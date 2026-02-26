Évek óta nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben

A keddi kamatcsökkentés ellenére kirobbanóan jó formában volt szerdán a forint. Ez a mozgás meglepő, ugyanis egy lazítás általában a fizetőeszköz gyengülésének irányába szokott hatni.

Régóta nem látott szinten a forint. Fotó: Shutterstock

Másfél éves csúcson a forint az euróval szemben

Tegnap reggel erősödni kezdett a forint az euróval szemben, 377,65 környékén kezdte a napot, majd kisebb korrekcióktól eltekintve egész nap erősödött a hazai fizetőeszköz.

Kora este még 375 alatt is járt az árfolyam, ilyet utoljára 2023 nyarán láthattunk. Végül 375,20-nál zárt az euró–forint kurzus.

A mai nap kérdése, hogy sikerül-e fenntartani a lendületet.

A technikai képet nézve azt látni, hogy az euró–forint árfolyamában

a támasz 375, majd 372,93 forintnál látható,

míg az ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódik,

fölötte 378,46 forintnál található további ellenállás.

A csütörtöki tőzsdenyitás előtt már benézett a 375-ös támasz alá az euró–forint árfolyam, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés, és 375,44-nál nyitott. A reggeli korrekció után újra erősödni kezdett a forint. Az euró jegyzése 375 alá is csökkent, közelítve a tegnap elért 374,76 forintos két és fél éves csúcsot. Jelenleg, a déli órákban a forint 375,23 körül mozog.

Merre tovább?

A mai mozgásból az látszik, hogy egyrészt tesztelni kezdte a 375-ös támaszt, másfelől feltűnő, hogy egészen szűk sávba szorult a forint az erős oldalon. Szakértők szerint az ilyen kordában tartott árfolyammozgás közeli kitörésre utal. A nap folyamán azonban több, devizapiacokat mozgató adat érkezik, amelyek hatással lehetnek a forint–euró árfolyamra is, akár folytatódhat a csúcstámadás. Hosszabb távon fontos lesz, hogy 375-377 forintos zónában hogyan viselkedik az árfolyam, megfogja az esést és emelkedés indul vagy átesik rajta és további forinterő érkezik – mutattak rá az Erste elemzői. Amennyiben a zónán áthatolt az árfolyam, akkor 360 alatti szintek is elérhetővé válnak az év folyamán.