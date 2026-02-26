Ezt a német SUV-t keresik a használtautó-piacon

Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

Egy év alatt látványosan átrajzolódott a német prémium márkák erősorrendje a hazai használtautó-piacon. A klasszikus szedánok helyét átvették a SUV-ok, legjobban a BMW modelljeit keresik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 8:32
Átrendeződés látható a használtautó piacon.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva. Míg egy évvel ezelőtt még a BMW 3-as sorozat vezette a toplistát 8200 érdeklődéssel, addig 2026 januárjára a BMW X-sorozat került az élre 6600 érdeklődéssel. A 3-as iránti kereslet egy év alatt közel 29 százalékkal csökkent, így a második helyre szorult vissza. A változás jól mutatja, hogy a prémium szegmensben a SUV-vonal végleg átvette a vezető szerepet a klasszikus szedánoktól – közölte a Használtautó.hu

BMW
A BMW  X sorozat kínálat idősebb, az átlagéletkora 8 év (Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter)
  • A BMW X-sorozat nemcsak keresettségben, hanem árszintben és állományminőségben is kiemelkedik. Az átlagár egy év alatt 12,37 millió forintról 13,12 millió forintra emelkedett, miközben az átlagéletkor 8,7 évről 8,3 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig csaknem kilenc százalékkal mérséklődött. 
  • Ezzel szemben a 3-as BMW továbbra is jóval idősebb kínálatot képvisel: az átlagéletkor mintegy 16 év, az átlagos futás 236 ezer kilométer felett alakul, miközben az átlagár 4,36 millió forintra emelkedett. A számok alapján a kereslet a fiatalabb, magasabb presztízsű, drágább SUV-állomány felé tolódik.

 

Keresik a vevők az Audikat is

Az Audi esetében az A4 maradt a legnépszerűbb modell, ugyanakkor itt is visszaesés látható: a 2025 januári 5900 érdeklődés 2026 januárjára ötezerre csökkent. Az átlagár 3,18 millió forintról 3,37 millióra emelkedett, miközben az állomány enyhén fiatalodott. A Mercedes-Benznél továbbra is az E osztály viszi a „luxusvonalat”: négyezer érdeklődéssel ez a márka legkeresettebb modellje, átlagára egy év alatt 6,86 millióról 7,61 millió forintra nőtt. A C és A osztály inkább a belépő prémiumszegmensben mozog, alacsonyabb árszinten és mérsékeltebb kereslettel.

A fiatalabb típusok között a BMW a nyerő

Érdekesség, hogy 2025 januárjában még szerepelt a top 10-ben a BMW i-sorozat 2300 érdeklődéssel, 2026-ra azonban teljesen kikerült a listából, helyét az 1-es BMW vette át. A 2025-ös évjáratú, hatezer kilométer alatti – gyakorlatilag új vagy tesztautóként megjelenő – prémium modellek esetében még markánsabb a kép. Ebben a szegmensben is a BMW X-sorozat vezeti a listát, közvetlenül mögötte pedig a BMW M sorozat áll. Az M modellek átlagára meghaladja a 38 millió forintot, de az adatok alapján a teljesítményalapú prémium iránt jelentős fizetőképes kereslet mutatkozik. A felső kategória koncentrációját jelzi, hogy a listán szerepel a Mercedes-AMG GT is, amely 85 millió forint feletti átlagárral és alig 1600 kilométeres átlagos futásteljesítménnyel a prémium sportautók csúcsát képviseli. Hasonlóan magas árszinten mozog a G osztály is, csaknem 65 millió forintos átlagárral és gyakorlatilag új állapotú, néhány száz kilométert futott példányokkal.

Külön figyelmet érdemel a hatezer kilométer alatti listáról a Mercedes-Benz CLA osztály, 22 millió forintos átlagárral és átlagosan 1400 megtett kilométerrel. A modell 2026-ban elnyerte az Év autója címet, ami a hibrid és benzines változatok iránti érdeklődésben is érezhető. „A német prémium márkák továbbra is meghatározó szereplői a hazai keresletnek: top 10-es listáinkon rendszeresen feltűnnek a BMW és az Audi modelljei. Aktuális elemzésünkben kifejezetten a német prémiumszegmens mozgásait vizsgáltuk, ahol több markáns tendencia rajzolódik ki. A magyar vásárlók körében továbbra is a BMW számít etalonnak, az X sorozat pozíciója stabilan vezető, miközben a Mercedes-Benz és az Audi esetében elsősorban a szedán modellek iránt mutatkozik kiemelkedő érdeklődés. Az új- és tesztautók piacán ennél is izgalmasabb a kép: jelentős számban jelennek meg luxus- és sportmodellek, például az AMG GT vagy a BMW M-széria darabjai. Külön figyelmet érdemel a CLA, amely 2026-ben elnyerte az Év autója címet. A modell hibrid és benzines változatainak elérhetősége tovább erősítette piaci vonzerejét” – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

