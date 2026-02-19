Klopp ügynöke felfedte, az edző melyik ajánlatra mondana igent

Rendkívüli

Amióta Jürgen Klopp 2024 nyarán elhagyta a Liverpoolt, folyamatosan bizonygatja, nem hiányzik neki az edzői lét, jól megvan új feladatával a Red Bullnál. A német tréner ügynöke szerint azonban nem elképzelhetetlen, hogy Klopp visszatérjen a kispadra, szerinte egy ajánlatra nehezen tudna nemet mondani.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 20:01
Jürgen Klopp nem tűnt el a nyilvánosság szeme elől a Liverpooltól való távozása óta Fotó: GEORG WENDT Forrás: DPA
Jürgen Klopp 2024 januárjában okozott traumát a Liverpool-szurkolóknak azzal, hogy bejelentette, az idény végén, közel kilenc év után elköszön a klubtól. A német edzőlegenda kimerült, pihenésre vágyott, de nem maradt sokáig állás nélkül: 2025 januárjában már a Red Bull globális futballprojektjének feje lett. Láthatóan élvezi az életet új szerepkörében, kivirult, és gyakran tűnik fel különböző eseményeken, díjátadókon, kosárlabda-meccseken, de például a milánói–cortinai téli olimpián is szerepet vállalt.

Jürgen Klopp láthatóan élvezi az új életét
Jürgen Klopp láthatóan élvezi az új életét  Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Ilyenkor gyakran megkérdezik tőle, láthatjuk-e még őt a kispad elől dirigálni, ám erre mindig elutasító választ ad. Leszögezi, hogy élvezi az új életét, és jelenleg nem tudja elképzelni, hogy újra edzősködne, de persze soha nem mondaná ki, hogy soha nem tér vissza.

Klopp lehet a következő német szövetségi kapitány?

Az ügynöke, Marc Kosicke is így látja a helyzetet, aki a Transfermarktnak nyilatkozva felfedte, mely klubok próbáltak meg lecsapni Kloppra, illetve, hogy szerinte milyen ajánlatra bólintana rá. Kosicke szerint ez a német szövetségé lenne, amely már 2023-ban felkereste a most 58 éves trénert, aki azonban akkor nem kért a lehetőségből, és a távozása előtt inkább újjáépítette a Liverpoolt, többek között Szoboszlai Dominikot is ekkor szerződtette a klub. Klopp helyett aztán Julian Nagelsmann lett a szövetségi kapitány, aki azóta is irányítja a Nationalelfet. Ha viszont a 38 éves, 2028-ig szóló szerződéssel rendelkező szakember egy félresikerült vb-szereplés esetén távozna, akkor a Liverpool egykori edzője is képbe kerülhetne.

Jürgen nagyon kötődik az országához, de ez a kérdés jelenleg fel sem merül. Nem hiszem, hogy azt érezné, ezt mindenképp meg kellene tenni az életében. Inkább egyfajta kötelességtudat vezérelné, hogy nem mondhat mindig nemet a felkérésre

– fedte fel Klopp ügynöke. – Mielőtt a Red Bullhoz csatlakozott volna, Jürgen az Egyesült Államok vagy Anglia válogatottját is irányíthatta volna. Valószínűleg Németországét is, ha Julian Nagelsmann nem lett volna már ott. Még a Chelsea és a Manchester United is felvette velünk a kapcsolatot, pedig Jürgen határozottan kijelentette, hogy a Liverpoolon kívül más klubot nem irányítana Angliában. Ennek ellenére is folyamatosak a megkeresések.

A Liverpool egykori edzője nem vágyik többre

Klopp minden elérhető trófeát elhódított a Liverpoollal, és mondhatni a karrierje megkoronázása lenne, ha a német válogatottat is sikerre vezetné. De az ügynöke szerint ez nem feltétlenül hiányzik ügyfele pályafutásából.

– Jürgen viszonylag korán kijelentette, hogy fantasztikus edző lehet belőle akkor is, ha sosem irányítja a Bayern Münchent vagy a Real Madridot. Kétségbeesetten meg akarta nyerni a Bajnokok Ligáját, de nem hiszi, hogy jobb vagy boldogabb lenne attól, ha háromszor is sikerült volna ez neki. Elképesztően boldog azzal, amit elért, és csodálatos dolog, hogy a történelemben úgy emlegetik majd, mint egy edzőt, aki csak három csapatot irányított, és sosem rúgták ki – állapította meg Kosicke.

 

