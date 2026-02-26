A március 15-i békemenet az állami ünnepségre érkezik

Március 15-én ismét lesz Békemenet, amely az állami ünnepségre érkezik majd, és ott zárul a program – ismertette a Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Tudjuk, miért jelentőségteljes a Békemenet, 2012 januárjában volt az első, ami komoly kiállás volt a szuverén nemzeti magyar kormány mellett
– emlékeztetett a szóvivő.
Mint ismert, az országgyűlési választások előtt ismét utcára vonulnak a patrióta-jobboldali szimpatizánsok a március 15-i Békemeneten. Csizmadia László, az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke egy sajtótájékoztatón nemrégiben tudatta: a rendőrségen bejelentették a Budapesten tartandó rendezvényt.
Több százezres tömeg a békemeneteken
Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az elsőt még 2012-ben rendezték.
Az eddigi Békemenetek:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A Békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.
- 2025. október 23.
A Békemenetek közös vonása, hogy rendre több százezres tömeg vesz rajtuk részt.
Békemenet a háború árnyékában
Az idei már a negyedik békemenet lesz az orosz–ukrán háború kitörése óta. A 2022. március 15-i Békemenetet hetekkel a harcok kezdete után és alig két héttel az országgyűlési választások előtt szervezték meg.
A magyar emberek akkor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepén egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek és a magyar baloldalnak abban a tekintetben, hogy
nem kívánnak belekeveredni semmilyen háborúba,
nem kívánnak sem fegyvereket, sem katonákat küldeni a frontvonalra.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!