Tűz volt az Astoriánál, ötszáz embert kellett kimenekíteni egy vendéglátóhelyről

Az elszívó gyulladt ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 26. 15:27
illusztráció Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el – tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.

A VIII. kerületi, Rákóczi úti vendéglátóhelyen az elszívó gyulladt ki, majd kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok, amelyeket a fővárosi hivatásos tűzoltók oltottak el.

A vendéglátóhely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól teljesen függetlenül működik. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat átvizsgálta az épületet, amelyet biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el.

