Lendületben a hazai turizmus: januárban is tovább erősödtek a számok

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

Jól indult az idei év a turizmusban, januárban a vendégek száma 5,3 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az idei év januárjában folytatódott a hazai turizmus erősödése. A KSH legfrissebb adatai szerint a kereskedelmi, magán- és egyéb turisztikai szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi adatokat.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 9:04
Tavaly rekordévet zárt a hazai turizmus, a minden korábbinál nagyobb számú – 20 millió – vendég, minden korábbinál több, mintegy 47 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. Az idei év is jól indult, az  év első hónapjában a vendégek száma 5,3 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Ez kedvező kiindulási alap, hogy 2026-ban tovább nőjön a hazai turizmus  – kommentálta a KSH legfrissebb adatai a Nemzetgazdasági Minisztérium.

KSH
Forrás: KSH

A nemzetgazdasági tárca közleményében úgy fogalmaz: a kormány a béremelésekkel, az adócsökkentésekkel és az áremelések letörésével hozzájárul ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, hogy saját döntésük szerint egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik: 

idén januárban csaknem 1,1 millió vendég, összesen 2,4 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A vendégek száma 5,3 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 3,6 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest.

Azt írják: a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A kormány célja, hogy tovább emelje a szolgáltatások minőségét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a turisztikai szektor versenyképességét. 

A kormány továbbá elindította a KTH Start 2=3 akciót, ahol az egy-kétmillió forint közötti Start beruházási vagy forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár egymillió forint – vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek a legkisebb turisztikai szolgáltatók. 

Mindezek mellett a kormány egy 5+1 elemből álló, több mint százmilliárd forintos akciótervet dolgozott ki, amely adócsökkentésekkel, bérkedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel segíti a hazai éttermeket és cukrászdákat. 

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a hazai turizmus egyik legfontosabb sarokköve, ezért a kormány a Terminal+ projektben egymilliárd euró értékű fejlesztést valósít meg. A kormány célja, hogy a reptér az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálása legyen képes, ami tovább erősíti Magyarország nemzetközi elérhetőségét.

Ezek a legfrissebb KSH adatok

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2026 januárjában:

  • Csaknem 1,1 millió vendég érkezett a turisztikai szálláshelyekre, ami 5,3 százalékkal múlta felül 2025 azonos időszakának eredményét.
    • A belföldi vendégek száma 494 ezer volt, 4,6 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában.
    • Külföldről 573 ezer vendég érkezett, számuk 6 százalékkal múlta felül a 2025 januárit.
  • Összesen 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami 3,6 százalékkal volt több, mint 2025 januárjában.
    • A hazai vendégek több mint 1 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, ez az érték 2,5 százalékkal volt magasabb a 2025 január havinál.
    • A külföldi vendégek által eltöltött több mint 1,3 millió vendégéjszaka pedig 4,4 százalékkal múlta felül a megelőző év első hónapjának eredményét.
  • A szálláshelyi forgalom 48,2 százalékát Budapesten regisztrálták. A több mint 1,1 millió fővárosi vendégéjszaka 7,2 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.
  • A turisztikai térségek túlnyomó többségében bővült a vendégforgalom, közülük a legnagyobb mértékben Pécs-Villányban 20,6 százalékkal. Januárban is a Balaton bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol 4,1 százalékkal bővült a vendégforgalom.
  • A szálláshelyek bevétele országosan csaknem elérte a 66,4 milliárd forintot, nyolc százalékkal túlszárnyalva a tavaly januárit. A vendéglátóhelyeken pedig a tavalyinál 6,4 százalékkal magasabb, 147,7 milliárd forint bevétel keletkezett az év első hónapjában.

A statisztikai adatok szerint összesen 20 367 turisztikai szálláshely, ezen belül 2088 kereskedelmi, illetve 18 279 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 924 szálloda és 857 panzió volt nyitva január egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron nyolc százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 4,5 százalékkal kevesebbet, 2,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Az időjárás sem gátolta a növekedést

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője szerint a bővülés azért is kiemelkedően fontos, mert a kedvezőtlen, hideg januári időjárás és a hóhelyzet negatívan hathatott a forgalom alakulására. Kiemelte, a növekedést ismét a külföldi vendégforgalom húzta, továbbra is hazánk turisztikai vonzereje, amely a téli időszakban is fennáll már, illetve kedvező árfekvése támogatta, amely a forint erősödése mellett is fennmaradt. A belföldi turizmus bővülését szerinte a jövedelmi helyzet hajtotta, miközben az időjárásnak erre a szegmensre lehetett nagyobb negatív hatása. 

Várakozásai szerint a turizmus ágazat az idei évben a gazdasági növekedés motorja lehet. A belföldi turizmus esetében a reálbér-emelkedés, illetve a családtámogatások bővítése jelentheti a legfontosabb támaszt, ugyanakkor a jövedelmi helyzet javulásának hatása részben a külföldi utazásokban csapódhat le, amelyet az erősebb forintárfolyam is támogat. Ennek köszönhetően idén is elsősorban inkább a külföldi vendégforgalom húzhatja majd az ágazatot. 

Hazánk turisztikai vonzereje, kedvező árfekvése változatlanul hozzájárul a növekedéshez, miközben a reptér fejlesztése, a járatok számának bővítése, illetve az új desztinációk bevonása, különösen az idei évtől újonnan létrejövő, közvetlen járat az Egyesült Államokba, további lendületet adhat. 

Kedvező esetben idén akár az 50 milliót is megközelítheti az idei évben a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma, amely növekedés a gazdaság más ágazataira, például a vendéglátásra is kedvező hatást gyakorolna

– prognosztizálja Molnár Dániel.

