Vita a Barátság vezeték körül: Orbán Viktor szakértői vizsgálatot kezdeményez

Több tagállam bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy álláspontja megváltozott, miután egy orosz drón megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia a háború négy éve alatt is kedvezményes árú orosz nyersolajat importált. A magyar miniszterelnök szerint Ukrajna lassan halad a vezeték helyreállításával, ezért helyezte kilátásba a vétót. Ukrajna és az EU vezető tisztségviselői ezt cáfolták, hangsúlyozva: a károk mértéke teszi nehézzé a Barátság vezeték újbóli üzembe helyezését.

Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon

– írta Orbán Vikor a levélben. Hozzátette:

Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió felállítását, amelyben magyar és szlovák delegált szakértők is részt vennének a vezeték állapotának ellenőrzésére

– áll a levélben.