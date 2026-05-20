futball-vb-sztorikOlaszországvilágbajnokság

Egy bírói tévedésen múlott a későbbi világbajnok életben maradása

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 78. részben az a labdarúgó-vb kerül sorra, amelyet egy olyan csapat nyert meg 1982-ben, amely szégyenletes teljesítményt nyújtott az első csoportkörben, és csak hajszálon múlt a továbbjutása. A cikk az Arcanum adatbázisának segítségével készült.

Pajor-Gyulai László
2026. 05. 20. 4:45
Paolo Rossi a kerékkötője volt az olasz válogatottnak az 1982-es világbajnokság első csoportkörében. Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Enzo Bearzotnak, az olaszok szövetségi kapitányának a szemére is vetették, hogy a csapata túlzottan védekező felfogásban futballozik. A szövetségi kapitány így reagált erre: – Sajnos, elölről nagyon hiányzik Bettega feje és lába, Rossi még csak botladozik, többen mélyen a tudásuk alatt szerepelnek. Idegesen kapkodunk, nem elég folyamatos a csapatjátékunk, és játékosainkba sajnos nagyon beidegződött, hogy olyankor is hátrálnak, amikor előre kellene menni. Nem tudom, mi a fenétől félnek…

A meccs:

XII. labdarúgó-világbajnokság, 1. csoportkör, 3. forduló: Olaszország–Kamerun 1-1 (0-0)
Vigo, Estadio Balaidos, 28 000 néző. Vezette: Bogdan Docsev (bolgár).

Olaszország: Zoff – Gentile, Scirea, Collovati, Cabrini – Conti, Tardelli, Antognoni, Oriali – Rossi, Graziani.
Kamerun: N’Kono – Kaham, Onana, Ndjeya, M'Bom – Abega, Aoudou, Mbida, Kunde – Milla, Tokoto.

Gól: Graziani a 61. percben, Milla a 63. percben. 

A harmadik csoportmeccsen Graziani szerencsés góllal vezetést szerzett Kamerun ellen, de két perccel később Roger Milla kiegyenlített. A Népsport így összegzett: „Az utolsó percekben az olaszok már lemondtak a győzelem megszerzéséről, és tartották a számukra kedvező döntetlen eredményt.” Igen, ez az eredmény kedvező volt, mert Olaszország a négypontos lengyelek mögött a második helyen végzett. Úgy, hogy egyetlen meccset sem nyert, ugyanúgy három pontot szedett össze, mint Kamerun, a gólkülönbségük egyaránt nulla volt, ám a taljánok két gólt szereztek, az afrikaiak pedig csak egyet, és ez döntött. No és persze az, hogy az osztrák Franz Wöhrer nem adta meg Milla gólját Peru ellen.

A szenátorok a prémium nagyságát feszegették

Itáliában a válogatott teljesítménye és továbbjutása semmilyen illúziót nem ébresztett az emberekben. Négy szenátor is nyilvánosan kimondta, „kívánatos lenne, ha valaki mondana már valamit ezekről az urakról és prémiumaikról!” A kilátásba helyezett hatvanmillió lírás jutalom ugyanis alaposan felbosszantotta a honatyákat. 

Mintegy ellentámadásként az olasz küldöttség Spanyolországban lehúzta a redőnyt az igencsak kritikus újságírók előtt, és a tagjai megüzenték, hogy mivel foglalkozzon otthon a parlament.

A játékosok képviselője, Dino Zoff kijelentette a sajtó képviselőinek: a továbbiakban nincs nyilatkozat, nincs interjú, semmi sincs, mert a szavaikat kiforgatják, félremagyarázzák. A szövetség elnöke, Sordino azonban jól tudta: nem ilyen egyszerű az élet a futballban. Gyorsan közölte, a prémium mindössze húszmillió líra. Nyilván úgy gondolkodott, hogy egyszer véget érnek a spanyolországi szép napok, haza kell menni és szembenézni a dühös szenátorokkal és szurkolókkal. 

Még ő sem sejtette, hogy az a találkozás nem a düh jegyében zajlik majd le – de erről majd a 80. részben szólunk részletesen.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Facebook-kormányzás

Pilhál Tamás avatarja

Úgy fest, tényleg nincs szükség a „véres” orosz gázra, miután Magyar Péter tegnap föltalálta a meleg vizet (is). Már megint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu