Kínosan leszerepelt a tiszás képviselőjelölt alpári stílusával és nevetséges dalolászásával

Humornak álcázott ízléstelenségekkel tarkított kampánygyűlést rendezett a Tisza Párt szerdán, a Bács-Kiskun vármegyei Hartán. A rendezvény elején Magyar Péter azzal próbálta hangolni a híveit, hogy ismét Orbán Viktor országjárását támadta, letagadta, hogy a miniszterelnök keddi rendezvényén Egerben megtelt a Dobó tér. „A miniszterelnök Temuról rendelt országjárása már az elején földbe állt, ugye még a buszokkal se sikerült azt a szegény Dobó teret félig megtölteni, ma pedig Dunaújvárosba megy” – próbálta eltagadni Magyar Péter a kormányfő zajos sikerű kampányeseményét.

Ezt követően lépett színpadra Judák Zsolt, a Tisza helyi képviselőjelöltje, aki egészen szürreális performansszal állt elő: belezavarodott a papírról olvasott beszédébe, fenyegette a fideszeseket és egy általa kitalált pedofil sztorit mesélt el szándékosan a jelen lévő fiatalok, gyerekek előtt.

Judák elsőként azzal okozott meglepetést, hogy dalra fakadt, abszurd módon arról énekelt, hogy haragban van a „NER-esekkel” mindaddig, amíg be nem jut a parlamentbe. Azt is elárulta, hogy a zsebében hordja Font Sándor kormánypárti képviselő arcképét, amit a közönségnek is megmutatott.

Később emelte a tétet és előadott egy általa kreált pedofil történetet Orbán Viktorról, amivel – szavai szerint – azt akarta illusztrálni, hogy milyenek a „vérfideszesek”. Látta, hogy gyerekek is vannak a helyszínen, ennek ellenére szándékosan végigmondta szövegét, amit leginkább agymenésnek lehet titulálni. Judák így kezdte a bizarr meséjét: „tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják.

A Karmelita hosszú sötét folyósólyának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatal korú lánnyal találják, ezt lehozza a tévé és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis r...banc lány megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket. A lányt a Szőlő utcai javítóba kell küldeni, ami már természetesen nem valós és a szüleit is meg kell mutatni, hogy így nevelték a gyereküket, tehát ennyit a vérfideszesekről, nem kell velük foglalkozni.”

A tiszás képviselőjelölt felszólalása végén egy halandzsa, indiánnak nevezett szöveggel igyekezett vicceskedni, amit úgy „fordított” magyarra: „a magas NER-es deresről nagyon nagyot lehet esni”.

A döbbenetes előadást Magyar Péter a dobogón ülve hallgatta végig, nem szólt közbe, majd amikor ismét a mikrofonhoz lépett, magyarázkodni kezdett, de nem határolódott el tőle egyértelműen. Annyit mondott, hogy „rossz vicc volt” és talán mégis át kellene nézniük a jelöltjeik szövegét a fellépések előtt.

Magyar Péter és a párt hartai jelöltjének hazugsággal, fenyegetéssel és abszurd énekléssel tarkított kampányámokfutása itt tekinthető meg: