Rétvári Bence: Magyarország 106 milliárd forintnyi segítséget nyújtott az ukránoknak

Az ukrajnai háború kirobbanása óta Magyarország összesen 106 milliárd forintnyi humanitárius segítséget nyújtott a háború ukrán áldozatai részére, a határ mindkét oldalán – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a budapesti Tarasz Sevcsenko Kétnyelvű Ukrán Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban kedden tartott sajtótájékoztatón.

Ukrajnából menekülő emberek érkeznek egy magyarországi segítségpontra. Fotó: MTI/Balázs Attila

Az államtitkár úgy fogalmazott:

Magyarország az elmúlt években történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtó akcióját hajtotta végre, hiszen az állam csaknem másfél millió, a háború elől Magyarországra menekülő embernek segített, több mint 250 ezer ideiglenes tartózkodási engedélyt adott ki.

A segítségpontokon mintegy 675 ezer embernek adtak segítséget, az ukrán embereket a határon innen és túl segítő karitatív szervezetek részére pedig négy és fél milliárd forintnyi támogatást nyújtottak.

Mindezeken túl a magyar állam ingyenes utazási lehetőséget is biztosított a menekültek számára, ezzel több mint egymillió alkalommal éltek is a rászorulók. Továbbá egészségügyi ellátást is igénybe vehettek az ukrán menekültek, az oktatási rendszerben pedig mintegy 5500 ukrán gyermek tanul 1630 iskolában országszerte, hiszen a kormányzat igyekszik mindenhol a helyben tanulás lehetőségét biztosítani mindenkinek. Az iskolai szünetekben a gyerekek az Erzsébet-táborokban vagy a Rákóczi Szövetség táboraiban is részt vehettek, a felsőoktatásban pedig ezer ukrán diáknak nyújtanak támogatást ösztöndíj formájában.

Kiemelte: Magyarország eddig minden humanitárius segítséget igyekezett megadni, akár erején felül is.

Ami emberi kötelezettségünk, azt megtettük az elmúlt években, és meg fogjuk tenni mindaddig, amíg erre szükség van. Ezért is fájdalmas számunkra, és érezzük igazságtalannak, amikor az ukrán politikai vezetés Magyarországot támadja

– hangoztatta.

Hozzátette: Magyarország fegyvereket nem küld, a háborúhoz anyagi eszközökkel nem járul hozzá, és nem fog a jövőben sem.

„Ez a mi szilárd meggyőződésünk, amihez tartani fogjuk magunkat. Azt szeretnénk, ha a háború minél hamarabb lezárulna, Magyarország nemzetközi döntései is mind ebben az irányba mutatnak és a háború gyors lezárását segítik elő”

– emelte ki.