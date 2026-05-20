Egy bírói tévedésen múlott a későbbi világbajnok életben maradása

Enzo Bearzotnak, az olaszok szövetségi kapitányának a szemére is vetették, hogy a csapata túlzottan védekező felfogásban futballozik. A szövetségi kapitány így reagált erre: – Sajnos, elölről nagyon hiányzik Bettega feje és lába, Rossi még csak botladozik, többen mélyen a tudásuk alatt szerepelnek. Idegesen kapkodunk, nem elég folyamatos a csapatjátékunk, és játékosainkba sajnos nagyon beidegződött, hogy olyankor is hátrálnak, amikor előre kellene menni. Nem tudom, mi a fenétől félnek…
A meccs:
XII. labdarúgó-világbajnokság, 1. csoportkör, 3. forduló: Olaszország–Kamerun 1-1 (0-0)
Vigo, Estadio Balaidos, 28 000 néző. Vezette: Bogdan Docsev (bolgár).
Olaszország: Zoff – Gentile, Scirea, Collovati, Cabrini – Conti, Tardelli, Antognoni, Oriali – Rossi, Graziani.
Kamerun: N’Kono – Kaham, Onana, Ndjeya, M'Bom – Abega, Aoudou, Mbida, Kunde – Milla, Tokoto.
Gól: Graziani a 61. percben, Milla a 63. percben.
A harmadik csoportmeccsen Graziani szerencsés góllal vezetést szerzett Kamerun ellen, de két perccel később Roger Milla kiegyenlített. A Népsport így összegzett: „Az utolsó percekben az olaszok már lemondtak a győzelem megszerzéséről, és tartották a számukra kedvező döntetlen eredményt.” Igen, ez az eredmény kedvező volt, mert Olaszország a négypontos lengyelek mögött a második helyen végzett. Úgy, hogy egyetlen meccset sem nyert, ugyanúgy három pontot szedett össze, mint Kamerun, a gólkülönbségük egyaránt nulla volt, ám a taljánok két gólt szereztek, az afrikaiak pedig csak egyet, és ez döntött. No és persze az, hogy az osztrák Franz Wöhrer nem adta meg Milla gólját Peru ellen.
