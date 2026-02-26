Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

tőzsdeforintárfolyameuro

Évek óta nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben

A keddi kamatcsökkenés ellenére folytatódott a hazai fizetőeszköz menetelése az euróval szemben. Bár jelenleg 375,2 fölé gyengült, tőzsdenyitás előtt benézett 375 alá is. Elemzők nem tartják elképzelhetetlennek, hogy az idei évben a 360 forintos szintet is megközelítheti a forint.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 12:21
Fotó: Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A keddi kamatcsökkentés ellenére kirobbanóan jó formában volt szerdán a forint. Ez a mozgás meglepő, ugyanis egy lazítás általában a fizetőeszköz gyengülésének irányába szokott hatni.

forint
 Régóta nem látott szinten a forint. Fotó: Shutterstock

Másfél éves csúcson a forint az euróval szemben

Tegnap reggel erősödni kezdett a forint az euróval szemben,  377,65 környékén kezdte a napot, majd kisebb korrekcióktól eltekintve egész nap erősödött a hazai fizetőeszköz. 

Kora este még 375 alatt is járt az árfolyam, ilyet utoljára 2023 nyarán láthattunk. Végül 375,20-nál zárt az euró–forint kurzus.

A mai nap kérdése, hogy sikerül-e fenntartani a lendületet. 

A technikai képet nézve azt látni, hogy az euró–forint árfolyamában 

  • a támasz 375, majd 372,93 forintnál látható,
  • míg az ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódik,
  • fölötte 378,46 forintnál található további ellenállás.

A csütörtöki tőzsdenyitás előtt már benézett a 375-ös támasz alá az euró–forint árfolyam, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés, és 375,44-nál nyitott. A reggeli korrekció után újra erősödni kezdett a forint. Az euró jegyzése 375 alá is csökkent, közelítve a tegnap elért 374,76 forintos két és fél éves csúcsot. Jelenleg, a déli órákban a forint 375,23 körül mozog.

Merre tovább?

A mai mozgásból az látszik, hogy egyrészt tesztelni kezdte a 375-ös támaszt, másfelől feltűnő, hogy egészen szűk sávba szorult a forint az erős oldalon. Szakértők szerint az ilyen kordában tartott árfolyammozgás közeli kitörésre utal. A nap folyamán azonban több, devizapiacokat mozgató adat érkezik, amelyek hatással lehetnek a forint–euró árfolyamra is, akár folytatódhat a csúcstámadás. Hosszabb távon fontos lesz, hogy 375-377 forintos zónában hogyan viselkedik az árfolyam, megfogja az esést és emelkedés indul vagy átesik rajta és további forinterő érkezik – mutattak rá az Erste elemzői. Amennyiben a zónán áthatolt az árfolyam, akkor 360 alatti szintek is elérhetővé válnak az év folyamán.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.