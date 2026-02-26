Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

A március 15-i békemenet az állami ünnepségre érkezik

Március 15-én ismét Békemenetet tart a CÖF–CÖKA. A magyaroknak ismét van lehetőségük arra, hogy kiálljanak a kormány békepárti politikája mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 13:36
20251023 Budapest A Békemenet úton a Kossuth tér felé. Csudai Sándor Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW
Március 15-én ismét lesz Békemenet, amely az állami ünnepségre érkezik majd, és ott zárul a program – ismertette a Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő.

kormányinfo
Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tudjuk, miért jelentőségteljes a Békemenet, 2012 januárjában volt az első, ami komoly kiállás volt a szuverén nemzeti magyar kormány mellett

 – emlékeztetett a szóvivő.

Mint ismert, az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Csizmadia László, az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke egy sajtótájékoztatón nemrégiben tudatta: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt.

 

Több százezres tömeg a békemeneteken

Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.

Az eddigi Békemenetek:

  • 2012. január 21.
  • 2012. március 15.
  • 2012. október 23.
  • 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)
  • 2013. október 23.
  • 2014. március 29.
  • 2018. március 15.
  • 2021. október 23.
  • 2022. március 15.
  • 2024. június 1.
  • 2025. október 23.

A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.

 

Békemenet a háború árnyékában

Az idei már a negyedik békemenet lesz az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemenetet hetekkel a harcok kezdete után és alig két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg.

A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy

nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba,

nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.

Borítókép: Békemenet (Fotó: Csudai Sándor)

