Magyar Pétertisza pártjudák zsolt

Kínosan leszerepelt a tiszás képviselőjelölt alpári stílusával és nevetséges dalolászásával

Abszurditásba hajló, a jó ízlés határait bőven átlépő előadás szem- és fültanúi lehettek azok, akik szerdán kilátogattak a Bács-Kiskun vármegyei Hartára, vagy követték az élő közvetítést a Tisza Párt kampánygyűléséről. Magyar Péter helyi képviselőjelöltje dalra fakadt, megénekelte, miért haragszik a fideszesekre, majd elmondott egy kitalált pedofil történetet a miniszterelnökről. A döbbenetes felszólalástól a Tisza elnöke nem határolódott el egyértelműen, csupán magyarázkodott, csupán rossz viccnek nevezve Judák Zsolt ámokfutását.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 10:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Humornak álcázott ízléstelenségekkel tarkított kampánygyűlést rendezett a Tisza Párt szerdán, a Bács-Kiskun vármegyei Hartán. A rendezvény elején Magyar Péter azzal próbálta hangolni a híveit, hogy ismét Orbán Viktor országjárását támadta, letagadta, hogy a miniszterelnök keddi rendezvényén Egerben megtelt a Dobó tér. „A miniszterelnök Temuról rendelt országjárása már az elején földbe állt, ugye még a buszokkal se sikerült azt a szegény Dobó teret félig megtölteni, ma pedig Dunaújvárosba megy” – próbálta eltagadni Magyar Péter a kormányfő zajos sikerű kampányeseményét.

Ezt követően lépett színpadra Judák Zsolt, a Tisza helyi képviselőjelöltje, aki egészen szürreális performansszal állt elő: belezavarodott a papírról olvasott beszédébe, fenyegette a fideszeseket és egy általa kitalált pedofil sztorit mesélt el szándékosan a jelen lévő fiatalok, gyerekek előtt.

Judák elsőként azzal okozott meglepetést, hogy dalra fakadt, abszurd módon arról énekelt, hogy haragban van a „NER-esekkel” mindaddig, amíg be nem jut a parlamentbe. Azt is elárulta, hogy a zsebében hordja Font Sándor kormánypárti képviselő arcképét, amit a közönségnek is megmutatott.

Később emelte a tétet és előadott egy általa kreált pedofil történetet Orbán Viktorról, amivel – szavai szerint – azt akarta illusztrálni, hogy milyenek a „vérfideszesek”. Látta, hogy gyerekek is vannak a helyszínen, ennek ellenére szándékosan végigmondta szövegét, amit leginkább agymenésnek lehet titulálni. Judák így kezdte a bizarr meséjét: „tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják. 

A Karmelita hosszú sötét folyósólyának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatal korú lánnyal találják, ezt lehozza a tévé és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis r...banc lány megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket. A lányt a Szőlő utcai javítóba kell küldeni, ami már természetesen nem valós és a szüleit is meg kell mutatni, hogy így nevelték a gyereküket, tehát ennyit a vérfideszesekről, nem kell velük foglalkozni.”

A tiszás képviselőjelölt felszólalása végén egy halandzsa, indiánnak nevezett szöveggel igyekezett vicceskedni, amit úgy „fordított” magyarra: „a magas NER-es deresről nagyon nagyot lehet esni”.

A döbbenetes előadást Magyar Péter a dobogón ülve hallgatta végig, nem szólt közbe, majd amikor ismét a mikrofonhoz lépett, magyarázkodni kezdett, de nem határolódott el tőle egyértelműen. Annyit mondott, hogy „rossz vicc volt” és talán mégis át kellene nézniük a jelöltjeik szövegét a fellépések előtt.

Magyar Péter és a párt hartai jelöltjének hazugsággal, fenyegetéssel és abszurd énekléssel tarkított kampányámokfutása itt tekinthető meg:

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu