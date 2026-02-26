Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Orbán ViktorhitelUkrajnaBarátság kőolajvezetékvétó

Vita a Barátság vezeték körül: Orbán Viktor szakértői vizsgálatot kezdeményez

Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelezte: kész lehet feloldani vétóját azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurót juttasson Kijevnek, amennyiben az EU felméri az Ukrajnában megrongálódott kőolajvezetékben keletkezett károkat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 15:16
Orbán Viktor (Fotó: MTI)
A Politico által megszerzett, csütörtöki keltezésű levelében, amelyet António Costának, az Európai Tanács elnökének írt, Orbán Viktor úgy fogalmazott: „teljes mértékben tisztában van azokkal a politikai nehézségekkel”, amelyeket Budapest a hitel blokkolásával okoz. A kölcsönt az uniós állam- és kormányfők decemberi csúcstalálkozójukon egyhangúlag hagyták jóvá.

Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Több tagállam bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy álláspontja megváltozott, miután egy orosz drón megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia a háború négy éve alatt is kedvezményes árú orosz nyersolajat importált. A magyar miniszterelnök szerint Ukrajna lassan halad a vezeték helyreállításával, ezért helyezte kilátásba a vétót. Ukrajna és az EU vezető tisztségviselői ezt cáfolták, hangsúlyozva: a károk mértéke teszi nehézzé a Barátság vezeték újbóli üzembe helyezését.

Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon

 – írta Orbán Vikor a levélben. Hozzátette:

 Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió felállítását, amelyben magyar és szlovák delegált szakértők is részt vennének a vezeték állapotának ellenőrzésére

 – áll a levélben.

Egy, névtelenséget kérő magas rangú uniós tisztségviselő a Politicónak úgy nyilatkozott: az EU tudomásul vette a károk felmérésére irányuló kéréseket, ugyanakkor a biztonsági helyzet miatt a feladat összetett. 

A lap szerint Ukrajna áprilisban pénzügyi források nélkül maradhat, ha a helyzet nem rendeződik. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

