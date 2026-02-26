Rákattantunk a kuponozásra – tippeljen, mennyit lehet havonta spórolni

Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

A magyar vásárlók egyre tudatosabban vadásznak a kedvezményekre. A kuponozás rég nemcsak a spórolásról szól, hanem élmény és stratégia is lett. Egy friss felmérés szerint a többség rendszeresen használ kuponokat, és egy-egy bevásárlás során gyakran több ezer forintot takarít meg. Sokan akár heteket is kivárnak egy jobb ajánlatért. A kedvezmények hatására az üzletek forgalma nő, a kuponok ellenére mindig többet költünk, mint terveztük.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 11:56
A kuponokat többnyire drogériákban használják fel a vásárlók. Fotó: Kallus György
A kedvezmények hatására nemcsak az üzletek forgalma nő, hanem a vásárlási szokások is átalakulnak: a kuponos akciók miatt sokan célzottan keresnek fel boltokat, és végül többet költenek a tervezettnél. A digitális és papíralapú kuponok párhuzamosan működnek, miközben a kuponozás sok esetben családi programmá is válik. Egyre többen tervezik előre a vásárlásaikat kuponokhoz igazítva, így a bevásárlóközpontok és üzletek forgalmát is jelentősen alakítják ezek az akciók. A kedvezmények hatása túlmutat a spóroláson: sok esetben új vásárlási útvonalakat és szokásokat alakítanak ki, és jót tesz a kiskereskedelmi forgalomnak is.

kuponozás, bevásárlás,vásárlás,kocsi,bevásárlókocsi
A kuponozás nem kényszer, hanem a tudatos fogyasztás egyik eszköze (Fotó: Pexels)

Tényleg megéri? Mennyit spórolunk a kuponozás során? 

Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során – derül ki az Etele Plaza friss, online felméréséből. Idehaza szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket. 

A többség két-három órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek.

A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket. 

A bevásárlóközpontokban elsősorban 

  • drogéria termékeket,
  • kozmetikumokat, 
  • tisztítószereket
  • háztartási kellékeket szereznek be a promóciók során, de a ruházat, a cipő és az élelmiszer is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik. 

A válaszadók többség (52 százalék) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol. 

Az árengedményeket használók több mint fele (57 százalék) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával. Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat. A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége

„A kutatási eredmények alapján a vásárlók ma már a digitális kupont részesítik előnyben (54 százalék), de még mindig nagy számban vannak azok, akik a papíralapú (46 százalék) formátumot választják” – emelte ki Vámosi Dóra, az Etele Plaza asset managere. Az is kiderült, hogy a többség (59 százalék) ilyenkor két-három órát tölt el egy bevásárlóközpontban, harmaduk egy óra alatt letudja, de van, aki négy-öt órát is rászán a kedvezményes shoppingolásra. 

A beszerző körút során a vásárlók csaknem fele több mint két kilométert gyalogol.

 

