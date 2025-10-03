A háború jó üzlet, vissza kellene állítani a sorkötelezettséget – újabb videó került elő Ruszin-Szendi Romuluszról

Vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is” – hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusa egy fórumon. A volt tábornok a Mandiner cikke szerint úgy fogalmazott: „a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”

Magyar Péter embere arról is értekezett, hogy Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kellene fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott, „ahol háború van vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke, ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak”.

Nem ez az első videó Ruszinról, ami széles körben kiverte a biztosítékot. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Ruszin-Szendi Romuluszhoz nemrég a rendőrség is kiszállt, miután több olyan felvétel is előkerült róla, amelyeken nyilvános helyen fegyverrel a felsője alatt mászkál, esetenként akár Magyar Péter kísérőjeként. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség.