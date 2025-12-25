Nemzetközi baloldal és a Soros-hálózat is ott van a Tiszát támogató a Policy Solutions mögött

A teljes baloldali szakértői-elemzői közeg felvonult már Magyar Péter mellett, a Magyar Péterrel év végi propagandainterjút készítő egykori Gyurcsány-tanácsadótól, Kéri Lászlótól kezdve Bokros Lajoson és a Tisza gazdasági konvergenciaprogramjának egyik szerzőjén, Surányi Györgyön át a közvéleményt manipuláló baloldali kutatóintézetekig ér a sor – írta az Ellenpont, kiemelve, hogy utóbbiak egyik kiemelt szereplője a Tisza Párt mellett a Policy Solutions nevű intézet, amely most azt próbálja bizonyítani, hogy Magyar Péter mennyire alkalmas vezetőnek. Mint felidézték,

ez az intézet volt az, amelyik négy éve Márki-Zay Pétert dicsőítette, nyolc éve pedig egyenesen azt állította, hogy a baloldali „egységfronttal” szemben nincs esélye a Fidesznek. A tulajdonos-igazgató Bíró-Nagy András nemzetközi kapcsolatai a német szociáldemokratáktól a Soros-egyetemig tartanak.

Nemzetközi baloldal a Policy Solutions mögött

Az Ellenpont cikkéből kiderül, hogy a Policy Solutions vezetőjének, Bíró-Nagy Andrásnak egy novemberi, Telexen megjelent tanulmánya szerint Magyar Pétert tartják alkalmasabbnak az ország vezetésére a magyarok, holott konkrét politikusokról nincs is szó az anyagban, csak pártokról, ráadásul

az eredményeket publikáló intézet valójában már 2018 óta ugyanazt az ellenzéki összefogásra buzdító üzenetet próbálja átadni, 2022-ben még Márki-Zay Pétert tartotta az ellenzéki reménységnek.

– A Policy Solutions emellett rendszeresen képviselteti magát nagykövetségeken is: saját közösségi médiás felületük tanúsága szerint a német, a dán és a belga követségen is megjelentek – közölte a portál, hozzátéve, hogy a kutatóintézet egyik fő bevételforrása az kifejezetten a budapesti követségek részére személyre szabott politikai országjelentések elkészítése.

Az intézet kiemelt partnerei között említi meg a német Friedrich Ebert Alapítványt (FES) és a brüsszeli Foundation for European Progressive Studiest (FEPS). Előbbi