Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

Tehát a tegnap esti háttértárgyalások meg küzdelmek eredményre vezettek, és úgy látom, ha jól értem, amit ma a bizottság elnök asszonya mondott, hogy az orosz vagyont nem teszik föl a tárgyalóasztalra a holnapi nap során. A délelőtt bejelentette a bizottság elnök asszonya, hogy meghátrált a bizottság