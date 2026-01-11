Mínusz húsz foknál is durvább hideg lesz, kiadták a narancssárga figyelmeztetést + videó

Extrém hideg lehet hétfő reggel az ország több pontján, nagy területen csökkenhet mínusz 15 fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz húsz foknál is hidegebb lehet – hívta fel a figyelmet a HungaroMet a vasárnapi veszélyjelzésében.

Rendkívüli hideggel kezdődik az új hét. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Az éjszaka első felétől főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, míg reggelre jellemzően az Alföld délkeleti tájain és az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet mínusz 15 fok alá a hőmérséklet.

Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre

mínusz húsz fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű.

Hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti területeken csökkenhet mínusz 15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat hétfőre másodfokú, narancs figyelmeztetést adott ki extrém hideg miatt Zala és Somogy vármegyére, ezekben a vármegyékben mínusz húsz fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van kiadva hétfőre a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Baranya vármegyére, továbbá Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyére, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet hétfőn.

