Ronnie O’Sullivan meglepő döntést hozott a világbajnoksággal kapcsolatban

Ronnie O’Sullivan utóbbi években mutatott aktivitását látva nem meglepő, hogy az e heti Welsh Open mezőnyében nincs ott, ahogy egyébként a hétszeres világbajnok legenda mellett Judd Trump is kihagyja a versenyt. Indulhat viszont a magyar Révész Bulcsú, aki sikeresen teljesítette a torna selejtezőjét, s kedd délután Ryan Day ellen lép asztalhoz.

Révész Bulcsú a Welsh Open főtábláján szerepel, Ronnie O’Sullivan viszont a szenior sznúker-világbajnokság mezőnyében lesz ott (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Ronnie O’Sullivan először indul a szenior világbajnokságon

A világbajnokságon minden bizonnyal ott lesz majd Ronnie O’Sullivan, a jól fizető ázsiai versenyek mellett az a torna mozgatja meg igazán.

S nemhogy az év legfontosabb versenyére, hanem egy másik vb-re is készül: idén először a szenior világbajnokság mezőnyének is tagja lesz.

A tornán 45 év feletti játékosok játszhatnak, a korábbi világbajnokok közül Ken Doherty és Stuart Bingham is nevezett, ahogy a szeniorok között négyszeres vb-győztes Jimmy White is.

Ugyanakkor a szenior vb mindössze két nappal a sznúker fő eseményének számító világbajnokság lezárása után kezdődik. Ha Ronnie O’Sullivan eljutna a kiemelt torna végjátékáig, könnyen lehet, hogy visszalép majd a szeniorok versenyétől.