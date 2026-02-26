A Juventus legendája vette át az edző helyét a Sallaiék elleni BL-kiesés után

Rendkívüli

Előzetesen valószínűleg a legvérmesebb Juventus-szurkolók sem gondolták, hogy csapatuk még labdába rúghat a Galatasaray ellen, miután 5-2-re elveszítette a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéért zajló párharc első felvonását. A torinóiak azonban emberhátrányban játszva is majdnem csodát tettek, Sallai Rolandék csak a szerdai mérkőzés hajrájában gyűrték le őket, s jutottak tovább 3-2-es vereségükkel. Rednhagyó módon a Juventus edzője, Luciano Spalletti helyett a klub legendája, Giorgio Chiellini sportigazgató értékelte a látottakat.

2026. 02. 26.
A Juventus szurkolói tapssal jutalmazták a Juventus teljesítményét a kiesés ellenére is
Nem egyszerű feladat, de nemegyszer előfordult már, hogy egy csapat háromgólos hátrányból is felállt a nemzetközi kupaporond egy-egy párharcának visszavágóján. De hogy erre a Juventus képes lehetne, az igencsak valószínűtlennek tűnt, miután Luciano Spalletti együttese öt nyeretlen meccsel, közte négy vereséggel a háta mögött vágott neki a Galatasaray ellen Isztambulban 5-2-re elveszített csata második felvonásának. 

Giorgio Chiellini csalódott az eredmény miatt, de a Juventus teljesítményével elégedett
Giorgio Chiellini csalódott az eredmény miatt, de a Juventus teljesítményével elégedett. Fotó: NurPhoto/Emanuele Comincini

Ráadásul a szerdai találkozó forgatókönyve sem arra utalt, hogy a torinóiaknak még lehet esélyük. Egyrészt ilyen visszavágókon fontos, hogy a csodát tenni kívánó csapat korai gólt szerezzen, de ez a Juventus esetében nem feltétlenül jött, a 37. percben Manuel Locatelli büntetőjével szerzett vezetést az olasz rekordbajnok. És ahelyett, hogy gyorsan megduplázta volna az előnyét, Lloyd Kelly a 48. percben piros lapot kapott, innentől valóban reménytelen esetnek tűnt ez a küldetés. A Juventus becsületére legyen mondva, hogy tíz emberrel sem adta fel, és Federico Gatti 70. percben szerzett gólja után a 82.-ben Weston McKennie megszerezte a ráadást érő gólt. Ekkor már a Zebrák voltak lélektani fölényben a meccsen lecserélt Sallai Rolandékkal szemben, mégis a Galatasaray teljesítette be a küldetését, Victor Osimhen és Baris Alper Yilmaz góljaival 3-2-re módosította az állást, összesítésben pedig 7-5-re, vagyis a török csapat jutott tovább, és játszhat a Liverpool vagy a Tottenham Hotspur ellen a nyolcaddöntőben.

Spalletti helyett Chiellini

A Juventus mindenesetre elismerésre méltó teljesítményt nyújtott, ezt a szurkolótábora is így gondolta, amely tapsviharral jutalmazta a vert sereget. Luciano Spalletti vezetőedző csalódottságában még a mérkőzés utáni, kötelező sajtótájékoztatón sem vett részt, helyette a sportigazgató, Giorgio Chiellini nyilatkozott.

– Luciano nincs itt, én úgy gondolom, hogy megfelelő, ha most a sportigazgató áll ki. Kimerültek és csalódottak vagyunk az eredmény miatt – a teljesítmény ellenére is. Ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk a mutatott játékra. Most azt kell éreznünk, hogy megvan a kiindulópont, ráakadhatunk arra a szikrára, amely az utóbbi időben hiányzott belőlünk, miközben az idény utolsó szakaszába lépünk. Spalletti kinevezése óta (2025 októberében – a szerk.) másfél mérkőzést rontottunk el. Nem voltunk túl szerencsések néhány szituációban, de folytatnunk kell a munkát – adta meg az irányt Chiellini.

Amikor legutóbb ő állt ki az újságírók elé Spalletti helyett, akkor az edző egy piros lap ellen tiltakozott éppen. Hogy most is ilyesmi állna a háttérben, azt nem erősítette meg Chiellini. Az egykori kőkemény védő szerint mindenesetre mindenki jól járt azzal, hogy ő nem Kelly helyén tűnt fel a pályán szerda este. A kiállított védő először csak második sárga lapot kapott, ezt videózás után változtatták azonnali pirosra egy véletlennel tűnő eset után.

Mondjuk úgy, szerencse, hogy Kelly volt abban a helyzetben, és nem én. Ennél többet nem mondhatok erről

fogalmazott a sportigazgató.

A Bodö/Glimt legyőzésére büszke lehet a Juventus

Chiellini hozzátette, bízni kell ebben a csapatban, és még van miért harcolni ebben az idényben. A cél már csak a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése lehet, mert minden kupasorozattól búcsúzott már a Juventus, és a bajnoki címről sem álmodozhat 18 pont hátrányban a listavezető Interrel szemben. De a harmadik, illetve negyedik Napoli, AS Roma duóhoz képest négy pont a torinóiak lemaradása, tehát a BL még elérhető, így ha minden jól megy, ott a következő idényben is bizonyíthatnak, ahogy Chiellini szerint azt most is megtették.

– Nem bánunk most semmit. Jó formában zártuk az alapszakaszt, idegenben legyőztük a Bodö/Glimtet, ami, mint látjuk, most nagyon nehéz feladat. Legyőztük a Benficát, amely problémákat okozott a Real Madridnak. Azt bánhatjuk, hogy egy kicsivel több összpontosítással nem sikerült messzebbre jutnunk itt, de most már az AS Roma elleni hétvégi meccsre kell koncentrálnunk, illetve a folytatásra.

Chiellini szavai megmutatják, mekkora csodát tett a rájátszásban az Intert kiejtő Bodö/Glimt: ma már bravúrnak számít, ha egy neves együttes sikerrel jár a norvégok ellen…

 

