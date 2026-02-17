Jürgen Klopp Olaszországban tűnt fel, váratlan és fontos feladatot kapott + videó

A téli olimpia más sportágak kiváló képviselőit is Olaszországba vonzza. Jürgen Klopp is feltűnt az olimpián: a Liverpool korábbi vezetőedzője, aki jelenleg a Red Bull futballprojekt-vezetője, a férfi sílövők váltóversenyén szurkolt a németeknek. Klopp buzdítása ellenére a honfitársai nem szereztek érmet, a német futballszakember viszont sikeresen megoldotta a saját feladatát.

Jürgen Klopp vigyázó szemei előtt a francia biatlonváltó írt történelmet a téli olimpián, a német csapat nem szerzett érmet. Fotó: KMSP via AFP/Jean-Marie Hervio

Mi volt Jürgen Klopp feladata a téli olimpián?

A váltóverseny során a csapatok összesen tizenkét kört – fejenként hármat – teljesítenek, s az utolsó előtt, más sportágakban is használt módszerrel, harangkongatással jelzik a verseny végének közeledtét. Ezt a feladatot ezúttal Jürgen Klopp kapta.

Eddigre Klopp már nem bízhatott a német éremben, noha a verseny korábbi szakaszában honfitársai még az élen is álltak. A franciák ellenben rosszul kezdtek, az első ember, Fabien Claude büntetőkörre kényszerült, ám társai jóvátették az ő rossz kezdését.