A március 15-i békemenet az állami ünnepségre érkezik

Március 15-én ismét lesz Békemenet, amely az állami ünnepségre érkezik majd, és ott zárul a program – ismertette a Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tudjuk, miért jelentőségteljes a Békemenet, 2012 januárjában volt az első, ami komoly kiállás volt a szuverén nemzeti magyar kormány mellett

– emlékeztetett a szóvivő.

Mint ismert, az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Csizmadia László, az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke egy sajtótájékoztatón nemrégiben tudatta: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt.

Több százezres tömeg a békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.

Az eddigi Békemenetek:

2012. január 21.

2012. március 15.

2012. október 23.

2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)

2013. október 23.

2014. március 29.

2018. március 15.

2021. október 23.

2022. március 15.

2024. június 1.

2025. október 23.

A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

Békemenet a háború árnyékában

Az idei már a negyedik békemenet lesz az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemenetet hetekkel a harcok kezdete után és alig két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg.

A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy

nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba,

nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.