Klopp ügynöke felfedte, az edző melyik ajánlatra mondana igent

Jürgen Klopp 2024 januárjában okozott traumát a Liverpool-szurkolóknak azzal, hogy bejelentette, az idény végén, közel kilenc év után elköszön a klubtól. A német edzőlegenda kimerült, pihenésre vágyott, de nem maradt sokáig állás nélkül: 2025 januárjában már a Red Bull globális futballprojektjének feje lett. Láthatóan élvezi az életet új szerepkörében, kivirult, és gyakran tűnik fel különböző eseményeken, díjátadókon, kosárlabda-meccseken, de például a milánói–cortinai téli olimpián is szerepet vállalt.

Jürgen Klopp láthatóan élvezi az új életét Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Ilyenkor gyakran megkérdezik tőle, láthatjuk-e még őt a kispad elől dirigálni, ám erre mindig elutasító választ ad. Leszögezi, hogy élvezi az új életét, és jelenleg nem tudja elképzelni, hogy újra edzősködne, de persze soha nem mondaná ki, hogy soha nem tér vissza.

Klopp lehet a következő német szövetségi kapitány?

Az ügynöke, Marc Kosicke is így látja a helyzetet, aki a Transfermarktnak nyilatkozva felfedte, mely klubok próbáltak meg lecsapni Kloppra, illetve, hogy szerinte milyen ajánlatra bólintana rá. Kosicke szerint ez a német szövetségé lenne, amely már 2023-ban felkereste a most 58 éves trénert, aki azonban akkor nem kért a lehetőségből, és a távozása előtt inkább újjáépítette a Liverpoolt, többek között Szoboszlai Dominikot is ekkor szerződtette a klub. Klopp helyett aztán Julian Nagelsmann lett a szövetségi kapitány, aki azóta is irányítja a Nationalelfet. Ha viszont a 38 éves, 2028-ig szóló szerződéssel rendelkező szakember egy félresikerült vb-szereplés esetén távozna, akkor a Liverpool egykori edzője is képbe kerülhetne.

Jürgen nagyon kötődik az országához, de ez a kérdés jelenleg fel sem merül. Nem hiszem, hogy azt érezné, ezt mindenképp meg kellene tenni az életében. Inkább egyfajta kötelességtudat vezérelné, hogy nem mondhat mindig nemet a felkérésre

– fedte fel Klopp ügynöke. – Mielőtt a Red Bullhoz csatlakozott volna, Jürgen az Egyesült Államok vagy Anglia válogatottját is irányíthatta volna. Valószínűleg Németországét is, ha Julian Nagelsmann nem lett volna már ott. Még a Chelsea és a Manchester United is felvette velünk a kapcsolatot, pedig Jürgen határozottan kijelentette, hogy a Liverpoolon kívül más klubot nem irányítana Angliában. Ennek ellenére is folyamatosak a megkeresések.