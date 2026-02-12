Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Julia Simontéli olimpia 2026biatlonsílövészet

Csendre intett mindenkit a tolvaj, aki fegyverrel szerzett aranyat az olimpián

Julia Simon eddig a lehetséges kettőből két aranyérmet nyert a milánói–cortinai téli olimpia sílövőversenyei során. Előbb a francia vegyes váltót hozta be az első helyen, majd szerdán az egyéni indításos versenyt is megnyerte. Mégsem boldog mindenki a francia csapatban. Justine Braisaz-Bouchet az egyéni versenyben csak 80. lett, a váltóba pedig Julia Simon miatt nem fért be, aki nemrég felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert Braisaz-Bouchet bankkártyájával vásárolt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 7:42
A milánói–cortinai téli olimpia kétszeres aranyérmes biatlonosa, Julia Simon már megunta, hogy a felfüggesztett börtönbüntetéséről kell hallania Fotó: KMSP via AFP/Jean-Marie Hervio
Julia Simon az előző, 2025-ös sílövő-világbajnokság nagy sztárja volt, négy aranyérmet is nyert, igaz, csak egyet egyéni számban, az egyéni indításos, 15 km-en, amelyben szerdán az olimpiai aranyat is megszerezte. A kettő között azonban Julia Simon a vádlottak padját is megjárta: felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, amiért csapattársa, Justine Braisaz-Bouchet, valamint a francia válogatott egyik stábtagjának a bankkártyájával vásárolt, 2000 euróval (kb. 800 ezer forinttal) megkárosítva őket.

Justine Braisaz-Bouchet nagyon rosszul lőtt a milánói–cortinai téli olimpia egyéni indításos biatlon versenyében, tolvaj csapattársa, Julia Simon győzelme sem tehette boldoggá
Justine Braisaz-Bouchet nagyon rosszul lőtt a milánói–cortinai téli olimpia egyéni indításos versenyében, tolvaj csapattársa, Julia Simon győzelme sem tehette boldoggá Fotó: KMSP via AFP/Jean-Marie Hervio

Braisaz-Bouchet, aki a sprint vb-címvédőjeként érkezett az idei olimpiára, szintén versenyzett szerdán, de nyolc lövőhibával csak a 80. helyen ért célba. Simon viszont jól forgatta a fegyverét, csak egy lövést rontott, s megnyerte a versenyt a kettőt hibázó honfitársa, Lou Jeanmonnot, valamint a lőtéren hibátlan, de sífutásban a franciáknál sokkal lassabb bolgár Lora Hrisztova előtt.

Julia Simon elhallgattatná azokat, akik a lopásáról beszélnek

A német Franziska Preuss lehetett volna még veszélyes Simon győzelmére, de ő az utolsó lövészeténél kettőt is hibázott, éppen azokban a pillanatokban, amikor a francia célba ért. Julia Simon így már győztesként ünnepelhetett, s ezt úgy tette, hogy ujjával a szája elé tette a kezét: csendre intve azokat, akik a felfüggesztett börtönbüntetését emlegetik.

– Szeretném, ha békén hagynának ezzel. Úgy gondolom, hogy már senkinek sem kell semmit bizonyítanom. Szeretném, ha hagynának biatlonozni – idézi az Origo az olimpiai bajnokot.

A biatlonpályán valóban nincs már mit bizonyítania Simonnak. Minden bizonnyal majd a toronymagas esélyes francia női váltónak is ő lesz a befutóembere, kérdés, hogy a vegyes váltóról Simon miatt lemaradt Braisaz-Bouchet onnan is kiszorul-e a szerdai teljesítménye után.

Pozsonyi Ádám
idezojelekjámbor andrás

Jámbor András jámbor népe

Pozsonyi Ádám avatarja

Nem, ők nem akarnak békét. Nem akarnak elfogadást, nem érzik úgy, hogy a másik ember is ember.

