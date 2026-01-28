Elképesztő adatok, rekordév a hazai turizmusban

2025-ben az Európai Unió tagállamainak átlagos növekedési üteméhez képest közel két és félszeres növekedést mutatott hazánkban a vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken. Magyarország ezzel nem csupán jóval az EU-s átlag felett teljesített, hanem legfőbb versenytársait is maga mögé utasította: hazánkban a külföldi vendégszám 12 százalékkal bővült. Ez bő kétszerese Ausztria, több mint ötszöröse Horvátország növekedésének, és jelentősen meghaladja Csehország bővülését - közölte szerdán a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Balaton minden évszakban népszerű célpont

A turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hatjóereje, amely a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A kormány célja, hogy tovább fokozza hazánk turisztikai vonzerejét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét.

A turizmus támogatása folyamatos

Január 26-án elindult a KTH Start 2=3 akciót, ahol az 1–2 millió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár 1 millió forint – vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek a vendéglátóhelyek. Emellett a Kormány egy 5+1 elemből álló, 100 milliárd forintos akciótervet dolgozott ki, amely adócsökkentésekkel, bérkedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel segíti a hazai éttermeket.

A legfrissebb adatok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2025 decemberében: több mint 1,4 millió vendég érkezett a turisztikai szálláshelyekre, ami közel 12 százalékkal múlta felül 2024 azonos időszakának eredményét.

A belföldi vendégek száma 604 ezer volt, 10,1 százalékkal több, mint 2024 utolsó hónapjában.

Külföldről 819 ezer vendég érkezett, számuk 13 százalékkal múlta felül a 2024 decemberit. Összesen 3,2 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami 9,2 százalékkal volt több, mint 2024 decemberében.

A hazai vendégek 1,3 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, ez az érték 6,6 százalékkal volt magasabb a 2024 december havinál.

A külföldi vendégek által eltöltött közel 2 millió vendégéjszaka pedig 11 százalékkal múlta felül a megelőző év utolsó hónapjának eredményét.



Összesen több mint 19,5 millió vendég érkezett a magyarországi turisztikai szálláshelyekre, ami 7,3 százalékkal múlta felül a 2024-es év eredményét

Emellett a turisztikai szálláshelyek vonatkozási körén kívül eső, nem üzleti célú szálláshelyek vendégforgalma 2025-ben a KSH előzetes becslése szerint több mint 400 ezer fővel járult hozzá a teljes szálláshelyi szektor vendégszámához, a tavalyi évben elérve a 20 milliós vendégforgalmi célszámot. A turisztikai szálláshelyeken a belföldi vendégek száma mintegy 9,7 millió volt, ami 3,2 százalékkal magasabb a megelőző évhez képest. Külföldről 9,9 millió vendég érkezett, számuk csaknem 12 százalékkal haladta meg a 2024-est. 2025-ben 46,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a turisztikai szálláshelyek, ami 4,3 százalékkal volt több, mint 2024-ben.

A belföldi vendégek 22,5 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, ami 1,1 százalékkal több a 2024-es év forgalmánál.

A 24,3 millió külföldi vendégéjszaka 7,5 százalékkal múlta felül a 2024-es értéket.