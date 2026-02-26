Gulyás Gergely: Az emberi élet és egészség védelmét semmilyen profitérdek nem írhatja felül!

A magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenekfelett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül – tudatta friss Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely.

v

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a ma megjelent, név nélküli, szóbeli közlésen alapuló információk kapcsán posztjában leszögezte: azokat a rendőrség feljelentésként értékeli és az eljárást haladéktalanul megindítja.

Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben. Ezek minden magyarországi munkaadóra vonatkoznak

– hangsúlyozta a tárcavezető. Nyomatékosította: a kormány leghatározottabb utasítása és elvárása a hatóságoktól mindig is az volt, hogy ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.