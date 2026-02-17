Jürgen Klopptéli olimpia 2026sílövészet

Jürgen Klopp Olaszországban tűnt fel, váratlan és fontos feladatot kapott + videó

Bár Franciaország hosszú évek óta nagyhatalom sílövészetben, a férfi váltóban idén szerzett először aranyérmet a téli olimpiák történetében. A dobogóra még a norvég és a svéd váltó állhatott fel, Németország lemaradt az érmekről, pedig Jürgen Klopp is a helyszínen szurkolt. Sőt a Liverpool korábbi vezetőedzője fontos feladatot kapott: Klopp kongatta meg az utolsó kört jelző harangot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 20:57
Jürgen Klopp természetesen a német csapatnak szurkolt a milánói–cortinai téli olimpián, de honfitársai nem nyertek érmet a sílövők férfi váltóversenyében Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Hendrik Schmidt
A téli olimpia más sportágak kiváló képviselőit is Olaszországba vonzza. Jürgen Klopp is feltűnt az olimpián: a Liverpool korábbi vezetőedzője, aki jelenleg a Red Bull futballprojekt-vezetője, a férfi sílövők váltóversenyén szurkolt a németeknek. Klopp buzdítása ellenére a honfitársai nem szereztek érmet, a német futballszakember viszont sikeresen megoldotta a saját feladatát.

Jürgen Klopp vigyázó szemei előtt a francia biatlonváltó írt történelmet a téli olimpián, a német csapat nem szerzett érmet
Jürgen Klopp vigyázó szemei előtt a francia biatlonváltó írt történelmet a téli olimpián, a német csapat nem szerzett érmet. Fotó: KMSP via AFP/Jean-Marie Hervio

Mi volt Jürgen Klopp feladata a téli olimpián?

A váltóverseny során a csapatok összesen tizenkét kört – fejenként hármat – teljesítenek, s az utolsó előtt, más sportágakban is használt módszerrel, harangkongatással jelzik a verseny végének közeledtét. Ezt a feladatot ezúttal Jürgen Klopp kapta.

Eddigre Klopp már nem bízhatott a német éremben, noha a verseny korábbi szakaszában honfitársai még az élen is álltak. A franciák ellenben rosszul kezdtek, az első ember, Fabien Claude büntetőkörre kényszerült, ám társai jóvátették az ő rossz kezdését.

Franciaország győzelme nem meglepő, figyelembe véve, hogy a váltó többi tagja, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet és Éric Perrot mind-mind nyert már egyéni érmet is az idei olimpián. Ugyanakkor mégis történelmi a siker, a férfiváltót korábban még nem nyerték meg a franciák az ötkarikás játékokon.

Szerdán következik a női váltó, ahol a botrányhős Julia Simon is szerepet kap, általa lóvá tett csapattársa, Justine Braisaz-Bouchet viszont nem.

Téli olimpia, biatlon, férfiváltó

  1. Franciaország 1:19:55,2 óra
  2. Norvégia 1:20:05,0
  3. Svédország 1:20:52,7 

 

 

