéggólnál is még a pályán volt Fotó: The Sun

A hiba az adásban Rooney-nak és Chapmannek fel sem tűnt. A közösségi médiában azonban gyorsan észrevették Shearer bakiját, és mindenki értetlenkedve állt az eset mögött.

Az 56 éves Shearer 2006-ban fejezte be aktív labdarúgó-pályafutását, és onnantól kezdve, most már 19 éve a médiában szakértőként dolgozik. A támadó a BBC csapatát erősíti, a csatornával Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon is járt, emellett a már említett Match of the Day műsorban is rutinos szereplő. 2023-ban emlékezetes volt, hogy a MOTD műsorvezetőjét, Linekert egy Twitter-bejegyzés miatt eltiltották, és Shearer kiállt munkatársa mellett – a következő adásban Lineker mellett Shearer sem jelent meg.