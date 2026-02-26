Elárulták, hogy mi a repülőtéri fejlesztések célja

Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

Az évtized végére a konzervatív becslések alapján is elérhető a 25 milliós utasforgalom.

2026. 02. 26. 11:26
A reptéri fejlesztések célja, hogy Magyarország a régió légiközlekedési központjává váljon
A reptéri fejlesztések célja, hogy Magyarország a régió légiközlekedési központjává váljon Fotó: MTVA/Bizományosi: Balaton József
– A reptéri fejlesztések célja, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a régió utasforgalmi és teherszállítási csomópontjává váljon – mondta a terminál+ projekt kapcsán Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium (MGM) helyettes államtitkára a TV2 Mokkacino című műsorában csütörtökön.

A helyettes államtitkár felidézte: az elmúlt két évben rekordforgalom volt a budapesti reptéren. 

A növekedés töretlen marad, az évtized végére a konzervatív becslések alapján is elérhető a 25 milliós utasforgalom a Ferihegyi repülőtéren, de a nemzetközi légiközlekedési szereplők szerint ez a szám meg is haladható.

– A terminál+ projekt része a 35 ezer négyzetméteres utasterminál, a 15 ezer négyzetméteres új utasmóló, valamint a 132 ezer négyzetméteres forgalmi előtér, ami tízmillió utassal fogja megnövelni a Budapest Airport kapacitását – ismertette.

A projekt egymilliárd eurós költségének finanszírozásáról Antal Ferenc elmondta: a Budapest Airport jövedelmezősége várakozáson felüli. – Sorban állnak a befektetők, finanszírozók azért, hogy akár a Budapest Airportot, akár az ilyen nagy volumenű projektjeit finanszírozni tudják – fogalmazott a távirati iroda ismertetése szerint.

A repülőtér vasúti összeköttetése kapcsán a helyettes államtitkár kitért arra, hogy a vasúti hálózat integrált része lesz a Budapest Airport állomás, a teljes nyomvonal 2033–34 körül készül el, de a tervek szerint 2030–31-ben az utasok már használhatják a Kőbánya-Kispest és a reptér közötti szakaszt.
 

