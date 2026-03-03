navadónemzeti adó - és vámhivatalhatóság

Fontos adóügyi változásokra figyelmeztet a NAV

Komoly változást hoz az új év a hazai egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) átírta a járulékbevallások eddigi, sokak számára terhes és bürokratikus menetét. Januártól életbe lépett az a könnyítés, amely jelentősen csökkenti a kötelező papírmunkát, és az átalányadózók számára is kedvezőbb feltételeket biztosít. A változások annyira frissek, hogy sokan még a régi rutin szerint jártak el februárban.

Illusztráció Fotó: MTVA/Róka László
A NAV tájékoztatása szerint az úgynevezett 58-as bevallást – ami a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót (szocho) tartalmazza – januártól már csak negyedévente kell elkészíteni és benyújtani. Ez a módosítás mindenkit érint, függetlenül attól, hogy a vállalkozói jövedelemadózás vagy az átalányadózás szabályai szerint tevékenykedik.

Bürökráciacsökkentett a NAV, de sok adózó nem figyelt oda. / Fotó: Róka László
 Bürökráciacsökkentett a NAV, de sok adózó nem figyelt oda Fotó: Róka László

Az adóhatóság szerint sokan feleslegesen papíroztak

Annak ellenére, hogy a változás már hetek óta érvényben van, a többéves rutin sokaknál még erősebben hatott az enyhülő szabályoknál. Az adóhivatal adatai szerint február 12-ig indokolatlanul sokan nyújtották be a papírjaikat a régi rend szerint. Erre azonban már semmi szükség nem volt. Az új, ritkított rendszer értelmében a hatóság legközelebb csak április 12-én várja valamennyi érintettől az első negyedéves dokumentációt.

A ritkább bevallási kötelezettség a pénzügyi tervezést is átalakítja, hiszen a szocho és a tb-járulék befizetésének határideje is ehhez igazodott. A kötelezettségeket elegendő a negyedévet követő hónap 12. napjáig rendezni. Csupán egyetlen technikai megkötés maradt: a negyedéves nyomtatványon a közterheket továbbra is havonkénti bontásban kell részletezni.

A bürokráciacsökkentés mellett egy fontos pénzügyi kedvezmény is érvénybe lépett, amely kifejezetten az átalányadózók mozgásterét növeli. Az adóalap megállapításakor az eddigi 40 százalékos költséghányad helyett már 45 százalékkal számolhatnak az érintettek. Ehhez társul, hogy a jövedelem az éves minimálbér feléig – azaz 1 936 800 forintig – továbbra is mentesül a személyi jövedelemadó alól.

Hogy az új rendszer a gyakorlatban is működjön, a NAV átalakította és korszerűsítette magát a nyomtatványt is. A 2658-as jelű bevallás szerkezete letisztultabb lett: a korábbi bonyolult 01-01 és AT jelű oldalak helyett az egyéni vállalkozók egy dedikált, 2658-EV lapon, míg a biztosított őstermelők egy szintén új, 2658-OST elnevezésű űrlapon számolhatnak el a kötelezettségeikkel. Akinek az átállás során mégis kérdése merülne fel, a hatóság 1819-es ingyenes infóvonalán kérhet eligazítást.

Egy másik, március 1-jétől érvénybe lépő, minden egyéni vállalkozót érintő változásról itt írtunk korábban.

