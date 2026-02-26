Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

NAVegyéni vállalkozókbevallás

Egyéni vállalkozók figyelem! – Fontos határidő közeleg

Március 1-jétől a NAV ügyfélportál (ÜPO) részeként az egyéni vállalkozók bejelentéseinek kezelésére a vállalkozói ügysegéd szolgál majd. A NAV csütörtöki közlése szerint a változás minden egyéni vállalkozót érint.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 8:28
Forrás: NAV
Február közepén élesedett a vállalkozói ügysegéd, amely a NAV ügyfélportál (ÜPO) részeként az egyéni vállalkozók bejelentéseinek kezelésére szolgál, és ezeknél az ügyintézéseknél átveszi a webes ügysegéd szerepét, március 1-jéig a régi felület. A webes ügysegéd is használható, de ott ezután már nem lehet ilyen bejelentést indítani – hívta fel a figyelmet csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében.

NAV
Március 2. után a NAV webes ügysegédje elérhetetlenné válik. Fotó: Shutterstock

A NAV webes ügysegédjét a vállalkozói ügysegéd váltja

Felidézték, az egyéni vállalkozók február 19-től a webes ügysegéd helyett a NAV ügyfélportálján (ÜPO) intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket. A változás minden egyéni vállalkozót érint. Az átállás megkönnyítése érdekében március elejéig a korábban használt webes ügysegéd és az új felület, a vállalkozói ügysegéd egyaránt elérhető, ebben az időszakban mindkét elérhetőségen lehet ügyet intézni. A bevezetés újabb lépcsőjeként azonban március 2-től a webes ügysegéd vállalkozói moduljával új bejelentés már nem nyújtható be, ettől az időponttól már csak az ÜPO-s felület szolgál az ügyintézésre.

Fontos, hogy akik a webes ügysegédben korábban piszkozatként mentettek el vállalkozói bejelentéseket, ezeket március 1-jéig zárják le, mert a régi felületen piszkozatként maradt ügyek elvesznek. 

  • A korábbi, lezárt ügyeket az egyéni vállalkozók a webes ügysegédben március 1-je után is lekérdezhetik, 
  • de az év folyamán ezek a korábbi ügyek is átkerülnek a vállalkozói ügysegéd rendszerébe.

Hozzátették, a vállalkozók és meghatalmazottaik többsége február 19-e óta már az új vállalkozói ügysegédet használja, a váltás nem okozott nehézséget, mert az új felület a korábbi szolgáltatás struktúráját és működési elveit vette alapul. A visszajelzések túlnyomó része megerősíti, hogy az új ügysegéd könnyen használható, egyre bővülő szolgáltatásaival – például a bejelentés jellegének megfelelő új tájékoztatásokkal, figyelmeztetésekkel – segíti a felhasználókat a jogszerű és szándékuknak megfelelő bejelentéseik megtételében.

Okostelefonról is könnyen elérhető az új felület

Kitértek arra, az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben használható, a NAV-honlapról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület. Jelentős előrelépés az is, hogy az új oldalon a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket, ha rendelkezik egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos ügyekre az UJEGYKE-n bejelentett meghatalmazással.

A vállalkozói ügysegéd használata egyszerű, de a NAV segít az átállásban, egy online kisfilmmel, előadásokkal, tájékoztatókkal, valamint a hatóság munkatársai a konkrét kérdésekre is válaszolnak a 1819-es számú Infóvonalon. A NAV – ahogyan eddig – figyelembe veszi az építő jellegű javaslatokat a vállalkozói ügysegéd jövőbeni fejlesztése során – tájékoztatott a NAV.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

