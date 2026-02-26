Lendületben a hazai turizmus: januárban is tovább erősödtek a számok

Tavaly rekordévet zárt a hazai turizmus, a minden korábbinál nagyobb számú – 20 millió – vendég, minden korábbinál több, mintegy 47 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. Az idei év is jól indult, az év első hónapjában a vendégek száma 5,3 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Ez kedvező kiindulási alap, hogy 2026-ban tovább nőjön a hazai turizmus – kommentálta a KSH legfrissebb adatai a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Forrás: KSH

A nemzetgazdasági tárca közleményében úgy fogalmaz: a kormány a béremelésekkel, az adócsökkentésekkel és az áremelések letörésével hozzájárul ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, hogy saját döntésük szerint egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik:

idén januárban csaknem 1,1 millió vendég, összesen 2,4 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A vendégek száma 5,3 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 3,6 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest.

Azt írják: a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A kormány célja, hogy tovább emelje a szolgáltatások minőségét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a turisztikai szektor versenyképességét.

A kormány továbbá elindította a KTH Start 2=3 akciót, ahol az egy-kétmillió forint közötti Start beruházási vagy forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár egymillió forint – vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek a legkisebb turisztikai szolgáltatók.

Mindezek mellett a kormány egy 5+1 elemből álló, több mint százmilliárd forintos akciótervet dolgozott ki, amely adócsökkentésekkel, bérkedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel segíti a hazai éttermeket és cukrászdákat.