Ötezer sisaktól az orosz vagyon elkobzásának ötletéig – így lovalta magát Európa a háborúba

Mindeközben Donald Trump ismételt hatalomra jutásával, az amerikai külpolitika változásával és a washingtoni pénzcsapok elapadásával párhuzamosan Európa elkötelezett Ukrajna fegyveres támogatása, ezzel pedig a háború folytatása mellett. Mégpedig annak ellenére, hogy a kelet-ukrajnai front idén alapvetően az orosz félnek kedvezett. A háború meghosszabbítása Ukrajna szempontjából azzal a kockázattal jár, hogy a jövőben még több területről kell majd lemondania, mint az a jelenlegi harci helyzetből következne.

„Eltűnő” támogatások

Az EU eddig 66 milliárd euró értékben nyújtott katonai támogatást Ukrajnának, miközben az egész kijevi rendszert megrendítette a tovagyűrűző „aranyvécés” korrupciós botrány, amely Volodimir Zelenszkij elnök hatalmát is tovább gyengítette. Magyarország azt követeli: Kijev számoljon el az eddig kapott uniós forrásokkal.

Egyes források szerint 100 milliárd euró tűnhetett el kézen-közön a korrupció révén a külföldi támogatásokból.

Ez különösen igaz lehet a fegyverekre.

Az EU eddig 66 milliárd eurós katonai támogatást nyújtott a háborús országnak. A fegyveradományok több mint felét nem készleten lévő eszközök, hanem új beszerzések teszik ki, márpedig jelentős részben ezek amerikai gyártóknak hoznak hasznot.

A jelentősebb fegyvertámogatások között

* Németország eurómilliárdokkal támogatja Ukrajna védelmét. Friedrich Merz kancellár legutóbb, novemberben is elkötelezte magát az ország korszerű fegyverrendszerekkel való felszerelése mellett, ugyanakkor az 500 km-es hatótávolságú Taurus manőverező robotrepülőgépek szállításáról, amely a német politikában is komoly hullámokat keltett, továbbra sincs konkrétum.