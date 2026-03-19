Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Orbán ViktorBrüsszelUkrajnaolaj

Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Brüsszelbe érkezett Orbán Viktor, aki egyértelművé tette: Magyarország nem enged az ukrán nyomásnak, és nem támogat semmilyen pénzügyi döntést, amíg fennáll az olajszállítások korlátozása. A miniszterelnök szerint Ukrajna politikai eszközként használja az energiát, amit hazánk nem fog elfogadni. Az uniós csúcson a brüsszeliek leszámolásra készülnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 8:43
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2026. március 18-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zol
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2026. március 18-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij döntése, amely az olcsó orosz olajszállításokat érintő leálláshoz vezetett, súlyosan sérti Magyarország gazdasági érdekeit. A miniszterelnök világossá tette: amíg az olajszállítás nem áll helyre, addig Magyarország semmilyen, Ukrajnát érintő pénzügyi támogatást nem fog megszavazni Brüsszelben.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Csütörtökön Brüsszelben tartanak uniós csúcsot, ahol az egyik téma Ukrajna hadikölcsöne.

Orbán Viktor sajtótájékoztatóján elmondta: 

A mai tanácskozás arról szól, hogy fenyeget egy olaj világgazdasági válság, ami legsúlyosabban Európát érintheti, és azt kell megmutatnunk, hogy ezt hogyan védjük ki. Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei, de nekünk európai megoldásra is szükségünk van.

Az ukrán olajblokád problémáját, azt nekünk magyaroknak kell megoldani – tette hozzá. Kiemelte: Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll Brüsszel. Akármit is mondanak, ez egy színjáték.

Ők az ukránok oldalán állnak, tőlük nem remélhetünk semmit, ezt az olajblokádot nekünk kell letörnünk saját erőből, de meg is van a haditervünk

 – fogalmazott a miniszterelnök. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: A Tisza Párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezben Brüsszelben. 

Ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukránpártiak, ukrán mezt hordanak otthon, vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, az szerintem minden magyar számára nyilvánvaló. 

– mutatott rá Orbán Viktor.

Ukrajna a magyarok olaját blokkolja

A kormányfő hangsúlyozta: 

A mi olajunk, amit blokkolnak az ukránok. Addig soha nem fogok semmilyen döntést támogatni, amely Ukrajnát támogatja, ameddig a magyarok nem kapják meg a saját olajukat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu