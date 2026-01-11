Orbán Balázs: Az európai vezetők döntöttek: háborúba mennek + videó

Orbán Balázs az új videójában arra figyelmeztet, hogy a Tisza és a DK át akarják állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra.
A miniszterelnök politikai igazgatója így fogalmazott a videóban:
A hadigazdaság nem vicc. A háborús gazdaság nem gyerekség. A hadigazdaság törvényei könyörtelenek. Ha arra az útra lépsz, végül mindent fel kell áldoznod az oltárán.
