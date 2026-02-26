Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

gazdaságSzázadvégkonjunktrúra

További erősödés és rekordjavítás a lakosság gazdasági kilátásaiban

Ennél kedvezőbb lakossági konjunktúraindex-értéket legutóbb 47 hónapja mértek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 12:18
Kedvezőbbek a lakosság gazdasági kilátásai Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2026. februári felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása (+1,4 indexpont) javult, míg a vállalatok gazdasági közérzete (+0,1 indexpont) enyhe pozitív irányú elmozdulást mutatott az előző hónapban mért értékhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −5,4-re, a vállalati mutató értéke pedig −9,8 indexpontra erősödött. Ennél kedvezőbb lakossági konjunktúraindex-értéket legutóbb 47 hónapja mértek.

 

Előtérben a forint erősödése

A februári felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a forint euróárfolyamának jövőbeli alakulására vonatkozó várakozásokat illetően mérték, míg a vállalatoknál a jövőbeni exportnövekedéssel kapcsolatos várakozás jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. 

A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindex négy alindexe közül három erősödött februárban, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 3,3-ről 3,7-re nőtt. A gazdasági környezet érzékelése februárban az előző havi −13,6-ről −9,1-re, az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −46,3-ről −42,8-re javult, míg az anyagi helyzet megítélése enyhén kedvezőtlenebbé vált, −3,3-ről −3,6-re csökkent.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint hogyan alakul a forint euróhoz viszonyított árfolyama a következő egy évben?” februárban jócskán kedvezőbb (+9,5 indexpont) választ adtak a megkérdezettek a januárihoz képest. Az előző havi 3,5 százalékos arány után, februárban az interjúalanyok 4,9 százaléka szerint jelentősen erősödik, 26,0 százalékuk (+4,5 százalékpont) szerint kismértékben erősödik, továbbá 30,3 százalék (+0,3 százalékpont) véli úgy, hogy nem változik a forint árfolyama. A válaszadók 18,9 százaléka (−7,8 százalékpont) kismértékben gyengülő, míg 10,3 százalék (−1,4 százalékpont) jelentősen gyengülő árfolyammal kalkulál.

 

A lakosság konjunktúraérzetét végzettségek szerint vizsgálva megállapítható, hogy a négy kategóriából háromban erősödést tapasztaltunk. A legfeljebb általános iskolai végzettségűeknél 8,0 indexpontos, a szakiskola vagy szakmunkás érettségivel rendelkezőknél 1,0 indexpontos erősödést, a középiskolai érettségizettek körében 3,4 indexpontos csökkenést, míg a főiskolai vagy egyetemi végzettségűeknél 3,0 indexpontos javulást mértünk. Így februárban a legkedvezőbb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők konjunktúraérzete (1,0 indexpont), a legkedvezőtlenebb pedig a középiskolai érettségivel rendelkezőké (−8,4 indexpont). A további indexértékek a következők voltak: a szakiskola vagy szakmunkás érettségi végzettségűek körében −7,7, illetve a főiskolai vagy egyetemi végzettségűek körében −4,6 indexpont.

Mit éreznek a vállalatok?

A vállalati felmérésben februárban kettő alindex értéke emelkedett, kettő alindexé pedig csökkent. Az iparági környezet alindex értéke 1,5-ről 1,9-re nőtt, továbbá a gazdasági környezet alindex értéke −18,8-ről −16,2-re erősödött. Eközben a termelési környezet alindex −7,9-ről −8,7-re, az üzleti környezet mutatója pedig −13,8-ről −15,2-re csökkent.

A legnagyobb pozitív változást 2026 februárjában a vállalatoknál a jövőbeni exportjuk alakulását illetően mérték.

Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Várhatóan hogyan alakul az ön vállalatának exportja a következő egy évben?” februárban a vállalatok vezetői összességében jóval (+6,8 indexponttal) kedvezőbb válaszokat adtak a januáriakhoz képest. Az export jelentős csökkenésére a vállalatok 0,1 százaléka (−0,7 százalékpont), kismértékű csökkenésére 0,9 százaléka (−0,2 százalékpont), míg változatlan exportra 9,7 százaléka (+0,5 százalékpont) számít. Ebben a hónapban a vállalatok 3,4 százaléka (−0,4 százalékpont) számol kismértékben növekedő, 1,1 százalék pedig (+0,4 százalékpont) jelentősen növekedő exporttal a következő évben.

 

 

A vállalatok ágazati bontását elemezve megállapítható, hogy februárban két szektorban átlagosan javult, míg háromban csökkent a konjunktúraérzet. Ebben a hónapban az iparban−9,0 indexpontos, az építőiparban −1,8 indexpontos és a kereskedelemben −0,8 indexpontos csökkenést, míg a kereskedelemben 0,9, továbbá a mezőgazdaságban 7,8 indexpontos konjunktúraindex-növekedést mértünk. Februárban így a mezőgazdaságban detektáltuk a legjobb konjunktúraérzetet (−5,4), a leggyengébbet pedig a kereskedelemben (−10,4).

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.