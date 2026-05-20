El-döntő: csodát tesz a Freiburg, vagy Emery megdönti a saját csúcsát?

A Freiburg állhat Emery újabb diadalának útjába

A Freiburg számára viszont nemcsak a történelmi siker elérése jelenthet motivációt, hanem a BL-szereplés kivívása is, ugyanis a Bundesliga hetedik helyezettjeként csupán a Konferencialigára szerzett indulási jogot, márpedig az El bajnoka a következő idényben csatlakozhat a legrangosabb sorozat mezőnyéhez. A német együttes a hétvégén riválisához hasonlóan önbizalom-növelő sikert aratott, 4-1-re verte Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát, az RB Leipziget.

– Ez futball, egy döntő, ami egyetlen meccs, szóval bármi megtörténhet. Néha egy esélytelenebb is legyőzheti a favoritot – fogalmazott a védő Matthias Ginter arra utalva, hogy a szigetországi rivális számít esélyesebbnek.

Julian Schuster 2024-ben a 12 esztendőn át regnáló Christian Streichtől vette át a Freiburg irányítását, vezetésével pedig a klub szintet lépett, ugyanis első idényében ötödik lett a gárda a Bundesligában, a másodikban pedig magabiztosan menetelt az Európa-liga fináléjába, ami azért is kiemelkedő, mert korábban a Freiburg eddigi legjobbjaként 2023-ban és 2024-ben a nyolcaddöntőig jutott a második számú kupasorozatban.

– A nyomást pozitívként élem meg, mert kihívást jelent. Arra sarkall arra, hogy szembenézzek vele, és mindent megtegyek a feladat sikeres elvégzéséért. Pontosan ez a futball ereje, inspirálhatja és összehozhatja az embereket. Csodálatos érzés, amit most nagyon élvezünk – beszélt a tanítványai előtt álló nagy lehetőségről a német szakember, aki szerint a város mögöttük áll és a támogatás még erősebbé vált a portugál Braga elleni elődöntő után.