Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

„Ma délelőtt bejelentette a bizottság elnök asszonya, hogy meghátrált a bizottság és az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök Deák Dánielnek, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének adott interjújában.
– tette hozzá.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
