Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Jürgen KloppRed BullReal Madrid

Vad pletyka kapott szárnyra Kloppról – ugrásra kész a Real Madrid?

Meglepő pletyka kapott szárnyra Jürgen Kloppról. Bár a német edző lépten-nyomon arról beszél, mennyire élvezi új életét, osztrák sajtóhírek szerint idő előtt befejeződhet a Red Bullnál való munkája. Ez pedig ahhoz is vezethetne, hogy újra edzői munkát vállalna Klopp.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 15:20
Van arra esély, hogy Kloppot újra vezetőedzőként lássuk? Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Bár Jürgen Klopp a Liverpooltól való 2024-es távozása és a Red Bullnál való tavaly januári munkavállalása óta kategorikusan elutasítja, hogy olyan tervei lennének, hogy visszatérjen az edzői léthez, időről időre szárnyra kapnak pletykák arról, melyik csapat irányítását veheti át. A minap az ügynöke, Marc Kosicke lefestette, ő hogyan képzeli Klopp jövőjét: szerinte ha a német szövetség újra felkeresné az 58 éves szakembert, arra az ajánlatra sokadszorra már nem mondana nemet. Tehát Klopp válthatná Julian Nagelsmannt a Nationalelf kispadján, de azt Kosicke gyorsan leszögezte, most nem aktuális a kérdés.

Jürgen Klopp látszólag elégedett az új életével, de elképzelhető, hogy nem tart sokáig a Red Bull-lal kötött házassága
Jürgen Klopp látszólag elégedett az új életével, de elképzelhető, hogy nem tart sokáig a Red Bull-lal kötött házassága Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Ennek a házasságnak most két okból sem lenne itt az ideje: egyrészt Nagelsmann szerződése 2028 nyarán jár le, Kloppé pedig bő egy évvel később. Már ha minden a tervek szerint halad. A Salzburger Nachrichten ugyanis úgy tudja, utóbbi munkássága a Red Bullnál jóval előbb, már ezen a nyáron véget érhet, mivel a cégcsoportnál nem elégedettek a csapataik, köztük főként az RB Leipzig eredményeivel, amely az ötödik helyen szerénykedik a Bundesligában.

A Red Bull tagadja, hogy a nyáron elválnának az útjaik egymástól Klopp-pal, de az osztrák lap megjegyezte, nem állnának az útjába, ha úgy döntene, ismét edzőnek áll. A lap azt is tudni véli, hogy az energiaitalosoknak már kiszemeltjük is van, Oliver Glasner lenne az új globális futballért felelős vezető. Az ő neve onnan lehet ismerős, hogy a Premier League-ben a Crystal Palace-t vezeti – az utóbbi időben nem túl sok sikerrel, és már a leváltása is szóba került. Olyannyira, hogy egyes portálok már a Ferencvárost irányító Robbie Keane-t nevezték meg lehetséges utódjaként.

Lőw, Szoboszlai és Klopp a Real Madridnál?

Visszatérve Klopphoz, a nemzetközi sajtófelületeken végigsöprő pletykák kapcsán rendre emlékeztetnek arra, hogy a német szakembert mostanában gyakran a Real Madriddal boronálták össze. Florentino Pérez klubelnök továbbra is bőszen keresi Xabi Alonso állandó utódját, Kloppot pedig szívesen látná a szerepben, csakhogy eddig a jelölt nem tűnt nyitottnak az ajánlatra. Hogy ez változott-e, az hamarosan kiderül, mindenesetre az sokak jövőjére hatással lehet. Keane-t már említettük, de volt olyan felvetés is, hogy akár Lőw Zsolt is Klopp-pal tarthatna a Real Madridhoz , hiszen most is mellette dolgozik. Ha pedig a spanyolokkal összeboronált Szoboszlai Dominik egyszer valóban a királyi gárdánál kötne ki, újra a német sikeredző lehetne a mestere.

Persze mindez egyelőre csak találgatás, a megannyi „ha” kezdetű mondattal Dunát lehet rekeszteni.

 

