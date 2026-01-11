hőmérsékletidőjárásreggelextrém hideg

Mínusz húsz foknál is durvább hideg lesz, kiadták a narancssárga figyelmeztetést + videó

Az ország több pontján extrém hidegre kell készülni hétfő reggel, nagy területen mínusz 15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Egyes helyeken pedig akár mínusz húsz foknál is hidegebb lehet a HungaroMet veszélyjelzése szerint.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 19:34
Snowy railway switch and freight train in winter fog. Industrial scene with tracks disappearing in mist. 2699689671 Illusztráció Shutterstock Tibor.photo.Holczer
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Extrém hideg lehet hétfő reggel az ország több pontján, nagy területen csökkenhet mínusz 15 fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken akár mínusz húsz foknál is hidegebb lehet – hívta fel a figyelmet a HungaroMet a vasárnapi veszélyjelzésében.

Páty, 2025. január 21. Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai előrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esőre. MTI/Kocsis Zoltán
Rendkívüli hideggel kezdődik az új hét. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Az éjszaka első felétől főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, míg reggelre jellemzően az Alföld délkeleti tájain és az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet mínusz 15 fok alá a hőmérséklet.

Elsősorban délnyugaton hétfő reggelre

mínusz húsz fok körüli vagy alatti hőmérséklet is valószínű.

Hétfőn estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti területeken csökkenhet mínusz 15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat hétfőre másodfokú, narancs figyelmeztetést adott ki extrém hideg miatt Zala és Somogy vármegyére, ezekben a vármegyékben mínusz húsz fok alá csökkenhet a hőmérséklet.

Elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van kiadva hétfőre a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Baranya vármegyére, továbbá Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyére, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet hétfőn.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.