Ötezer sisaktól az orosz vagyon elkobzásának ötletéig – így lovalta magát Európa a háborúba

Fegyverek, Kijev mindennapos kiadásának fedezése, Ukrajna (a legújabb amerikai stratégiai dokumentum szerint 2027-es!) gyorsított uniós csatlakozásának előkészítése – immár több száz milliárd euróra rúg az a számla, amellyel Brüsszel eddig is támogatta Ukrajnát, vagy elkötelezte magát a jövőbeni segítségnyújtásra. Ursula von der Leyen brüsszeli bizottsági elnök ugyanakkor az EU-ban fellelhető orosz vagyon felhasználásának tervével egyelőre csatát veszthetett.

Munkatársunktól
2025. 12. 18. 6:33
Patriot rendszer Ukrajnában Forrás: AFP
A 2022-es ukrajnai orosz invázió előestéjén Németország ötezer katonai sisakot ígért Ukrajnának – ezzel a tétova segítséggel támogatta annak idején Kijevet. Vitalij Klicsko korábbi világbajnok bokszoló, Kijev polgármestere ezt akkor így kommentálta: „Miféle segítséget fognak ezután küldeni? Párnákat?”

European Commission President Ursula Von der Leyen (L) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend a joint press conference in Brussels, on August 17, 2025. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Ma, csaknem négy év elteltével az európai viták ott tartanak, hogy a háborúpárti Brüsszel mintegy 200 milliárd eurós, főleg Belgiumban elhelyezett orosz vagyont foglalna le, illetve használna fel egyfajta ukrajnai orosz háborús jóvátétel előlegeként – ez az európai tőkepiaci stabilitás és jogbiztonság szempontjából önmagában és bizarr elképzelés, a jelenleg az oroszoknak kedvező fronthelyzetet tekintve pedig különösen az. 

Több ország, köztük hazánk, Belgium és Szlovákia tiltakozását látva ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre meghátrálhatott: Orbán Viktor kormányfő szerdai közlése szerint az orosz vagyon felhasználásának tervét Brüsszel tervével ellentétben mégsem tették fel a csütörtökön kezdődő EU-csúcs napirendjére. 

Az eddig milliós nagyságrendben áldozatokat szedett orosz-ukrán háború négy éve alatt Európa irdatlan összegeket költött már Ukrajnára, összesen mintegy 187 milliárd euró értékben. Ebből mintegy 66 milliárdot fegyverekre és egyéb katonai segítségre, a többit egyéb támogatásra költötték, ehhez a befagyasztott orosz vagyon hozamát is felhasználva. (Magyarország ebből mintegy 106 milliárd forintnyi humanitárius segély adott, főleg menekültek ellátására – közölte két hónapja Rétvári Bence belügyi államtitkár.)

Uniós léptékkel is hatalmas kifizetések 

Az Ukrajnába küldött teljes európai összeg mérete 

* több mint a fele annak, mint amennyit az EU tizenöt év leforgása alatt az euróövezet legnagyobb mentőcsomagjaként nyújtott az Ukrajnával ellentétben uniós tag Görögországnak 

* a háromszorosa annak a 65 milliárdnak, ami Németországban költségvetési és politikai válságot okozott 

* egy évre nagyságrendileg megfelel az EU közös költségvetésének, amelyhez pedig a következő hétéves ciklusra kifejezetten Ukrajnának címkézve további 100 milliárd eurót, de bújtatva százmilliárdokat lehet pluszban hozzászámolni (ez hátrányos helyzetbe hozza a jelenlegi EU-tagokat, köztük a magyar gazdálkodókat)

* a négyszerese annak a 44 milliárd eurós összegnek, ami francia kormányválságot idézett elő és Francois Bayrou kormányfő bukásához vezetett 

Bumerángként visszacsapó szankciók 

Az Európai Unió meglepetéssel tapasztalta, hogy az Oroszországgal szemben a háború miatt bevezetett szankciók, amelyeknek immár a huszadik körénél tartanak, nem vezettek eredményre, nem roppantották össze Vlagyimir Putyin elnök rendszerét, és nem késztették a háború befejezésére sem.

Ezért Brüsszelen „Ukrajna-pánik” lett úrrá, és miközben az EU orosz számítások szerint 1600 milliárd eurót bukott a szankciókon

Brüsszelben már tavaly 500 milliárd eurós védelmi fejlesztésben gondolkodtak – noha erre Európának erre nyilvánvalóan nincsen pénze, ez hitelfelvétel nélkül nem lehetséges. 

Mindeközben Donald Trump ismételt hatalomra jutásával, az amerikai külpolitika változásával és a washingtoni pénzcsapok elapadásával párhuzamosan Európa elkötelezett Ukrajna fegyveres támogatása, ezzel pedig a háború folytatása mellett. Mégpedig annak ellenére, hogy a kelet-ukrajnai front idén alapvetően az orosz félnek kedvezett. A háború meghosszabbítása Ukrajna szempontjából azzal a kockázattal jár, hogy a jövőben még több területről kell majd lemondania, mint az a jelenlegi harci helyzetből következne. 

„Eltűnő” támogatások 

Az EU eddig 66 milliárd euró értékben nyújtott katonai támogatást Ukrajnának, miközben az egész kijevi rendszert megrendítette a tovagyűrűző „aranyvécés” korrupciós botrány, amely Volodimir Zelenszkij elnök hatalmát is tovább gyengítette. Magyarország azt követeli: Kijev számoljon el az eddig kapott uniós forrásokkal. 

Egyes források szerint 100 milliárd euró tűnhetett el kézen-közön a korrupció révén a külföldi támogatásokból.

Ez különösen igaz lehet a fegyverekre. 

Az EU eddig 66 milliárd eurós katonai támogatást nyújtott a háborús országnak. A fegyveradományok több mint felét nem készleten lévő eszközök, hanem új beszerzések teszik ki, márpedig jelentős részben ezek amerikai gyártóknak hoznak hasznot.

A jelentősebb fegyvertámogatások között 

* Németország eurómilliárdokkal támogatja Ukrajna védelmét. Friedrich Merz kancellár legutóbb, novemberben is elkötelezte magát az ország korszerű fegyverrendszerekkel való felszerelése mellett, ugyanakkor az 500 km-es hatótávolságú Taurus manőverező robotrepülőgépek szállításáról, amely a német politikában is komoly hullámokat keltett, továbbra sincs konkrétum. 

* Az ukrán és a francia elnök novemberben száz Rafale harci gép, illetve légvédelmi rendszerek szállításáról egyezett meg – ez tízmilliárd dolláros nagyságrendű kiadás lehet. 

* (Az EU-n kívüli) Nagy-Britannia korábban Storm Shadow típusú manőverező robotrepülőgépekkel látta el Ukrajnát, amelyeknek 550 kilométer a hatótávolságuk. 

Katonai szakértők szerint ugyanakkor kétséges, hogy akármilyen „csodafegyver” tudna-e érdemben változtatni a háború menetén Kelet-Ukrajnában – mármint a Nyugat közvetlen katonai szerepvállalása, azaz lényegében a harmadik világháború kirobbantása nélkül. 

