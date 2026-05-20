európa-ligaUnai EmeryFreiburgAston Villa

El-döntő: csodát tesz a Freiburg, vagy Emery megdönti a saját csúcsát?

Pénteken már egy nagy sikert ünnepelt az Aston Villa azzal, hogy biztosította a helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában. Ma este még nagyobb ünneplésre készülnek az angolok, Isztambulban az Európa-liga megnyerésére. Unai Emery neve garancia a sikerre a második számú európai kupasorozatban, persze ehhez az ellenfélnek, a fennállása első európai kupafináléjában szereplő Freiburgnak is lesz egy-két szava. Kezdés 21 órakor.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 5:07
A Freiburg állna Emery újabb BL-győzelmének útjába Fotó: PHILIPP VON DITFURTH Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Freiburg állhat Emery újabb diadalának útjába

A Freiburg számára viszont nemcsak a történelmi siker elérése jelenthet motivációt, hanem a BL-szereplés kivívása is, ugyanis a Bundesliga hetedik helyezettjeként csupán a Konferencialigára szerzett indulási jogot, márpedig az El bajnoka a következő idényben csatlakozhat a legrangosabb sorozat mezőnyéhez. A német együttes a hétvégén riválisához hasonlóan önbizalom-növelő sikert aratott, 4-1-re verte Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát, az RB Leipziget. 

– Ez futball, egy döntő, ami egyetlen meccs, szóval bármi megtörténhet. Néha egy esélytelenebb is legyőzheti a favoritot – fogalmazott a védő Matthias Ginter arra utalva, hogy a szigetországi rivális számít esélyesebbnek. 

Julian Schuster 2024-ben a 12 esztendőn át regnáló Christian Streichtől vette át a Freiburg irányítását, vezetésével pedig a klub szintet lépett, ugyanis első idényében ötödik lett a gárda a Bundesligában, a másodikban pedig magabiztosan menetelt az Európa-liga fináléjába, ami azért is kiemelkedő, mert korábban a Freiburg eddigi legjobbjaként 2023-ban és 2024-ben a nyolcaddöntőig jutott a második számú kupasorozatban. 

– A nyomást pozitívként élem meg, mert kihívást jelent. Arra sarkall arra, hogy szembenézzek vele, és mindent megtegyek a feladat sikeres elvégzéséért. Pontosan ez a futball ereje, inspirálhatja és összehozhatja az embereket. Csodálatos érzés, amit most nagyon élvezünk – beszélt a tanítványai előtt álló nagy lehetőségről a német szakember, aki szerint a város mögöttük áll és a támogatás még erősebbé vált a portugál Braga elleni elődöntő után. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.