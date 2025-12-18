Ötezer sisaktól az orosz vagyon elkobzásának ötletéig – így lovalta magát Európa a háborúba

A 2022-es ukrajnai orosz invázió előestéjén Németország ötezer katonai sisakot ígért Ukrajnának – ezzel a tétova segítséggel támogatta annak idején Kijevet. Vitalij Klicsko korábbi világbajnok bokszoló, Kijev polgármestere ezt akkor így kommentálta: „Miféle segítséget fognak ezután küldeni? Párnákat?”
Ma, csaknem négy év elteltével az európai viták ott tartanak, hogy a háborúpárti Brüsszel mintegy 200 milliárd eurós, főleg Belgiumban elhelyezett orosz vagyont foglalna le, illetve használna fel egyfajta ukrajnai orosz háborús jóvátétel előlegeként – ez az európai tőkepiaci stabilitás és jogbiztonság szempontjából önmagában és bizarr elképzelés, a jelenleg az oroszoknak kedvező fronthelyzetet tekintve pedig különösen az.
Több ország, köztük hazánk, Belgium és Szlovákia tiltakozását látva ugyanakkor az Európai Bizottság egyelőre meghátrálhatott: Orbán Viktor kormányfő szerdai közlése szerint az orosz vagyon felhasználásának tervét Brüsszel tervével ellentétben mégsem tették fel a csütörtökön kezdődő EU-csúcs napirendjére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!