BrüsszelOrbán BalázsUkrajna támogatásaháborúorosz-ukrán háború

Orbán Balázs: Az európai vezetők döntöttek: háborúba mennek + videó

Az európai vezetők döntöttek: háborúba mennek – figyelmeztetett a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött legújabb videójában. Orbán Balázs rámutatott, hogy a Tisza és a DK is döntött: ők is a brüsszeli, háborús utat választják.

Magyar Nemzet
Forrás: Orbán Balázs2026. 01. 11. 20:30
Az európai vezetők döntöttek: háborúba mennek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs az új videójában arra figyelmeztet, hogy a Tisza és a DK át akarják állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra. 

Orbán Balázs: A Tisza és a DK is döntött: ők is a brüsszeli, háborús utat választják
Orbán Balázs: A Tisza és a DK is döntött: ők is a brüsszeli, háborús utat választják. Fotó: MTI

A miniszterelnök politikai igazgatója így fogalmazott a videóban:

A hadigazdaság nem vicc. A háborús gazdaság nem gyerekség. A hadigazdaság törvényei könyörtelenek. Ha arra az útra lépsz, végül mindent fel kell áldoznod az oltárán. 

Közölte: Brüsszel döntött, az európai vezetők döntöttek: háborúba mennek. 

A történészek majd megírják, hogyan sodródott háborúba Európa. Szemtanúként majd én is állok a rendelkezésükre. De nekünk most a tényekre, a ma és a holnap könyörtelen tényeire kell figyelnünk

– mutatott rá. Hozzátette, Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze. 

Elköltött eddig 180 milliárd eurót, és most ad újabb kilencvenmilliárd euró hadikölcsönt Ukrajnának. Tudjuk, az ukránok sohasem fogják visszafizetni. Hogy is fizetnék?

–  tette fel a kérdést. 

Most vagyunk 270 milliárd eurónál. Ezt a pénzt csak úgy lehet visszaszerezni, ha legyőzik Oroszországot, és háborús jóvátételre kötelezik. Ezért mennek befelé a háborúba. Futnak a pénzük után? Győzelem vagy tengernyi kidobott pénz? És a kidobott pénz nagy részét ők is hitelből vették föl.

Ha nem tudják orosz jóvátételből és hadisarcból előteremteni, akkor majd saját erejükből, a saját gazdaságukból kell elvenniük, vagyis elköltötték, felélték a saját gyermekeik jövőjét – zárta a gondolatait.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Níkosz Hrisztodulídisz, Ciprus elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu