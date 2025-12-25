magyar péterellenpontmárki - zay péterpolicy solutionsbíró - nagy andrás

Nemzetközi baloldal és a Soros-hálózat is ott van a Tiszát támogató a Policy Solutions mögött

A német szociáldemokratáktól a Soros-egyetemig tartanak annak a Policy Solutions nevű intézet kapcsolatai, amely most Magyar Pétert magasztalja, négy éve Márki-Zay Pétert dicsőítette, nyolc éve pedig egyenesen azt állította, hogy a baloldali „egységfronttal” szemben nincs esélye a Fidesznek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 11:12
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A teljes baloldali szakértői-elemzői közeg felvonult már Magyar Péter mellett, a Magyar Péterrel év végi propagandainterjút készítő egykori Gyurcsány-tanácsadótól, Kéri Lászlótól kezdve Bokros Lajoson és a Tisza gazdasági konvergenciaprogramjának egyik szerzőjén, Surányi Györgyön át a közvéleményt manipuláló baloldali kutatóintézetekig ér a sor – írta az Ellenpont, kiemelve, hogy utóbbiak egyik kiemelt szereplője a Tisza Párt mellett a Policy Solutions nevű intézet, amely most azt próbálja bizonyítani, hogy Magyar Péter mennyire alkalmas vezetőnek. Mint felidézték, 

ez az intézet volt az, amelyik négy éve Márki-Zay Pétert dicsőítette, nyolc éve pedig egyenesen azt állította, hogy a baloldali „egységfronttal” szemben nincs esélye a Fidesznek. A tulajdonos-igazgató Bíró-Nagy András nemzetközi kapcsolatai a német szociáldemokratáktól a Soros-egyetemig tartanak.

 

Nemzetközi baloldal a Policy Solutions mögött

Az Ellenpont cikkéből kiderül, hogy a Policy Solutions vezetőjének, Bíró-Nagy Andrásnak egy novemberi, Telexen megjelent tanulmánya szerint Magyar Pétert tartják alkalmasabbnak az ország vezetésére a magyarok, holott konkrét politikusokról nincs is szó az anyagban, csak pártokról, ráadásul 

az eredményeket publikáló intézet valójában már 2018 óta ugyanazt az ellenzéki összefogásra buzdító üzenetet próbálja átadni, 2022-ben még Márki-Zay Pétert tartotta az ellenzéki reménységnek. 

– A Policy Solutions emellett rendszeresen képviselteti magát nagykövetségeken is: saját közösségi médiás felületük tanúsága szerint a német, a dán és a belga követségen is megjelentek – közölte a portál, hozzátéve, hogy a kutatóintézet egyik fő bevételforrása az kifejezetten a budapesti követségek részére személyre szabott politikai országjelentések elkészítése.

Az intézet kiemelt partnerei között említi meg a német Friedrich Ebert Alapítványt (FES) és a brüsszeli Foundation for European Progressive Studiest (FEPS). Előbbi

a német szociáldemokraták pártalapítványa, ami szorosan együttműködik az Atlantic Councillal és az Open Society donorjai között is feltűnt. A németek alapítványának ösztöndíjasaként helyezkedett el a Policy Solutionsnél két elemző is: Varga Attila és Molnár Kristóf.

A FEPS és magyar tagjai (Forrás: feps-europe.eu)

A FEPS honlapján felsorolt három tagintézmény között pedig olyan hazai szervezetekkel találkozhatunk, mint például a Szociális Demokráciáért Intézet. Facebookos bemutatkozásuk szerint pedig 

az intézetet a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt hozta létre baloldali, kritikai társadalomtudományi kutatásszervező, elemző és tanácsadó központként.

A portál hozzátette, a Policy Solutionsön túl megtalálható még a listán a Táncsics Alapítványt, ami közérdekű céljai között első helyen sorolja fel, hogy elősegíti a Magyar Szocialista Párt alkotmányban biztosított, a népakarat kialakításában, valamint kinyilvánításában történő hatékony közreműködését.

Hazai kapcsolatok

A tulajdonos-igazgató, Bíró-Nagy András baloldali kapcsolatai több szerepvállaláson keresztül is megmutatkoznak. 2013–2014-ben Andor László uniós biztos politikai tanácsadójaként dolgozott az Európai Bizottságban. Andor László az MSZP közgazdasági tagozatának 1998 óta alelnöke, majd tiszteletbeli társelnöke, 

2019 óta az európai szocialisták korábban említett pártalapítványának (FEPS) főtitkára.

Bíró-Nagy emellett az Új Egyenlőség magazin szerzői között is felbukkan – a volt LMP-s Scheiring Gábor, az ellenzéki aktivista Perintfalvi Rita és a baloldali közgazdász-főszerkesztő, Pogátsa Zoltán mellett. A magazint kiadó alapítvány vezetőségében pedig a Jelen főszerkesztőjét, a szintén baloldalra sorolható Lakner Zoltánt is megtalálhatjuk. Hozzátették, a Policy Solutions Elemző és Kutató Nonprofit Kft.-nél társalapító-tulajdonosként és igazgatóként láthattuk Boros Tamást is – a cégjegyzék tanúsága szerint 2021-ig volt tag, és párhuzamosan volt érdekelt mindkét cégben. 

Boros 2018-ban Závecz Tiborral és Kozák Ákossal közösen alapította meg az Egyensúly Intézetet, melynek jelenleg is igazgatója.

Az Új Egyenlőség Alapítvány képviselői (Forrás: Bíróság.hu)

A portál elemzése szerint a Policy Solutions a CEU-val is több ponton együttműködött: 2024 decemberében a CEU Democracy Institute Nádor utcai helyszínén mutatták be az Identitás, párthűség, polarizáció – Hogyan úszhatják meg a demokratikus úton megválasztott politikusok a demokrácia leépítését Magyarországon? című kutatásuk eredményeit, de számos más alkalommal is szerepeltek együtt CEU-s meghívottakkal.

 

Kitartás a baloldal mellett

Kitértek arra is, hogy Bíró-Nagy András tehát rendre az ellenzéki összefogás erejét hangsúlyozza, de 2022-ből különösen sok ismerős megállapítást olvashatunk tőle. Akkor úgy vélte, nagyobb az ellenzék tartaléka a bizonytalanok között (nem jött be), nem működnek Márki-Zay Péterrel szemben a bejáratott sablonok, a megélhetési válság és az infláció a Fidesz legnagyobb ellenfele… és sorolhatnánk. 

– Különösen megmosolyogtató ez az idézet tőle négy évvel ezelőttről: „Hozadéka lehet még az ellenzéknek Márki-Zay stílusa is, ebben én nem csak azt a rizikót látom, hogy esetleg egy-egy mondata után magyarázkodnia kell. Az, hogy a hagyományos baloldali és liberális ellenzéki komfortzónán kívüli témákkal és nyelvezettel lép fel, a billegő körzetek szempontjából hozhat is az ellenzéknek. Húzhat Márki-Zay olyan váratlant, ami esetleg a Békés megye 4-es vagy Somogy megye 4-es körzetben is megmozdítja azokat a szavazókat, akikhez a megszokott ellenzéki retorika nem ér el” 

– idézte a portál Nagy-Bírót.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vizi E. Szilveszter
idezojelekkarácsony

Karácsony a család ünnepe

Vizi E. Szilveszter avatarja

A Gyermek születése azt üzeni, hogy Isten a legnagyobb erőt a legkisebben mutatja meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu