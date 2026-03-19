Ronnie O’Sullivan érdektelenné vált? A bíró figyelmeztetése után az év mérkőzését játszotta

Alig néhány néző előtt kiváló színvonalat hozott a World Open sznúkertorna nyolcaddöntőinek rangadója. Ronnie O’Sullivan 5-3-ra nyert Shaun Murphy ellen, így bejutott a legjobb nyolc közé a jusani pontszerző versenyen.

Wiszt Péter
2026. 03. 19. 10:09
Ronnie O'Sullivan (balra) és Shaun Murphy párharcát ezúttal is a hétszeres sznúkervilágbajnok nyerte Fotó: Imaginechina/Si Nuoke
2010 óta másodszor szerepel a World Open sznúkertorna (vagy elődjei) főtábláján a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan, aki a nyolcaddöntőig vezető úton egyetlen frémet sem veszített. Igaz, az első körből játék nélkül jutott tovább, de aztán 5-0-ra nyert Matthew Selt ellen. Csütörtökön következett a 2014-es győztes Shaun Murphy, aki szintén jó formában várta a honfitárs elleni összecsapást. A találkozó előtt az ötvenéves O’Sullivan bejelentette, hogy visszalép a március végén rajtoló Tour Championshiptől, ami azt jelentette, hogy a jelenlegi, jusani verseny az utolsó rangos tornája az egy hónap múlva kezdődő sheffieldi világbajnokság előtt.

Ronnie O'Sullivan Shaun Murphy legyőzésével a World Open sznúkertorna negyeddöntőjébe jutott (Fotó: Nexpher Images/ZUMA Press Wire/Vernon Yuen)

A bejelentése után aztán a „Rakéta" tett is azért, hogy még ne fejeződjön be neki a World Open. A nyolcaddöntőben a 2005-ös világbajnok Murphy remekül sznúkerezett, de O’Sullivan még nála is jobban, így az egymás elleni 23. mérkőzésük közül 17. alkalommal is az idősebbik angol győzött, ezzel karrierje 150. pontszerző negyeddöntőjébe jutott.

Az 5-3-as végeredményt hozó mérkőzés elején a játékvezetőnek még rendre kellett utasítania O’Sullivant, aki a bevonulása után Murphy székére akart leülni. Ez sem zavarta meg a játékosokat, és a folytatásban 

mindegyik frémben született hatvan feletti brék, százasig pedig egyszer-egyszer jutottak a felek: O’Sullivannek 121-es, Murphynek 139-es volt a legnagyobb sorozata.

Könnyű lökést egyikük sem hibázott a nagyjából két órán át tartó találkozón, és a golyóbelökés hatékonysága is átlagon felüli volt mindkét oldalon. 

Bár helyi idő szerint nem reggel, hanem kora délután volt, így is alig ültek nézők az egyébként sem túl nagy lelátón, ami Kínában – ahol Ronnie O’Sullivan tán még Angliánál is népszerűbb – nagyon ritka és furcsa egy ilyen rangadón. A jelenlévők legalább remekül szórakozhattak, az év eddigi legszínvonalasabb mérkőzését láthatták.

A világranglista-12. Ronnie O’Sullivan több mint két éve nem nyert versenyt, e sorozat megszakításától most három győzelemre került. Legközelebb a pénteki negyeddöntőben a walesi Ryan Day (36.) ellen lép asztalhoz Jusanban, aztán a szombati elődöntőben a kínai Vu Ji-cö (11.) és az északír Mark Allen (15.) mérkőzésének győztese következne.

 

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
