Rákattantunk a kuponozásra – tippeljen, mennyit lehet havonta spórolni

A kedvezmények hatására nemcsak az üzletek forgalma nő, hanem a vásárlási szokások is átalakulnak: a kuponos akciók miatt sokan célzottan keresnek fel boltokat, és végül többet költenek a tervezettnél. A digitális és papíralapú kuponok párhuzamosan működnek, miközben a kuponozás sok esetben családi programmá is válik. Egyre többen tervezik előre a vásárlásaikat kuponokhoz igazítva, így a bevásárlóközpontok és üzletek forgalmát is jelentősen alakítják ezek az akciók. A kedvezmények hatása túlmutat a spóroláson: sok esetben új vásárlási útvonalakat és szokásokat alakítanak ki, és jót tesz a kiskereskedelmi forgalomnak is.

A kuponozás nem kényszer, hanem a tudatos fogyasztás egyik eszköze (Fotó: Pexels)

Tényleg megéri? Mennyit spórolunk a kuponozás során?

Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során – derül ki az Etele Plaza friss, online felméréséből. Idehaza szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket.

A többség két-három órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek.

A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket.

A bevásárlóközpontokban elsősorban

drogéria termékeket,

kozmetikumokat,

tisztítószereket

háztartási kellékeket szereznek be a promóciók során, de a ruházat, a cipő és az élelmiszer is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik.

A válaszadók többség (52 százalék) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol.

Az árengedményeket használók több mint fele (57 százalék) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával. Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat. A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége